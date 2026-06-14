Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 406 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Al 10 de junio de 2026, a las 4:30 p. m. (hora del este de EE. UU.), los activos de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,45 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 142 millones de dólares en efectivo y criptomonedas estables, para un total de activos de aproximadamente 406 millones de dólares.

Titulares destacados sobre IA que marcan la actualidad:

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre los activos, los aspectos más destacados de las últimas semanas son:

Recientemente, se ha informado que hay hackers que podrían utilizar IA para extraer huellas dactilares de imágenes publicadas en las que aparecen personas haciéndose selfies con el signo de la paz. Mediante el uso de programas de edición de fotos y herramientas de IA, las crestas de las huellas dactilares se pueden realzar y hacer visibles en imágenes de alta resolución (The New York Post). Con la proliferación de herramientas avanzadas de IA, los dispositivos Orb de herramientas de prueba de humanidad cobran cada vez más importancia a la hora de demostrar la condición humana.





El 8 de junio, OpenAI anunció que había presentado un formulario S-1 confidencial, con el fin de cotizar en bolsa (OpenAI).

"Una futura cotización en bolsa de OpenAI permitirá a los inversionistas particulares adquirir una participación directa en una de las empresas más importantes que impulsan la transformación de la IA", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco. "ORBS, gracias a su actual participación indirecta en el capital social de OpenAI, permite a los inversionistas invertir en OpenAI antes que cualquier emisión pública".

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: inteligencia artificial, identidad digital y economía de los creadores, con participaciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (un 22 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (32 %) y Beast Industries (4 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 22 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y en febrero de 2026 registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,4 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y alrededor del 32 % de los activos de tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 4 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, alrededor del 8,4 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional del mundo divulgada de forma pública.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; la convicción de la empresa de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más fundamentales para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones sobre la importancia de los dispositivos Orb para demostrar la condición humana ante la proliferación de herramientas avanzadas de IA; las expectativas relacionados con la posible cotización en bolsa de OpenAI y las expectativas de que una posible emisión pública inicial (IPO) de este tipo permitiría a inversionistas particulares adquirir una participación directa en una de las empresas más importantes que impulsan la transformación de la IA; las declaraciones de un miembro de la junta directiva de que la exposición de ORBS a OpenAI permite a los inversionistas invertir en OpenAI antes de cualquier cotización en bolsa; afirmaciones según las cuales ChatGPT es la tecnología de consumo que más rápido ha crecido en la historia; las opiniones de que la verificación de "prueba de humanidad" se está convirtiendo en una infraestructura esencial para redes sociales, banca, comercio basado en la IA agéntica y sistemas financieros en la era de la IA agéntica; las afirmaciones relativas a la oportunidad de ingresos potencial de World, que asciende a 6,35 billones de dólares, en sectores que abarcan banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales y IA agéntica; y las afirmaciones relativas a la importancia de la distribución y la confianza del público a medida que la IA convierte la producción de contenidos en un producto de consumo. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la empresa no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten de forma negativa en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de "prueba de humanidad" y la red mundial; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier cotización en bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de ingresos o proyecciones de crecimiento; riesgos de que los datos de terceros sobre la actividad no humana en Internet puedan ser inexactos o estar sujetos a cambios; y posiciones cambiantes del público y los gobiernos sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. En vista de estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información que aparece en este comunicado de prensa es válida para la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de tales declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)