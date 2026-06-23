엘켐실리콘, 블루스타 실리콘으로 새롭게 출발하며 새로운 정체성 공개

잘 확립된 브랜드명으로 돌아가는 동시에, 새로운 비주얼 아이덴티티를 선보이며 고객, 파트너, 이해관계자들에게 연속성을 재확인

리옹, 프랑스, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 엘켐실리콘(Elkem Silicones)이 6월 23일 블루스타 실리콘(Bluestar Silicones)으로의 리브랜딩을 발표했으며, 이는 2026년 4월 30일 블루스타(Bluestar)의 엘켐 실리콘 사업부 대부분 인수 완료에 따른 회사 전환의 중요한 이정표다.

멀티미디어 뉴스 릴리스:

https://www.multivu.com/elkem-silicones/9405351-en-becomes-bluestar-silicones-unveiling-identity-next-chapter

Bluestar Silicones new logo Speed Speed Bluestar Silicones new brand – prototype of key visuals

2007년부터 2017년까지 사용했던 블루스타 실리콘이라는 이름을 되살림으로써 회사는 글로벌 인지도를 갖춘 업계 선도 브랜드와 다시 연결되며, '차이를 실현하다(Living the difference)'라는 태그라인을 포함한 새로운 비주얼 아이덴티티는 실리콘 시장에서의 미래 지향적 야망과 독특한 입지를 표현한다.

블루스타 실리콘의 샌디 첸(Sandy Chen) 총괄은 "블루스타 실리콘이라는 이름으로 돌아오는 것은 확립된 브랜드 및 인정받는 유산과 다시 연결되는 동시에 미래에 대한 새로운 야망을 표현한다"고 말했다. 이어 "이는 우리 회사, 직원, 고객, 파트너 모두를 위한 연속성과 도약의 발걸음"이라고 덧붙였다.

이번 발표는 새로운 아이덴티티가 다양한 접점과 지역에 걸쳐 점진적으로 배포되면서 향후 수개월에 걸쳐 꾸준히 진행될 단계적 전환의 시작을 알린다.

고객 및 파트너들에게 이번 전환은 동일한 신뢰할 수 있는 운영, 제품, 관계를 유지하면서 혁신, 역량, 지속 가능한 성장에 대한 새로운 야망의 길을 여는 방식으로 원활하게 진행되도록 설계됐다. 제조 시설, 생산 공정, 원자재, 제품명 및 상업 상표는 변경 없이 유지된다.

샌디 첸은 "블루스타의 야망은 회사의 강력한 산업적, 과학적, 상업적 기반을 바탕으로 글로벌 선도 기업으로서의 발전에 더 투자하는 동시에, 고객들이 우리에게 기대해 온 근접함, 민첩성, 시장 이해도 및 응용 전문성으로 고객 서비스를 계속 제공하는 것"이라고 덧붙였다.

블루스타 실리콘 소개

블루스타 실리콘은 80년 이상의 실리콘 화학 경험과 응용 개발 전문성을 보유한 세계 선도적인 완전 통합 실리콘 제조업체다. 회사는 모빌리티, 안전, 전자, 에너지, 항공우주, 헬스케어, 맞춤형 관리, 건설, 섬유, 이형 코팅 등 광범위한 산업 분야에 걸쳐 혁신적이고 필수적인 실리콘 솔루션을 제공한다. 4개 대륙에 걸친 11개 제조 시설과 약 400명의 연구개발 과학자를 포함해 전 세계 약 3500명의 직원을 보유한 블루스타 실리콘은, 세계적 규모와 시장 근접성을 탁월한 응용 전문성 및 혁신 역량과 결합해 전 세계 고객들이 미래의 기술적, 지속 가능성 과제를 해결할 수 있도록 지원한다. 블루스타 실리콘은 직원들과 파트너들이 차이를 살아가고 더 밝은 미래를 열 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다.

www.bluestarsilicones.com

미디어 문의처

캉탱 클레르(Quentin Clair)

블루스타 실리콘

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동영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2997190/Bluestar_Silicons.mp4

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2997191/BlueStar_Prototype_KeyVisuals.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2997192/Bluestar_Silicones_Logo.jpg

SOURCE Elkem Silicones