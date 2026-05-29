Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totale activa van ongeveer 374 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 11.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens.

Op 27 mei 2026 om 16:00 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,35 dollar per WLD (volgens Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) en ongeveer 144 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer 374 miljoen dollar.

Belangrijkste inzichten uit de ORBS-treasury in de afgelopen week

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende punten van de afgelopen weken eruit:

Op 20 mei kondigde OpenAI aan dat een van zijn interne algemene redeneermodellen zelfstandig een centrale hypothese uit de discrete meetkunde heeft weerlegd die Paul Erdős in 1946 formuleerde. Het oplossen van een wiskundig probleem van 80 jaar oud is op zich al indrukwekkend, maar wat wiskundigen vooral verraste, was de bewijsmethode. Het model van OpenAI loste het probleem op via algebraïsche getaltheorie, in plaats van de bekende bewijslijnen te volgen (buildfastwithai).

Op 24 mei vond de liveopname van Beast Games World Champions seizoen 3 (WITN TV) plaats in Dowdy-Ficklen Stadium in Greenville (NC, Verenigde Staten). Jimmy Donaldson groeide op in de regio rond Greenville, waardoor dit evenement een soort thuiskomst was. The Beast Games is de meest bekeken niet-gescripte serie op Amazon Prime Video (IMDB).

Op 15 mei lanceerde OpenAI ChatGPT Personal Finance voor Pro-gebruikers in de Verenigde Staten, waarmee gebruikers bank-, makelaars- en kredietrekeningen veilig kunnen koppelen aan meer dan 12.000 instellingen en de relatie van OpenAI met zijn gebruikers (OpenAI) verder kunnen versterken.

Op 12 mei hield Beast Industries, onder leiding van Jimmy Donaldson (ook MrBeast genoemd), zijn allereerste publieke presentatie voor adverteerders. Beast onthulde een tweezijdige marktplaats voor creators en introduceerde Vyro, zijn eigen distributieplatform voor creators. Het management verwacht voor het volledige boekjaar 2026 een omzet van 1,6 miljard dollar, tegenover 899 miljoen dollar in 2025 (Digiday; TIME 100 Most Influential Companies 2026). We zijn niet langer alleen een YouTube-kanaal. "We bouwen aan een mediaplatform van de volgende generatie in het AI-tijdperk, waarbij we technologie, data en wereldwijde IP inzetten om merken en fans op ongeziene schaal samen te brengen", aldus Jeff Housenbold, CEO van Beast Industries, tijdens de presentatie.

Op 20 mei meldden verschillende mediabronnen dat OpenAI zich naar verluidt voorbereidt op het indienen van een beursintroductie in de komende weken (WSJ). De beursintroductie van OpenAI zou worden beschouwd als een van de meest verwachte IPO's van 2026.

"Het vermogen van het model van OpenAI om zonder menselijke begeleiding een wiskundig raadsel van 80 jaar oud op te lossen, toont uitzonderlijke redeneercapaciteiten aan", aldus Thomas Lee. "We geloven dat dit onze investeringscase versterkt om OpenAI ongeveer 24% van de balans van ORBS te laten vertegenwoordigen".

Uit gegevens van Fundstrat blijkt dat 'niet-mensen' op verschillende platforms nu het volgende aandeel in het volume vertegenwoordigen:

75% van het handelsvolume op Polymarket



53% van het webverkeer



47% van de verzonden e-mails



44% van de buy-side-uitvoering van Amerikaanse aandelentransacties



35% van de creatie van nieuwe websites



30% van de online productbeoordelingen

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: artificiële intelligentie, digitale identiteit en de creator economy. Het bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (24% van de treasuryposities van ORBS), Worldcoin (26%) en Beast Industries (5%).

Artificiële intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in speciale investeringsvehikels met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 24% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

De consumentenapp ChatGPT van OpenAI is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en overschreed in februari 2026 de kaap van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie ooit werd (UBS via Reuters).

