Elkem Silicones se convierte en Bluestar Silicones, revelando su identidad para el próximo capítulo

La empresa retoma una marca consolidada, al tiempo que introduce una nueva identidad visual y reafirma la continuidad para clientes, socios y partes interesadas.

LYON, Francia, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ --Elkem Silicones anunció hoy su cambio de nombre a Bluestar Silicones, lo que supone un hito importante en la transición de la empresa tras el cierre de la adquisición por parte de Bluestar de la mayor parte de la división de siliconas de Elkem el 30 de abril de 2026.

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Bluestar Silicones new logo Speed Speed Bluestar Silicones new brand – prototype of key visuals

La recuperación de Bluestar Silicones, el nombre que la empresa ostentó entre 2007 y 2017, la reconecta con una marca líder en la industria y reconocida mundialmente, mientras que la nueva identidad visual, que incluye el lema "Viviendo la diferencia", expresa su ambición de futuro y su posición distintiva en el mercado de las siliconas.

"Retomar el nombre de Bluestar Silicones nos reconecta con una marca consolidada y una herencia reconocida, a la vez que expresa nuestra renovada ambición de cara al futuro", declaró Sandy Chen, directora de Bluestar Silicones. "Esto representa tanto una continuidad como un paso adelante para nuestra empresa, nuestro equipo, nuestros clientes y nuestros socios".

Este anuncio marca el inicio de una transición gradual que progresará durante los próximos meses, a medida que la nueva identidad se vaya implementando en todos los puntos de contacto y regiones geográficas.

Para clientes y socios, la transición está diseñada para ser fluida, manteniendo las mismas operaciones, productos y relaciones confiables, al tiempo que abre el camino a nuevas ambiciones en innovación, capacidades y crecimiento sostenible. Las plantas de fabricación, los procesos de producción, las materias primas, los nombres de los productos y las marcas comerciales permanecerán sin cambios.

"La ambición de Bluestar es aprovechar la sólida base industrial, científica y comercial de la compañía para seguir invirtiendo en su desarrollo como líder mundial, al tiempo que continuamos ofreciendo a nuestros clientes la cercanía, la agilidad, el conocimiento del mercado y la experiencia en aplicaciones que nos caracterizan", añadió Sandy Chen.

Acerca de Bluestar Silicones

Bluestar Silicones es un fabricante de siliconas líder a nivel mundial, totalmente integrado, que aprovecha más de 80 años de experiencia en química de siliconas y desarrollo de aplicaciones. La empresa ofrece soluciones de silicona innovadoras y esenciales para una amplia gama de industrias, incluyendo movilidad, seguridad, electrónica, energía, aeroespacial, salud, cuidado personal, construcción, textil y recubrimientos antiadherentes. Con 11 plantas de fabricación en cuatro continentes y cerca de 3.500 empleados en todo el mundo, incluyendo aproximadamente 400 científicos de investigación y desarrollo, Bluestar Silicones combina una escala global y proximidad al mercado con una destacada experiencia en aplicaciones y capacidad de innovación para ayudar a sus clientes en todo el mundo a afrontar sus próximos desafíos técnicos y de sostenibilidad. Bluestar Silicones está comprometida a empoderar a sus empleados y socios para marcar la diferencia y abrir nuevos horizontes.

www.bluestarsilicones.com

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Quentin Clair

Bluestar Silicones

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