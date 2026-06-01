Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que sus activos totales ascienden a aproximadamente 374 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 monedas ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Para el 27 de mayo de 2026, a las 4:00 p. m. (hora del este de EE. UU.), los activos de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,35 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y aproximadamente 144 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de activos de aproximadamente 374 millones de dólares.

Aspectos destacados de los activos de tesorería de ORBS durante la semana pasada

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre los activos, los aspectos más destacados de las últimas semanas son:

El 20 de mayo, OpenAI anunció que uno de sus modelos internos de razonamiento de propósito general refutó de forma autónoma una conjetura central en geometría discreta que Paul Erdős planteó en 1946. Aunque resolver un problema matemático de hace 80 años ya es impresionante, lo que sorprendió a los investigadores matemáticos fue el método de demostración. El modelo de OpenAI lo resolvió utilizando la teoría algebraica de números en lugar de buscar vectores de demostración conocidos (buildfastwithai).

El 24 de mayo se llevó a cabo la grabación en vivo de la tercera temporada de Beast Games World Champions (WITN TV) en el estadio Dowdy-Ficklen en Greenville, Carolina del Norte. Jimmy Donaldson creció en la zona de Greenville, así que esta grabación es una especie de regreso a casa. The Beast Games es la serie sin guion más vista de Amazon Prime Video (IMDB).

El 15 de mayo, OpenAI lanzó Personal Finance de ChatGPT para usuarios profesionales en EE. UU., y OpenAI la describe como una funcionalidad que permite a los usuarios vincular de manera segura las cuentas bancarias, de corretaje y de crédito en más de 12.000 instituciones, y así consolidar las relaciones de OpenAI con sus usuarios (OpenAI).

El 12 de mayo, Beast Industries, liderada por Jimmy Donaldson (también conocido como MrBeast), realizó su primera presentación pública para anunciantes. Beast dio a conocer una plataforma de creadores de doble vía y presentó Vyro, su propio motor de distribución para creadores. Los directivos estimaron ingresos de 1.600 millones de dólares para 2026, lo que representa un incremento con respecto a los 899 millones de dólares de 2025 (Digiday; TIME 100 Most Influential Companies 2026). "Ya no somos solo un canal de YouTube. Estamos creando una plataforma de medios de última generación en la era de la IA, al usar tecnología, datos e IP global para unir a las marcas y a los aficionados a una escala sin precedentes", expresó durante la presentación Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries.

El 20 de mayo, varios medios de comunicación informaron que OpenAI supuestamente se estaba preparando para presentar una oferta pública inicial (OPI) en las próximas semanas (WSJ). La oferta pública inicial de OpenAI podría considerarse una de las OPI más esperadas de 2026.

"La capacidad del modelo de OpenAI para resolver un problema matemático de 80 años sin ninguna guía humana demuestra una capacidad de razonamiento excepcional", señaló Thomas "Tom" Lee, miembro de la Junta Directiva de Eightco. "Creemos que esto refuerza nuestra tesis de inversión para que OpenAI represente alrededor del 24 % del balance de ORBS".

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora la siguiente proporción estimada del volumen en diversas plataformas:

el 75 % del volumen de operaciones de Polymarket el 53 % del tráfico web el 47 % de los correos electrónicos enviados el 44 % de las ejecuciones de compra de acciones de EE. UU. el 35 % de la creación de nuevos sitios web el 30 % de las reseñas de productos en línea



Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (24 % de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (26 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 24 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y, en febrero de 2026, registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de mayor crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,3 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y alrededor del 26 % de los activos de tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para obtener más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,30 % de la oferta circulante y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; expectativas sobre el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial con agentes; informes de los medios sobre OpenAI supuestamente preparándose para presentar una OPI y expectativas de que una OPI de OpenAI sería una de las OPI más esperadas de 2026; la guía de la gerencia de Beast Industries de ingresos para todo el año 2026 de 1.600 millones de dólares; expectativas sobre las capacidades de Beast Industries como una plataforma de medios de próxima generación; declaraciones sobre que Beast Games es la serie sin guion más vista de Amazon Prime Video; expectativas sobre la adopción del protocolo World ID en aplicaciones empresariales y de consumo; creencias de que la verificación de "Prueba de humanidad" se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes, y declaraciones sobre la necesidad de la implementación de la "Prueba de humanidad" en más áreas de la sociedad y la economía; declaraciones sobre los porcentajes de actividad no humana y de bots en plataformas de Internet, incluyendo Polymarket, tráfico web, correo electrónico, ejecución de acciones, creación de sitios web y reseñas de productos en línea; declaraciones sobre oportunidades de ingresos potenciales de World en diversos sectores, incluyendo la banca, comercio electrónico, juegos, redes sociales e IA agéntica; la estrategia de tesorería de la empresa y los beneficios anticipados de sus posiciones indirectas en OpenAI (a través de vehículos de propósito especial) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la creencia de la empresa de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; declaraciones sobre la importancia de la distribución y la confianza de la audiencia a medida que la IA convierte la producción de contenido en mercancía; declaraciones sobre el modelo de OpenAI que refuta de forma autónoma una conjetura central en geometría discreta y las capacidades de razonamiento de los modelos de OpenAI; declaraciones sobre el lanzamiento y las capacidades de ChatGPT Personal Finance; y declaraciones del miembro de la Junta Directiva de la empresa sobre la solidez de la tesis de inversión de la empresa para OpenAI. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la empresa no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten de forma negativa en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de "Prueba de humanidad" y la red mundial; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de ingresos o proyecciones de crecimiento; riesgos de que los datos de terceros sobre la actividad no humana en Internet puedan ser inexactos o estar sujetos a cambios; y posiciones cambiantes del público y los gobiernos sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. En vista de estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida para la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

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