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,3% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 26% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke persoon is, geen AI-agent.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. World identificeert een gecombineerde adresseerbare omzetkans van 6,35 biljoen dollar, verspreid over 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Economie van contentcreators: Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, goed voor ongeveer 5% van de treasury-activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste consumentenpublieken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: artificiële intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,30% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, behalve verklaringen van historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, zonder beperking verklaringen met betrekking tot: de verwachting van het bedrijf dat artificiële intelligentie, digitale identiteit en de creator economy het komende decennium van innovatie zullen bepalen; verwachtingen over de ontwikkeling en adoptie van agentische artificiële intelligentie; mediaberichten dat OpenAI naar verluidt voorbereidingen treft om een IPO aan te vragen en verwachtingen dat een beursintroductie van OpenAI een van de meest verwachte IPO's van 2026 zou zijn; de omzetprognose van het management van Beast Industries van 1,6 miljard dollar voor het volledige boekjaar 2026; verwachtingen over de capaciteiten van Beast Industries als mediaplatform van de volgende generatie; verklaringen dat Beast Games de meest bekeken niet-gescripte serie is op Amazon Prime Video; verwachtingen over de implementatie van het World ID-protocol binnen bedrijfs- en consumententoepassingen; overtuigingen dat Proof-of-Human-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en financiële systemen in het tijdperk van agentische AI, evenals verklaringen over de noodzaak om menselijke verificatie in meer domeinen van de samenleving en economie te implementeren; verklaringen over percentages niet-menselijke en botactiviteit op internetplatformen, waaronder Polymarket, webverkeer, e-mail, aandelenuitvoering, websitecreatie en online productreviews; verklaringen over de potentiële omzetkansen van World in sectoren zoals bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; de treasurystrategie van het bedrijf en de verwachte voordelen van zijn indirecte posities in OpenAI (via special purpose vehicles) en zijn posities in WLD en Beast Industries; de overtuiging van het bedrijf dat zijn treasuryportefeuille cruciale componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen over het belang van distributie en publieksvertrouwen nu AI contentproductie tot een standaardproduct maakt; verklaringen dat het model van OpenAI zelfstandig een centrale hypothese uit de discrete meetkunde heeft weerlegd en over de redeneercapaciteiten van de modellen van OpenAI; verklaringen over de lancering en mogelijkheden van ChatGPT Personal Finance; en verklaringen van een bestuurslid van het bedrijf over de sterkte van de investeringscase van het bedrijf voor OpenAI. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'prognosticeren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden vermeld als gevolg van verschillende factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van het bedrijf om het management of de activiteiten aan te sturen van private ondernemingen waarin het geen aandeelhouder met een controlerend belang is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verlies of afwaardering van de strategische investeringen van het bedrijf, waaronder zijn indirecte positie in aandelen van OpenAI (aangehouden via speciale investeringsvehikels), zijn positie in WLD en zijn positie in aandelen van Beast Industries; het vermogen van het bedrijf om te blijven voldoen aan de noteringsvereisten van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalmiddelen van het bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal op andere wijze vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die een wezenlijke invloed kan hebben op de waarde van de treasuryposities van het bedrijf; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevingsinitiatieven die een negatieve impact hebben op digitale activa, de adoptie van artificiële intelligentie of het verzamelen van biometrische gegevens; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van Proof-of-Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en de ontwikkeling van de uitrol van agentische AI binnen bedrijfs- en consumententoepassingen; onzekerheid over de productroadmap van OpenAI en de timing of het succes van een eventuele IPO; risico's met betrekking tot het vermogen van Beast Industries om zijn omzetprognoses of groeiverwachtingen te behalen; risico's dat gegevens van derden over niet-menselijke internetactiviteit onnauwkeurig zijn of kunnen wijzigen; en veranderende publieke en overheidsstandpunten ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met artificiële intelligentie. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht geldt op de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

