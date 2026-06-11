Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Báo Cáo Tổng Tài Sản Nắm Giữ Khoảng 406 Triệu USD, Bao Gồm OpenAI, Beast Industries, Hơn 16.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD

Tính đến 16:30 ngày 10 tháng 6 năm 2026 (giờ ET), tài sản do ORBS nắm giữ bao gồm khoản đầu tư 90 triệu USD (gián tiếp, thông qua các Công Ty Mục Đích Đặc Biệt [SPV]) vào OpenAI, khoản đầu tư được tài trợ trị giá 18 triệu USD vào Beast Industries, khoản đầu tư 1 triệu USD vào Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) với giá 0,45 USD mỗi WLD (theo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), khoảng 142 triệu USD tiền mặt và stablecoin, cho tổng giá trị tài sản nắm giữ khoảng 406 triệu USD.

Những Tin Tức Nổi Bật về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Đang Thu Hút Sự Chú Ý:

Ban quản lý ORBS tin rằng danh mục tài sản của Công Ty nắm giữ một số thành tố quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trong số các khoản đầu tư, những sự kiện nổi bật chính trong tuần gần đây phải kể đến:

Gần đây xuất hiện thông tin cho biết tin tặc có khả năng sử dụng AI để trích xuất dấu vân tay từ những hình ảnh người dùng chụp ảnh tự sướng giơ dấu hiệu hòa bình. Bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và các công cụ AI, các đường vân tay có thể được tăng cường và hiển thị rõ hơn trong hình ảnh độ phân giải cao (The New York Post). Khi công cụ AI tiên tiến đang rất phổ biến, các thiết bị Orb của Tools For Humanity ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc chứng minh đặc tính con người.





Vào ngày 8 tháng 6, OpenAI thông báo rằng họ đã nộp tài liệu S-1 bảo mật, chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (OpenAI).

"Đợt IPO trong tương lai của OpenAI sẽ cho phép các nhà đầu tư công chúng sở hữu cổ phần trực tiếp trong một trong những công ty quan trọng nhất thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI", Thomas "Tom" Lee, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Eightco, cho biết. "Thông qua việc nắm giữ các quyền lợi gián tiếp hiện tại trong vốn chủ sở hữu của OpenAI, ORBS cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với OpenAI trước bất kỳ đợt chào bán công khai nào."

Eightco: Tiếp xúc với các xu hướng lớn quan trọng

Eightco phát triển dựa trên ba xu hướng lớn mà Công Ty kỳ vọng sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo: trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo, với các vị thế trong mỗi xu hướng thông qua đầu tư gián tiếp vào OpenAI (22% cổ phiếu quỹ của ORBS), Worldcoin (32%) và Beast Industries (4%).

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco đã đầu tư khoảng 90 USD triệu vào các công ty mục đích đặc biệt có quyền lợi vốn chủ sở hữu trong công ty mẹ của OpenAI, chiếm khoảng 22% tài sản quỹ, một trong những mức độ tập trung cao nhất được công bố đối với bất kỳ công ty niêm yết nào.

Ứng dụng ChatGPT dành cho người tiêu dùng của OpenAI là ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng số 1 trên toàn cầu (Sensor Tower) và đã vượt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 2 năm 2026, khiến ứng dụng này trở thành công nghệ dành cho người tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử (UBS thông qua Reuters).

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco nắm giữ hơn 283 triệu WLD, chiếm khoảng 8,4% tổng nguồn cung đang lưu hành, giữ vị thế tổ chức được công bố công khai lớn nhất trên toàn cầu và chiếm khoảng 32% tài sản của quỹ Eightco.

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới Proof of Human toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và do World Foundation quản lý. Các thiết bị Orb của hãng phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, cho phép xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Theo mô hình kinh doanh đã được World công bố, các ứng dụng phải trả phí cho mỗi lần xác minh trong khi việc xác minh người dùng cuối vẫn miễn phí, theo đó cả nhà phát hành chứng chỉ cũng như giao thức World đều kiếm tiền từ việc xác thực người dùng đã được xác minh. Theo Tools for Humanity, World xác định cơ hội doanh thu tiềm năng chung của 13 ngành trị giá 6,35 nghìn tỷ USD, trong đó có ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đã đầu tư 18 triệu USD vào vốn chủ sở hữu của Beast Industries, tương đương khoảng 4% tài sản quỹ.

