A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta participações totais de aproximadamente US$ 406 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens WLD

Em 10 de junho de 2026, às 16h30 ET, as participações da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento financiado de US$18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,45 por WLD (por Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 142 milhões em dinheiro total e stablecoins, com um total de ativos de aproximadamente US$ 406 milhões.

Principais manchetes sobre IA que estão em destaque:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Entre os ativos, os principais destaques das últimas semanas são:

Foi recentemente relatado que hackers podem potencialmente usar IA para extrair impressões digitais de imagens postadas de pessoas tirando selfies com o sinal da paz. Usando softwares de edição de fotos e ferramentas de IA, as cristas das impressões digitais podem se tornar realçadas e visíveis em imagens em alta resolução (The New York Post). Com a proliferação de ferramentas avançadas de IA, os dispositivos Orb da Tools For Humanity se tornam cada vez mais importantes para provar a humanidade.





Em 8 de junho, a OpenAI anunciou que submeteu um S-1 confidencial, preparando-se para uma oferta pública inicial (OpenAI).

"Um futuro IPO da OpenAI permitirá que investidores públicos possuam uma participação direta em uma das empresas mais importantes que impulsionam a transformação da IA", declarou Thomas "Tom" Lee, membro do conselho da Eightco. "A ORBS, por meio de suas atuais participações indiretas no capital da OpenAI, permite que investidores tenham exposição à OpenAI antes de qualquer oferta pública."

Eightco: Exposição a megatendências principais

A Eightco se baseia em três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimentos indiretos na OpenAI (22% dos ativos de tesouraria da ORBS), Worldcoin (32%) e Beast Industries (4%).

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito especial com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, representando aproximadamente 22% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas de qualquer veículo listado.

O ChatGPT, aplicativo de IA para consumidores da OpenAI, é o aplicativo de IA para consumidores número 1 do mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, tornando-se a tecnologia de consumo com crescimento mais rápido na história (UBS via Reuters).

Identidade Digital — WLD Token

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,4% da oferta em circulação, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo e aproximadamente 32% dos ativos da tesouraria da Eightco.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, comércio eletrônico, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 4% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,4% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Verificação de Identidade Humana?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, podem ser consideradas visionárias, incluindo, sem limitação, declarações sobre: as expectativas da Empresa de que inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a crença da empresa de que seu portfólio de tesouraria contém alguns dos componentes mais críticos para a futura IA e sistema financeiro digital; declarações sobre a importância dos dispositivos Orb para provar a humanidade diante da proliferação de ferramentas avançadas de IA; expectativas sobre uma possível oferta pública inicial da OpenAI e expectativas de que tal IPO permitiria que investidores públicos possuíssem uma participação direta em uma das empresas mais importantes que impulsionam a transformação da IA; a declaração do membro do Conselho da Empresa de que a exposição da ORBS à OpenAI permite que investidores tenham acesso à OpenAI antes de qualquer oferta pública; declarações sobre o ChatGPT ser a tecnologia de consumo que mais rapidamente cresceu na história; crenças de que a verificação por prova de humano está se tornando uma infraestrutura essencial para redes sociais, bancos, comércio agente e sistemas financeiros na era da IA agente; declarações sobre a oportunidade de receita direcionada da World de US$ 6,35 trilhões em setores que abrangem bancos, comércio eletrônico, jogos, redes sociais e IA agente; e declarações sobre a importância da distribuição e da confiança do público, já que a IA comercializa a produção de conteúdo. Palavras como "planeja", "espera", "vai", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientar", "alvo", "pode", "permanecer", "projetar", "perspectiva", "pretende", "estimar", "poderia", "deveria" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. Declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e pressupostos atuais da administração, sujeitos a riscos e incertezas e não garantem desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva devido a vários fatores, incluindo, sem limitação: a incapacidade da Empresa de dirigir a administração ou operações de negócios privados onde a Companhia não é acionista controladora, incluindo OpenAI e Beast Industries; risco de perda ou redução de desconto nos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta em ações da OpenAI (mantida por meio de veículos de propósito especial), sua posição na WLD e sua posição no capital da Beast Industries; a capacidade da empresa de manter a conformidade com os requisitos contínuos de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Companhia ou atrasam a mobilização de capital; incapacidade de captar capital adequado para financiar ou escalar suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços dos ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que poderia afetar significativamente o valor das participações do tesouro da Empresa; mudanças regulatórias, legislações futuras e regulamentações que impactam negativamente ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede mundial; incerteza quanto ao ritmo e trajetória da implantação de IA agente em aplicações empresariais e consumidoras; incerteza quanto ao roteiro do produto da OpenAI e ao momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de alcançar suas projeções de crescimento; e mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou indústrias relacionadas a inteligência artificial. Diante desses riscos e incertezas, é aconselhado a não depositar confiança excessiva em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission, a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são datadas da data do comunicado, e a Eightco não assume o dever de atualizar essas informações ou de anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões em tais declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)