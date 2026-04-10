A empresa taiwanesa Towards Buddha Co., Ltd. apresenta soluções de injeção de tubos de TPU de grau médico na Medtec Japan 2026

TAINAN, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd., fabricante taiwanesa de componentes plásticos de grau médico, irá expor na Medtec Japan 2026 em abril, apresentando suas soluções integradas de fabricação de tubos de TPU em colaboração com a ICP DAS BMP, fornecedora de materiais de alto desempenho para grau médico.

.A Medtec Japan é uma das principais exposições da Ásia para design e fabricação de dispositivos médicos, atraindo inovadores e fornecedores globais de todo o ecossistema de tecnologia médica. Por meio de sua participação, a Towards Buddha Co., Ltd. busca expandir sua presença internacional e fortalecer parcerias dentro da cadeia global de suprimentos médicos.

Fundada sobre princípios de precisão, integridade e parceria de longo prazo, a Towards Buddha Co., Ltd. evoluiu para se tornar um parceiro confiável de fabricação para empresas de dispositivos médicos. A empresa enfatiza que cada componente produzido carrega responsabilidade pela segurança do paciente, estabilidade do produto e desempenho consistente.

Na exposição, a empresa destacará suas capacidades completas de fabricação de tubos de TPU, incluindo desenvolvimento de moldes, moldagem por injeção, otimização de processos, garantia de qualidade e produção em massa escalável. Ao integrar experiência avançada em processamento com materiais de grau médico da ICP DAS BMP, a Towards Buddha Co., Ltd. oferece soluções que atendem aos rigorosos requisitos do setor para biocompatibilidade e confiabilidade.

Suas soluções de tubos TPU são amplamente aplicáveis em sistemas minimamente invasivos, dispositivos de infusão e componentes médicos personalizados. Por meio de uma estreita colaboração com parceiros OEM e ODM, a empresa apoia clientes desde o desenvolvimento inicial até a comercialização, ajudando a reduzir o tempo de lançamento no mercado enquanto mantém rigorosos padrões de qualidade.

"A manufatura médica não é apenas sobre eficiência – é, fundamentalmente, sobre confiança", declarou um porta-voz da Towards Buddha Co., Ltd. "Estamos comprometidos em construir parcerias de longo prazo combinando inovação de materiais, experiência em engenharia e colaboração responsiva."

Profissionais do setor e potenciais parceiros estão convidados a se conectar com a Towards Buddha Co., Ltd. na Medtec Japan 2026 para explorar soluções de manufatura personalizadas e oportunidades de colaboração estratégica.

Estande nº: 1212

Para dúvidas sobre parceria: [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

Sobre a Towards Buddha Co., Ltd.

Towards Buddha Co., Ltd. é uma fabricante sediada em Taiwan especializada em componentes plásticos de grau médico e soluções para tubos TPU. Com forte experiência em moldagem por injeção de precisão e integração de processos, a empresa oferece serviços de manufatura completos, desde o projeto e desenvolvimento até a produção escalável.

Comprometida com qualidade, confiabilidade e colaboração de longo prazo, a Towards Buddha Co., Ltd. faz parceria com empresas globais de dispositivos médicos para oferecer soluções de alto desempenho, conformes e personalizadas para uma ampla gama de aplicações médicas.

FONTE Towardsbuddha Co., Ltd