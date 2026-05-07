Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totale activa van ongeveer 333 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 11.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens.

Vanaf 5 mei 2026 om 18:00 uur (CET) omvatten de activa van ORBS een investering van 90 miljoen USD (indirect, via SPV's) in OpenAI, een investering van 25 miljoen USD in Beast Industries (18 miljoen USD gefinancierd, plus een toezegging van 7 miljoen USD), een investering van 1 miljoen USD in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,25 USD per WLD (volgens Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) en in totaal 121 miljoen USD aan contanten en stablecoins, wat neerkomt op totale activa van ongeveer 333 miljoen USD.

Belangrijkste inzichten uit de ORBS-treasury in de afgelopen week

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

Volgens mediabronnen (link) verdiept de Amerikaanse regering haar toezicht op geavanceerde AI en tekent ze nieuwe overeenkomsten met Google DeepMind, Microsoft en xAI om krachtige modellen te testen.

Een belangrijke implicatie weerspiegelt de groeiende kracht en mogelijkheden van deze modellen, en dus is het toezicht erop gericht bescherming voor gebruikers te garanderen. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de veiligheid van Amerikaanse passagiersvoertuigen onderworpen is aan tests door het ministerie van Transport.

Een andere belangrijke implicatie is de erkenning dat AI, agents en bots een groeiend deel van de activiteit in de digitale economie worden, die optreden als contentmakers, drijvers van verkeer en zelfs commerciële activiteit.

Uit gegevens van Fundstrat blijkt dat "niet-mensen" op verschillende platforms nu het volgende aandeel in het volume vertegenwoordigen:

75% van het handelsvolume op polymarkt



53% van het webverkeer



47% van de verzonden e-mails



44% van de uitvoering aan de koopkant van aandelen in de VS



35% van het creëren van nieuwe websites



30% van de online productbeoordelingen

Het is duidelijk dat "naarmate de mogelijkheden van AI-agents groeien (en de resulterende kosten dalen), het aandeel van 'niet-menselijke' activiteit in de loop van de tijd sterk zal toenemen. En de waarde en noodzaak om geverifieerde mensen en 'geverifieerde gedelegeerde agents' te identificeren zal naar verwachting exponentieel toenemen", verklaarde Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. World identificeert een gecombineerde potentiële markt van 6,35 biljoen dollar aan potentiële marktwaarde, verspreid over 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het Bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: artificiële intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het Bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (27% van de treasury van ORBS), Worldcoin (21%) en Beast Industries (8%).

Kunstmatige intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 27% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

ChatGPT, de consumentenapp van OpenAI, heeft officieel de eerste plaats veroverd qua applicatiedownloads in de categorie consumenten-AI. Daarmee heeft het begin 2026 TikTok, Instagram en Facebook ingehaald in maandelijkse wereldwijde downloads (volgens Sensor Tower), en is het tot nu toe de snelst groeiende consumentenapp van het jaar.

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,53% van de circulerend aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 21% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke mens is, geen AI-agent.

Economie van contentmakers: Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, met een aanvullende toekomstige toezegging van 7 miljoen dollar, goed voor in totaal 25 miljoen dollar. Samen vertegenwoordigt dit ongeveer 8% van de treasury-activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste consumentenpublieken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: artificiële intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,53% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token die het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

