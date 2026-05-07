Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce des avoirs totaux d'environ 333 millions de dollars, dont OpenAI, Beast Industries, plus de 11 000 ETH et plus de 283 millions de tokens WLD

Au 5 mai 2026, à 18h00 ET, les avoirs d'ORBS comprenaient un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par le biais de SPV) dans OpenAI, un investissement de 25 millions de dollars dans Beast Industries (18 millions de dollars financés, plus 7 millions de dollars d'engagement), un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,25 $ par WLD (selon Coinbase), 11 068 Ethereum (ETH), et environ 121 millions de dollars en espèces et en stablecoins, pour un total d'environ 333 millions de dollars.

Principaux enseignements tirés des actifs de trésorerie ORBS au cours de la semaine écoulée

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus importants pour le futur système financier numérique et d'IA. Parmi les participations, les principaux faits marquants de la semaine écoulée sont les suivants :

Selon des sources médiatiques (lien), le gouvernement américain renforce sa surveillance de l'IA de pointe, en signant de nouveaux accords avec Google DeepMind, Microsoft et xAI pour tester des modèles puissants.

L'une des principales conséquences est le pouvoir grandissant de ces modèles, et donc la nécessité d'assurer la protection des utilisateurs. Cela est similaire à la manière dont la sécurité des véhicules automobiles américains est soumise à des tests par le ministère des Transports.

Une autre implication clé est la reconnaissance du fait que l'IA, les agents et les robots représentent une part croissante de l'activité dans l'économie numérique, en tant que créateurs de contenu, moteurs de trafic et même d'activité commerciale.

Les données compilées par Fundstrat montrent que les « non-humains » représentent aujourd'hui la part suivante du volume sur les différentes plateformes : 75 % du volume d'échanges de Polymarket 53 % du trafic web 47 % des courriels envoyés 44 % de l'exécution côté achat d'actions aux États-Unis 35 % de la création de nouveaux sites web 30 % des évaluations de produits en ligne



Il est évident qu'à mesure que les capacités d'agents IA augmentent (et que les coûts qui en découlent diminuent), la part de l'activité « non humaine » augmentera fortement avec le temps. La valeur et la nécessité d'identifier les humains vérifiés et les « agents délégués vérifiés » devraient augmenter de façon exponentielle », déclare Thomas « Tom » Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final reste gratuite, les émetteurs de titres et le protocole World monétisant l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de chiffre d'affaires global réalisable dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner la prochaine décennie d'innovation : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chaque tendance par le biais d'investissements indirects dans OpenAI (27 % de la trésorerie d'ORBS), Worldcoin (21 %) et Beast Industries (8 %).

Intelligence artificielle - OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des structures d'accueil ayant une exposition à des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 27 % des actifs de trésorerie, l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, a officiellement décroché la première place des téléchargements d'applications dans la catégorie de l'IA grand public, dépassant TikTok, Instagram et Facebook en termes de téléchargements mensuels dans le monde au début de 2026 (selon Sensor Tower), ce qui en fait l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'année à ce jour.

Identité numérique – Token WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,53 % de l'offre en circulation, la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial et environ 21 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le token natif de World, un réseau mondial de preuve d'humanité construit par Tools for Humanity (cofondé par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant international préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent d'intelligence artificielle.

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars dans les fonds propres de Beast Industries, avec un engagement futur de 7 millions de dollars supplémentaires, soit 25 millions de dollars au total ; au total, environ 8 % des actifs de trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus grandes empreintes de portée directe au consommateur dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, avec MrBeast comme personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la banalisation de la production de contenu par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) unique en son genre, offrant aux investisseurs une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le stock ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. L'ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,53 % de l'offre en circulation et la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ?

La preuve d'humanité est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et la preuve d'humanité ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus grand détenteur institutionnel de Worldcoin (WLD) dont l'identité a été rendue publique ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau de preuve d'humanité de World.

Qui est le CEO d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le CEO d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les attentes concernant le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle agentique, y compris le modèle GPT-5.5 d'OpenAI et les modèles qui lui succéderont ; les attentes concernant l'adoption du protocole World ID dans les applications d'entreprise et grand public ; les attentes de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; les attentes concernant la croissance de l'activité non humaine, générée par l'IA et inauthentique dans les domaines de l'internet et l'augmentation de la valeur et de la nécessité de l'authentification humaine vérifiée et de l'authentification par agent délégué vérifié qui en résulte ; les convictions selon lesquelles la vérification de la preuve d'humanité devient une infrastructure essentielle ; les déclarations concernant les opportunités de marché potentielles pour l'authentification humaine vérifiée, y compris la valeur de ces opportunités ; les attentes concernant les performances de l'application grand public OpenAI, y compris sa position en tant qu'application grand public à la croissance la plus rapide ; les attentes concernant les tendances en matière de production de contenu, de distribution et de confiance du public ; la stratégie de trésorerie de la société et les avantages anticipés de ses positions indirectes dans OpenAI (par le biais de structures ad hoc) et de ses positions dans WLD et Beast Industries ; la conviction de la société que son portefeuille de trésorerie contient des composants essentiels pour le futur système financier numérique et d'IA ; et les déclarations concernant les futurs engagements de capitaux et les plans d'investissement de la société, y compris son engagement futur de 7 millions de dollars envers Beast Industries. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « expression du futur », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à diriger la gestion ou les opérations d'entreprises privées dont elle n'est pas actionnaire majoritaire, y compris OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, y compris sa position indirecte dans les actions d'OpenAI (détenues par l'intermédiaire de structures d'accueil), sa position dans WLD et sa position dans les actions de Beast Industries ; la capacité de la société à se conformer aux exigences du Nasdaq en matière de maintien de la cotation ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent le déploiement du capital ; l'incapacité à mobiliser des capitaux adéquats pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des prix des actifs numériques, y compris WLD et ETH, qui pourrait affecter de manière significative la valeur des avoirs de trésorerie de la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie Proof-of-Human et du réseau mondial ; l'incertitude quant au rythme et à la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et de consommation ; les risques que la croissance des activités non humaines et générées par l'IA ne se produise pas comme prévu ou n'entraîne pas une augmentation de la demande de solutions de vérification humaine ; les risques que les performances des applications grand public de ChatGPT ne se maintiennent pas aux niveaux actuels ; les risques que la distribution de contenu et la confiance du public ne deviennent pas des actifs rares à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; et l'évolution des positions publiques et gouvernementales sur les actifs numériques ou les industries liées à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973583/Eightco_Holdings_Infographic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973584/Eightco_Holding_Metrics_Infographic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973585/Eightco_Holding_Portfolio_Thesis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg