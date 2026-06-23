Elkem Silicones 改名為 Bluestar Silicones，以嶄新品牌面貌迎接發展新篇章

重新採用 Bluestar Silicones 這個 2007 年至 2017 年間的企業名稱，讓公司重新與一個全球公認、引領行業的品牌接軌；而全新視覺形象，連同標語「活現非凡」(Living the difference) 更充分體現公司高瞻遠矚的壯志，以及在有機矽市場中別具一格的定位。

Bluestar Silicones 負責人 Sandy Chen 表示：「回歸 Bluestar Silicones 之名，讓我們與底蘊深厚的品牌及其備受推崇的歷史傳承重新緊扣，同時展現我們對未來的全新抱負。 此舉承先啟後，對我們公司、員工、客戶及合作夥伴而言，都是向前邁進的一步。」

此公告標誌著階段性轉型的序幕，未來數月將會穩步推進，新品牌形象會陸續於各個接觸點及地區逐步落實。

對客戶及合作夥伴來說，是次過渡力求無縫進行，原有的可靠營運、產品及合作關係將維持不變，同時亦為公司在創新、實力及可持續增長方面重新出發鋪路。 生產基地、生產流程、原材料、產品名稱及商業商標將維持不變。

Sandy Chen 補充道：「Bluestar 的抱負，是建基於公司強大的工業、科研及商業根基，進一步投入資源，鞏固其全球領先地位；同時，我們會一如既往，以客戶熟悉的貼身服務、靈活應變、市場觸覺及應用專業知識，持續服務客戶。」

Bluestar Silicones 致力在整個過渡期間持續預測變化，並保持開放透明的溝通；一旦變動牽涉客戶、合作夥伴、社區或其他持份者，定必坦誠相告。

關於 Bluestar Silicones

Bluestar Silicones 是全球領先、全面整合的有機矽生產商，累積了逾 80 年有機矽化學經驗及應用開發專業知識。 公司為各行各業提供必不可少的創新有機矽解決方案，業務遍及移動出行、安全、電子、能源、航空航天、醫療保健、個人護理、建築、紡織及離型塗料等領域。 Bluestar Silicones 設有 11 個生產基地，橫跨四大洲，全球約有 3,500 名員工，當中包括約 400 名研發科學家。公司結合全球規模與貼近市場的優勢，加上卓越的應用專長及創新能力，致力協助全球客戶迎接未來在技術及可持續發展上的挑戰。 Bluestar Silicones 致力讓員工及合作夥伴「活現非凡」，攜手開創更璀璨的前景。

www.bluestarsilicones.com

媒體聯絡人

Quentin Clair

Bluestar Silicones

[email protected]

影片 - https://mma.prnewswire.com/media/2997190/Bluestar_Silicons.mp4

SOURCE Elkem Silicones