A Elkem Silicones se torna a Bluestar Silicones, revelando sua identidade para o próximo capítulo

A empresa retorna a uma marca bem estabelecida, ao mesmo tempo em que apresenta uma nova identidade visual e reafirma a continuidade para clientes, parceiros e partes interessadas

LYON, França, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Elkem Silicones anunciou hoje seu rebranding como Bluestar Silicones, um marco importante na transição da empresa após o fechamento da aquisição pela Bluestar da maior parte da divisão de silicones da Elkem em 30 de abril de 2026.

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Bluestar Silicones new logo Speed Speed Bluestar Silicones new brand – prototype of key visuals

Reviver a Bluestar Silicones, nome que a empresa manteve de 2007 a 2017, reconecta a empresa a uma marca reconhecida globalmente e líder do setor, enquanto a nova identidade visual, incluindo o slogan "Vivendo a diferença", expressa sua ambição voltada para o futuro e posição distinta no mercado de silicones.

"Retornar ao nome Bluestar Silicones nos reconecta com uma marca estabelecida e uma herança reconhecida, ao mesmo tempo em que expressa nossa ambição renovada para o futuro", disse Sandy Chen, chefe da Bluestar Silicones. "Este é um movimento de continuidade e um passo à frente para nossa empresa, nosso pessoal, nossos clientes e nossos parceiros."

O anúncio marca o início de uma transição em fases que progredirá constantemente nos próximos meses, à medida que a nova identidade for implantada progressivamente em pontos de contato e geografias.

Para clientes e parceiros, a transição é projetada para ser contínua, com as mesmas operações, produtos e relacionamentos confiáveis, ao mesmo tempo em que abre caminho para ambições renovadas em inovação, capacidades e crescimento sustentável. Os locais de fabricação, processos de produção, matérias-primas, nomes de produtos e marcas comerciais permanecerão inalterados.

"A ambição da Bluestar é aproveitar a sólida base industrial, científica e comercial da empresa para investir ainda mais em seu desenvolvimento como um dos principais players globais, continuando a atender os clientes com a proximidade, a agilidade, a compreensão do mercado e a experiência em aplicações pelas quais eles nos conhecem", acrescentou Sandy Chen.

Sobre a Bluestar Silicones

A Bluestar Silicones é uma fabricante de silicone líder mundial totalmente integrada, aproveitando mais de 80 anos de experiência em química de silicone e experiência em desenvolvimento de aplicações. A empresa oferece soluções de silicone inovadoras e essenciais em uma ampla gama de setores, incluindo mobilidade, segurança, eletrônicos, energia, aeroespacial, saúde, cuidados pessoais, construção, têxtil e revestimentos de liberação. Com 11 unidades de fabricação em quatro continentes e cerca de 3.500 funcionários em todo o mundo, incluindo cerca de 400 cientistas de pesquisa e desenvolvimento, a Bluestar Silicones combina escala global e proximidade do mercado, com excelente experiência em aplicações e recursos de inovação, para ajudar seus clientes em todo o mundo a enfrentar seus próximos desafios técnicos e de sustentabilidade. A Bluestar Silicones está comprometida em permitir que seus funcionários e parceiros vivam a diferença e abram horizontes mais brilhantes à frente.

www.bluestarsilicones.com

Contato com a mídia

Quentin Clair

Bluestar Silicones

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FONTE Elkem Silicones