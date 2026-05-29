Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un portefeuille total d'environ 374 millions de dollars, comprenant notamment OpenAI, Beast Industries, plus de 11 000 ETH et plus de 283 millions de jetons WLD.

Au 27 mai 2026, à 16 h 00 (heure de l'Est), le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par l'intermédiaire de SPV) dans OpenAI, un investissement de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,35 $ par WLD (selon Coinbase), 11 068 Ethereum (ETH), et environ 144 millions de dollars en liquidités et stablecoins, pour un total d'actifs d'environ 374 millions de dollars.

Principaux enseignements tirés des actifs de trésorerie ORBS au cours de la semaine écoulée

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus déterminants pour l'avenir du système financier numérique et de l'IA. Parmi les participations, les faits marquants de ces dernières semaines sont les suivants :

Le 20 mai, l'OpenAI a annoncé que l'un de ses modèles de raisonnement interne à usage général avait réfuté de manière autonome une conjecture centrale en géométrie discrète posée par Paul Erdős en 1946. Résoudre un problème mathématique vieux de 80 ans est déjà impressionnant, mais ce qui a surpris les chercheurs en mathématiques, c'est la méthode de démonstration. Le modèle d'OpenAI a résolu ce problème en utilisant la théorie des nombres algébriques plutôt que de suivre des approches de preuve connues (buildfastwithai).

Le 24 mai, l'enregistrement en direct de la troisième saison des Beast Games World Champions (WITN TV) a eu lieu au stade Dowdy-Ficklen à Greenville, en Caroline du Nord. Jimmy Donaldson a grandi dans la région de Greenville, il s'agit donc en quelque sorte d'un retour aux sources. Beast Games est l'émission de téléréalité la plus regardée d'Amazon Prime Video (IMDB).

Le 15 mai, OpenAI a lancé ChatGPT Personal Finance pour les utilisateurs Pro aux États-Unis, qui, selon OpenAI, permet aux utilisateurs de relier en toute sécurité des comptes bancaires, de courtage et de crédit à plus de 12 000 institutions, et de renforcer la relation d'OpenAI avec ses utilisateurs (OpenAI).

Le 12 mai, Beast Industries, dirigé par Jimmy Donaldson (alias MrBeast), a fait sa toute première présentation publique aux annonceurs. Beast a dévoilé une place de marché bilatérale pour les créateurs et a présenté Vyro, son propre moteur de distribution pour les créateurs. La direction a prévu un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars pour l'année 2026, contre 899 millions de dollars en 2025 (Digiday ; TIME 100 Most Influential Companies 2026). « Nous ne sommes plus une simple chaîne YouTube. Nous édifions une plateforme médiatique de nouvelle génération à l'ère de l'IA, en utilisant la technologie, les données et la propriété intellectuelle mondiale pour réunir les marques et les fans à une échelle sans précédent », a déclaré le PDG de Beast Industries, Jeff Housenbold, lors de la présentation.

Le 20 mai, plusieurs médias ont rapporté qu'OpenAI s'apprêterait à déposer une demande d'introduction en bourse dans les semaines à venir (WSJ). L'introduction en bourse d'OpenAI serait considérée comme l'une des plus attendues en 2026.

« La capacité du modèle d'OpenAI à résoudre une énigme mathématique vieille de 80 ans sans aucune intervention humaine témoigne de capacités de raisonnement exceptionnelles », a déclaré Thomas « Tom » Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco. « Nous estimons que cela renforce notre argumentaire d'investissement visant à ce qu'OpenAI représente environ 24 % du bilan d'ORBS. »

Les données compilées par Fundstrat montrent que les non-humains représentent aujourd'hui les parts estimées suivantes du volume sur les différentes plateformes :

75 % du volume d'échanges de Polymarket 53 % du trafic web 47 % des courriels envoyés 44 % de l'exécution côté achat d'actions aux États-Unis 35 % de la création de nouveaux sites web 30 % des évaluations de produits en ligne



Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner l'innovation sur la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chacune de ces tendances via des investissements indirects dans OpenAI (24 % des liquidités d'ORBS), Worldcoin (26 %) et Beast Industries (5 %).

