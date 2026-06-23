Elkem Silicones se convierte en Bluestar Silicones, desvelando su identidad para el próximo capítulo

La empresa vuelve a una marca bien establecida, al tiempo que introduce una nueva identidad visual y reafirma la continuidad para los clientes, socios y partes interesadas

LYON, Francia, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Elkem Silicones anunció hoy su cambio de marca como Bluestar Silicones, lo que marca un hito importante en la transición de la compañía tras el cierre de la adquisición por parte de Bluestar de la mayoría de la división de siliconas de Elkem el 30 de abril de 2026.

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Bluestar Silicones new logo Speed Speed Bluestar Silicones new brand – prototype of key visuals

Revivir Bluestar Silicones, el nombre que la empresa tuvo entre 2007 y 2017, reconecta a la empresa con una marca líder en la industria y reconocida a nivel mundial, mientras que la nueva identidad visual, incluido el eslogan "Vivir la diferencia", expresa su ambición de futuro y su posición distintiva en el mercado de las siliconas.

"Volver al nombre Bluestar Silicones nos reconecta con una marca establecida y una herencia reconocida, al tiempo que expresamos nuestra renovada ambición para el futuro", dijo Sandy Chen, directora de Bluestar Silicones. "Este es un movimiento de continuidad y un paso adelante para nuestra empresa, nuestra gente, nuestros clientes y nuestros socios".

El anuncio marca el comienzo de una transición gradual que progresará de manera constante durante los próximos meses a medida que la nueva identidad se implemente progresivamente en todos los puntos de contacto y geografías.

Para los clientes y socios, la transición está diseñada para ser fluida, con las mismas operaciones, productos y relaciones confiables, al tiempo que abre el camino para nuevas ambiciones en innovación, capacidades y crecimiento sostenible. Los sitios de fabricación, los procesos de producción, las materias primas, los nombres de los productos y las marcas comerciales permanecerán sin cambios.

"La ambición de Bluestar es aprovechar la sólida base industrial, científica y comercial de la empresa para seguir invirtiendo en su desarrollo como actor líder a nivel mundial, al tiempo que continúa prestando servicios a los clientes con la proximidad, la agilidad, la comprensión del mercado y la experiencia en aplicaciones por las que nos conocen", agregó Sandy Chen.

Acerca de Bluestar Silicones

Bluestar Silicones es un fabricante de silicona líder en el mundo, totalmente integrado, que aprovecha más de 80 años de experiencia en química de silicona y experiencia en desarrollo de aplicaciones. La empresa ofrece soluciones de silicona innovadoras y esenciales en una amplia variedad de sectores, como la movilidad, la seguridad, la electrónica, la energía, la industria aeroespacial, la salud, el cuidado personal, la construcción, el textil y los recubrimientos antiadherentes. Con 11 plantas de fabricación en cuatro continentes y alrededor de 3.500 empleados en todo el mundo, incluidos alrededor de 400 científicos de investigación y desarrollo, Bluestar Silicones combina la escala global y la proximidad al mercado, con una experiencia en aplicaciones estelar y capacidades de innovación, para ayudar a sus clientes de todo el mundo a cumplir con sus próximos desafíos técnicos y de sostenibilidad. Bluestar Silicones se compromete a permitir que sus personas y socios vivan la diferencia y abran horizontes más brillantes.

www.bluestarsilicones.com

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Bluestar

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FUENTE Elkem Silicones