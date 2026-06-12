Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale activa van ongeveer 406 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens

Op 10 juni 2026 om 16:30 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,45 dollar per WLD (volgens Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 142 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer 406 miljoen dollar.

Belangrijkste AI-ontwikkelingen van dit moment:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

Onlangs werd gemeld dat hackers mogelijk AI kunnen gebruiken om vingerafdrukken te halen uit geplaatste afbeeldingen van mensen die selfies met vredesmerken maken. Met behulp van fotobewerkingssoftware en AI-tools kunnen vingerafdruklijnpatronen worden vergroot en zichtbaar worden in hi-res afbeeldingen (The New York Post). Met de opkomst van geavanceerde AI-tools worden de Orb-apparaten van Tools For Humanity steeds belangrijker om te verifiëren dat een gebruiker daadwerkelijk een mens is.

Op 8 juni kondigde OpenAI aan dat het een vertrouwelijke S-1 had ingediend, waarmee het zich voorbereidt op een beursgang (OpenAI).

"Een toekomstige OpenAI-IPO zal publieke investeerders in staat stellen een rechtstreeks belang te bezitten in een van de belangrijkste bedrijven die de AI-transformatie stimuleren", zei Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco. "ORBS biedt beleggers via haar huidige indirecte belangen in het eigen vermogen van OpenAI een blootstelling aan OpenAI voorafgaand aan een beursgang."

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: artificiële intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (22% van de treasury van ORBS), Worldcoin (32%) en Beast Industries (4%).

Kunstmatige intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in speciale investeringsvehikels met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 22% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

De consumentenapp ChatGPT van OpenAI is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en overschreed in februari 2026 de grens van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie ooit werd (UBS via Reuters).

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 32% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een uniek persoon is, geen AI-agent.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. Volgens Tools for Humanity vertegenwoordigt World een totale adresseerbare omzetkans van 6,35 biljoen dollar in 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI.

Creator-economie: Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, goed voor ongeveer 4% van de activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste consumentenpublieken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: artificiële intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, behalve verklaringen van historische feiten, kunnen als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: de verwachtingen van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven; de overtuiging van de onderneming dat haar portefeuille enkele van de meest kritieke componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen met betrekking tot het belang van Orb-apparaten voor bewijzen van menselijkheid in het licht van de verspreiding van geavanceerde AI-tools; verwachtingen met betrekking tot een potentiële initiële beursgang van OpenAI en verwachtingen dat een dergelijke IPO publieke investeerders in staat zou stellen een rechtstreeks belang te bezitten in een van de belangrijkste bedrijven die de AI-transformatie stimuleren; verklaring van het bestuurslid van de onderneming dat de blootstelling van ORBS aan OpenAI de blootstelling van investeerders aan OpenAI mogelijk maakt voorafgaand aan een openbare aanbieding; verklaringen over ChatGPT als de snelst opschalende consumententechnologie in de geschiedenis; overtuigingen dat Proof-of-Human-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, bankieren, agentische commerce en financiële systemen in het tijdperk van agentische AI; verklaringen met betrekking tot de totale adresseerbare omzetkans van 6,35 biljoen dollar in sectoren zoals bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; en verklaringen met betrekking tot het belang van distributie en publieksvertrouwen naarmate AI de productie van content commoditiseert. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'projecteren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die in enige toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van het Bedrijf om het management of de activiteiten te sturen van private ondernemingen waarin het geen controlerend belang heeft, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verlies of waardevermindering van de strategische investeringen van het Bedrijf, waaronder zijn indirecte positie in aandelen van OpenAI (aangehouden via beleggingsstructuren), zijn positie in WLD en zijn positie in aandelen van Beast Industries; het vermogen van het Bedrijf om te blijven voldoen aan de doorlopende noteringsvereisten van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalpositie van het Bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasuryportefeuille van het Bedrijf wezenlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevingsinitiatieven die een negatieve impact hebben op digitale activa, de adoptie van artificiële intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van 'Proof of Human'-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het verloop van de uitrol van agentische AI in ondernemings- en consumentenapplicaties; en veranderende standpunten van het publiek en overheden ten aanzien van digitale activa of AI-gerelateerde sectoren. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.