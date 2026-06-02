A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta um patrimônio total de aproximadamente US$ 374 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 11.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens WLD

Em 27 de maio de 2026, às 16h (horário do leste dos EUA), os ativos da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento financiado de US$ 18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,35 por WLD (segundo a Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 144 milhões em caixa e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 374 milhões.

Principais destaques dos ativos de tesouraria da ORBS na última semana

A administração da ORBS acredita que o portfólio de títulos da tesouraria da empresa detém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Entre os ativos, os principais destaques das últimas semanas são:

Em 20 de maio, a OpenAI anunciou que um de seus modelos internos de raciocínio de uso geral refutou autonomamente uma conjectura central em geometria discreta proposta por Paul Erdős em 1946. Resolver um problema matemático de 80 anos já é impressionante, mas o que surpreendeu os pesquisadores de matemática foi o método da demonstração. O modelo da OpenAI resolveu o problema utilizando teoria algébrica dos números, em vez de seguir vetores de demonstração já conhecidos (buildfastwithai).

Em 24 de maio, a gravação ao vivo da terceira temporada de Campeões Mundiais de Beast Games (WITN TV) aconteceu no Dowdy-Ficklen Stadium, em Greenville, Carolina do Norte. Jimmy Donaldson cresceu na região de Greenville, portanto o evento representa uma espécie de retorno para casa. O Beast Games é a série não roteirizada mais assistida da Amazon Prime Video (IMDB).

Em 15 de maio, a OpenAI lançou o ChatGPT Personal Finance para usuários Pro nos EUA, que a OpenAI, descreve como permitindo que os usuários vinculem com segurança contas bancárias, de corretagem e de crédito em mais de 12.000 instituições, fortalecendo ainda mais o relacionamento da OpenAI com seus usuários (OpenAI).

Em 12 de maio, a Beast Industries, liderada por Jimmy Donaldson (também conhecido como MrBeast), realizou sua primeira apresentação pública para anunciantes. A Beast lançou uma plataforma de mercado para criadores com duas vertentes e apresentou o Vyro, seu próprio mecanismo de distribuição para criadores. A administração projetou uma receita anual de US$ 1,6 bilhão para 2026, um aumento em relação aos US$ 899 milhões de 2025 (Digiday; TIME 100 Empresas Mais Influentes de 2026). "Não somos mais apenas um canal no YouTube. Estamos construindo uma plataforma de mídia de última geração na era da IA — utilizando tecnologia, dados e propriedade intelectual global para aproximar marcas e fãs em uma escala sem precedentes", afirmou Jeff Housenbold, CEO da Beast Industries, durante a apresentação.

Em 20 de maio, vários meios de comunicação noticiaram que a OpenAI estaria se preparando para abrir o capital nas próximas semanas (WSJ). A oferta pública inicial (IPO) da OpenAI seria considerada uma das mais esperadas de 2026.

"A capacidade do modelo da OpenAI de resolver um quebra-cabeça matemático de 80 anos sem qualquer orientação humana demonstra habilidades de raciocínio extraordinárias", afirmou Thomas "Tom" Lee, membro do conselho da Eightco. "Acreditamos que isso reforça nossa tese de investimento para que a OpenAI represente cerca de 24% do balanço patrimonial da ORBS."

Dados compilados pela Fundstrat mostram que os "não humanos" representam atualmente as seguintes participações estimadas no volume de transações em várias plataformas:

75% do volume de negociação da Polymarket 53% do tráfego da web 47% dos e-mails enviados 44% das execuções de compra de ações dos EUA 35% da criação de novos sites 30% das avaliações de produtos online



EIGHTCO: Exposição às principais megatendências

A Eightco foi construída em torno de três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia criativa, com posições em cada tendência por meio de investimento indireto na OpenAI (24% das reservas da tesouraria da ORBS), Worldcoin (26%) e Beast Industries (5%).

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na controladora da OpenAI, representando cerca de 24% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas entre todos os veículos listados.