Beast Industries sở hữu một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp khách hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 500 triệu người theo dõi trên các nền tảng, và MrBeast là người được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung, khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trở thành những tài sản ngày càng khan hiếm.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý kho quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công Ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận gián tiếp ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo (thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI), định danh kỹ thuật số (thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof of Human), và nền kinh tế sáng tạo thông qua cổ phần trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera và GSR, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng phục vụ việc xác thực con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tự hành.

Để biết thêm thông tin:

X: @iamhuman_orbs

Trang web: 8co.holdings

Câu hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. ORBS mang đến cơ hội tiếp cận gián tiếp với: OpenAI và Beast Industries.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) nắm giữ 283 triệu WLD, tương đương khoảng 8,4% nguồn cung đang lưu hành và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu.

Bằng Chứng Con Người (Proof of Human) là gì?

Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) là một phương thức xác minh được mã hóa cho phép chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới, token vận hành mạng lưới Proof of Human của World.

CEO của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến: những kỳ vọng của Công ty rằng trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; niềm tin của Công Ty rằng danh mục tài sản của mình nắm giữ một số thành tố quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính kỹ thuật số và AI trong tương lai; các tuyên bố về tầm quan trọng của thiết bị Orb trong việc chứng minh tính con người trong bối cảnh sự phổ biến của các công cụ AI tiên tiến; kỳ vọng về một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tiềm năng của OpenAI và kỳ vọng rằng bất kỳ IPO nào như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư công chúng sở hữu cổ phần trực tiếp trong một trong những công ty quan trọng nhất thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI; tuyên bố của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty rằng việc ORBS tiếp xúc với OpenAI cho phép nhà đầu tư tiếp cận OpenAI trước bất kỳ đợt chào bán công khai nào; các tuyên bố về việc ChatGPT là công nghệ tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử; niềm tin rằng xác minh Bằng Chứng Con Người đang trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại tự chủ và hệ thống tài chính trong kỷ nguyên AI tự chủ; các tuyên bố về cơ hội doanh thu tiềm năng của Thế Giới là 6,35 nghìn tỷ đô la trên các ngành công nghiệp bao gồm ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, truyền thông xã hội và AI tự chủ; và các tuyên bố về tầm quan trọng của khả năng phân phối và niềm tin của đối tượng khách hàng khi AI thương mại hóa hoạt động sản xuất nội dung. Các từ như "kế hoạch", "kỳ vọng", "sẽ", "dự đoán", "tiếp tục", "mở rộng", "thúc đẩy", "phát triển", "tin tưởng", "định hướng", "mục tiêu", "có thể", "duy trì", "dự án", "triển vọng", "dự định", "ước tính", "có khả năng", "nên" và các từ hay cụm từ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều chứa các từ hay cụm từ nói trên. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Việc Công Ty không thể trực tiếp quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp tư nhân mà Công Ty không phải là cổ đông kiểm soát, bao gồm OpenAI và Beast Industries; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty, bao gồm cả vị thế gián tiếp của Công Ty trong vốn chủ sở hữu của OpenAI (nắm giữ thông qua các công ty mục đích đặc biệt), vị thế của Công Ty trong WLD và vị thế của Công Ty trong cổ phần Beast Industries; khả năng của Công Ty trong việc duy trì tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của Nasdaq; chi phí, phí hoặc khoản chi bất ngờ làm giảm nguồn vốn của Công Ty hoặc làm chậm việc triển khai vốn; không thể huy động đủ vốn để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh hoặc các khoản đầu tư chiến lược; sự biến động về giá tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả WLD và ETH, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị cổ phiếu quỹ của Công Ty; những thay đổi về quy định, luật pháp và quy tắc trong tương lai tác động tiêu cực đến tài sản kỹ thuật số, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo hoặc thu thập dữ liệu sinh trắc học; rủi ro liên quan đến việc phát triển, áp dụng và chấp nhận thị trường của công nghệ Proof-of-Human và mạng lưới World; tính bất định liên quan đến tốc độ và quỹ đạo triển khai AI tự chủ trong các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng; tính bất định liên quan đến lộ trình sản phẩm của OpenAI và thời điểm hoặc sự thành công của bất kỳ đợt IPO nào; rủi ro liên quan đến khả năng đạt được các dự báo tăng trưởng của Beast Industries; và sự thay đổi quan điểm của công chúng và chính phủ về tài sản kỹ thuật số hoặc các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên có niềm tin không xác đáng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố mang tính dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 cùng các hồ sơ công khai liên quan khác. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)