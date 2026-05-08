Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 333 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 monedas ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Al 5 de mayo de 2026, a las 6:00 p. m. (hora del este), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries (18 millones de dólares financiados, más un compromiso de 7 millones de dólares), una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y aproximadamente 121 millones de dólares en efectivo y stablecoins, lo que supone tenencias totales de aproximadamente 333 millones de dólares.

Aspectos destacados de los activos de tesorería de ORBS durante la semana pasada

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, los aspectos más destacados de la semana pasada son:

Según fuentes de los medios de comunicación (enlace), el gobierno de EE. UU. está intensificando su supervisión de la IA de vanguardia y ha firmado nuevos acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI para probar modelos de gran potencia.

Una implicación fundamental refleja el creciente poder y las capacidades de estos modelos y, por lo tanto, la supervisión tiene como objetivo garantizar la protección de los usuarios. Esto es similar a cómo la seguridad de los vehículos de pasajeros en EE. UU. está sujeta a pruebas por parte del Departamento de Transporte.

Otra implicación importante es el reconocimiento de que la IA, los agentes y los bots están adquiriendo una participación cada vez más grande en la economía digital, ya que actúan como creadores de contenido, generadores de tráfico e incluso de actividad comercial.

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora la siguiente proporción del volumen en diversas plataformas: el 75 % del volumen de operaciones de Polymarket el 53 % del tráfico web el 47 % de los correos electrónicos enviados el 44 % de las ejecuciones de compra de acciones de EE. UU. el 35 % de la creación de nuevos sitios web el 30 % de las reseñas de productos en línea



"Es evidente que, a medida que aumenten las capacidades de los agentes de IA (y se reduzcan los costos asociados), la proporción de actividades realizadas por "no humanos" aumentará considerablemente con el tiempo. Además, se prevé que el valor y la necesidad de identificar a personas verificadas y a "agentes delegados verificados" aumenten de manera exponencial", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación, entre ellas: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones directas en cada una de ellas mediante OpenAI (27 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (21 %) y Beast Industries (8 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco invirtió aproximadamente 90 millones de dólares en entidades con fines especiales que tienen exposición a participaciones en el capital social de la sociedad matriz OpenAI, lo que representa aproximadamente el 27 % de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones declaradas por cualquier vehículo de inversión cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, ha alcanzado oficialmente el primer puesto en IA para consumidores, con lo que superó a TikTok, Instagram y Facebook en descargas mensuales a nivel mundial a principios de 2026 (según Sensor Tower), lo que la convierte en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento del año.

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, lo que representa aproximadamente el 8,53 % del suministro en circulación, la mayor posición institucional divulgada a nivel público, y representa alrededor del 21 % de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco posee una participación de 18 millones de dólares en Beast Industries, con un compromiso futuro adicional de 7 millones de dólares, lo que suma un total de 25 millones de dólares, aproximadamente el 8 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,53 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada a nivel público.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre: las expectativas sobre el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial agéntica, incluidos el GPT-5.5 de OpenAI y los modelos sucesores; las expectativas sobre la adopción del protocolo World ID en aplicaciones empresariales y de consumo; las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; expectativas sobre el crecimiento de la actividad no humana, generada por IA y no auténtica en los dominios de Internet, y el consiguiente aumento del valor y la necesidad de la autenticación de personas verificadas y de agentes delegados verificados; la convicción de que la verificación de la identidad humana se está convirtiendo en una infraestructura esencial; declaraciones sobre las posibles oportunidades de mercado para la autenticación de personas verificadas, incluido el valor de dicha oportunidad; expectativas sobre el rendimiento de la aplicación de consumo de OpenAI, incluida su posición como la aplicación de consumo de más rápido crecimiento; las expectativas sobre las tendencias en la producción, distribución de contenidos y la confianza de la audiencia; la estrategia de tesorería de la empresa y los beneficios previstos de sus participaciones indirectas en OpenAI (a través de entidades de propósito específico) y sus participaciones en WLD y Beast Industries; la convicción de la empresa de que su cartera de tesorería contiene elementos fundamentales para el futuro de la inteligencia artificial y el sistema financiero digital; y declaraciones sobre los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la empresa, incluido su compromiso futuro de 7 millones de dólares con Beast Industries. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, incluidos, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que la empresa no es accionista mayoritaria, incluidas OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su participación indirecta en el capital de OpenAI (mantenida a través de entidades de propósito especial), su participación en WLD y su participación en el capital de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos imprevistos que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que, de otro modo, retrasen la inversión de capital; la incapacidad de obtener el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, lo que podría afectar de manera significativa el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios normativos, legislación futura y reglamentaciones que afecten negativamente a los activos digitales, la adopción de la inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de humanidad y la red World; la incertidumbre sobre el ritmo y la trayectoria del despliegue de la IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; los riesgos de que el crecimiento de la actividad no humana y generada por IA no se produzca según lo previsto o no genere un aumento de la demanda de soluciones de verificación humana; los riesgos de que el rendimiento de la aplicación para consumidores de ChatGPT no se mantenga en los niveles actuales; los riesgos de que la distribución de contenidos y la confianza de la audiencia no se conviertan en activos escasos a medida que la IA generaliza la producción de contenidos; y los cambios en las posturas del público y de los gobiernos sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas mencionadas en el presente. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)