Intelligence artificielle – OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des véhicules d'investissement exposés au capital de la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 24 % des actifs de trésorerie, l'une des expositions publiques les plus importantes parmi les sociétés cotées.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est la première application d'IA grand public au monde (Sensor Tower). Elle a dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en février 2026, ce qui en fait la technologie grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire (UBS via Reuters).

Identité numérique – Token WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,3 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle divulguée publiquement à l'échelle mondiale et environ 26 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le token natif de World, un réseau mondial Proof of Human construit par Tools for Humanity (cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant World préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les fournisseurs d'identifiants vérifiés et le protocole World générant des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de revenus adressables dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 5 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus grandes l'une des plus vastes présences directes auprès des consommateurs dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la standardisation de la production de contenu par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) inédite, offrant aux investisseurs, au travers d'un seul titre coté, une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Pour plus d'informations :

X : @iamhuman_orbs

Site web : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'action ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. L'ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,30 % de l'offre en circulation et la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial.

Qu'est-ce que Proof of Human ?

Proof of Human est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et Proof of Human ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus important détenteur institutionnel publiquement identifié de Worldcoin ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau Proof of Human de World.

Qui est le CEO d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le CEO d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les attentes de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; les attentes concernant le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle agentique ; les articles de presse indiquant qu'OpenAI préparerait prétendument le dépôt d'un dossier d'introduction en bourse ainsi que les attentes selon lesquelles une introduction en bourse d'OpenAI constituerait l'une des IPO les plus attendues de 2026 ; les prévisions de la direction de Beast Industries concernant un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2026 ; les attentes concernant les capacités de Beast Industries en tant que plateforme médiatique de nouvelle génération ; les déclarations selon lesquelles Beast Games serait la série non scénarisée la plus regardée sur Amazon Prime Video ; les attentes concernant l'adoption du protocole World ID dans les applications destinées aux entreprises et aux consommateurs ; les convictions selon lesquelles le concept du Proof of Human devient une infrastructure essentielle pour les réseaux sociaux, les services bancaires, le commerce agentique et les systèmes financiers à l'ère de l'IA agentique, ainsi que les déclarations concernant la nécessité de mettre en œuvre le système Proof of Human dans davantage de domaines de la société et de l'économie ; les déclarations concernant les pourcentages d'activité non humaine et d'activité de robots sur les plateformes Internet, notamment Polymarket, le trafic web, les courriels, l'exécution d'ordres sur actions, la création de sites web et les avis produits en ligne ; les déclarations concernant les perspectives de revenus adressables de World dans des secteurs couvrant les services bancaires, le commerce électronique, les jeux vidéo, les médias sociaux et l'IA agentique ; la stratégie de trésorerie de la société et les avantages anticipés de ses positions indirectes dans OpenAI (par l'intermédiaire de véhicules ad hoc) ainsi que de ses positions dans WLD et Beast Industries ; la conviction de la société selon laquelle son portefeuille de trésorerie détient des composantes essentielles pour le futur système financier numérique et d'IA ; les déclarations concernant l'importance de la distribution et de la confiance du public au fur et à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; les déclarations concernant le fait qu'un modèle d'OpenAI aurait réfuté de manière autonome une conjecture centrale en géométrie discrète ainsi que les capacités de raisonnement des modèles d'OpenAI ; les déclarations concernant le lancement et les capacités de ChatGPT Personal Finance ; ainsi que les déclarations d'un membre du conseil d'administration de la société concernant la solidité de la thèse d'investissement de la société à l'égard d'OpenAI. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « expression du futur », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à contrôler la gestion ou les opérations d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation sur les investissements stratégiques de la société, y compris sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de véhicules d'investissement), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à rester en conformité avec les exigences de cotation continue du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent d'une autre manière le déploiement de capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des prix des actifs numériques, notamment WLD et ETH, qui pourrait affecter de manière substantielle la valeur des avoirs de trésorerie de la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie Proof-of-Human et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et grand public ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'OpenAI et le calendrier ou le succès d'une éventuelle introduction en bourse ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses prévisions de chiffre d'affaires ou ses projections de croissance ; les risques que les données de tiers concernant l'activité Internet non humaine soient inexactes ou sujettes à modification ; et l'évolution des positions du public et des gouvernements sur les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS)

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