O ChatGPT, o aplicativo de consumo da OpenAI, é o aplicativo de IA para consumidores número 1 no mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, se tornando a tecnologia de consumo que mais rapidamente cresceu na história (UBS via Reuters).

Identidade digital – Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,3% da oferta circulante, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo e cerca de 26% dos ativos de tesouraria da Eightco.

Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um ID World que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um ser humano único, e não um agente de IA.

No modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação humana verificada. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 5% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo BitMine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para obter mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) possui 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,30% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Prova de Identidade Humana?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações neste comunicado à imprensa, exceto as referentes a fatos históricos, podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações sobre: as expectativas da Companhia de que inteligência artificial, identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; expectativas relacionadas ao desenvolvimento e adoção de inteligência artificial agêntica; reportagens da mídia sobre a suposta preparação da OpenAI para protocolar um IPO e expectativas de que um IPO da OpenAI seria um dos mais aguardados de 2026; projeções da administração da Beast Industries de receita anual de US$ 1,6 bilhão em 2026; expectativas relacionadas às capacidades da Beast Industries como plataforma de mídia de próxima geração; declarações sobre Beast Games ser a série não roteirizada mais assistida da Amazon Prime Video; expectativas quanto à adoção do protocolo World ID em aplicações corporativas e de consumo; crenças de que a verificação Proof-of-Human está se tornando infraestrutura essencial para redes sociais, serviços bancários, comércio agêntico e sistemas financeiros na era da IA agêntica; declarações sobre a necessidade de implementação de prova de humanidade em mais áreas da sociedade e da economia; declarações relacionadas aos percentuais de atividade não humana e de bots em plataformas da internet, incluindo Polymarket, tráfego da web, e-mail, execução de ações, criação de sites e avaliações online de produtos; declarações relacionadas à oportunidade de receita endereçável da World em setores como bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica; a estratégia de tesouraria da Companhia e os benefícios esperados de suas posições indiretas na OpenAI (por meio de veículos de propósito específico) e de suas posições em WLD e Beast Industries; a crença da Companhia de que seu portfólio de tesouraria contém componentes críticos para o futuro sistema financeiro digital e de IA; declarações sobre a importância da distribuição e da confiança do público à medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodity; declarações relacionadas ao modelo da OpenAI refutando autonomamente uma conjectura central da geometria discreta e às capacidades de raciocínio dos modelos da OpenAI; declarações relacionadas ao lançamento e às capacidades do ChatGPT Personal Finance; e declarações de um membro do conselho da Companhia sobre a força da tese de investimento da Companhia na OpenAI. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outros termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas contenham esses termos. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e premissas atuais da administração, sujeitas a riscos e incertezas, e não constituem garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de diversos fatores, incluindo, sem limitação: incapacidade da Companhia de direcionar a administração ou as operações de empresas privadas nas quais não seja acionista controladora, incluindo OpenAI e Beast Industries; risco de perdas ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Companhia, incluindo sua posição indireta em ações da OpenAI (detidas por meio de veículos de propósito específico), sua posição em WLD e sua posição em ações da Beast Industries; capacidade da Companhia de manter conformidade com os requisitos contínuos de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperadas que reduzam os recursos de capital da Companhia ou atrasem a alocação de capital; incapacidade de captar capital suficiente para financiar ou expandir operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que possa afetar materialmente o valor das participações de tesouraria da Companhia; mudanças regulatórias, futuras legislações e regulamentações que impactem negativamente ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação de mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA agêntica em aplicações empresariais e de consumo; incerteza relacionada ao roadmap de produtos da OpenAI e ao momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de atingir suas projeções de receita ou crescimento; riscos de que dados de terceiros sobre atividade não humana na internet possam estar incorretos ou sujeitos a alterações; e mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou setores relacionados à inteligência artificial. Diante desses riscos e incertezas, recomenda-se cautela para não depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de divulgação, e a Eightco não assume qualquer obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de revisões dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto quando exigido por lei.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

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