Towards Buddha Co., Ltd., basée à Taïwan, présente ses solutions de fabrication de tubes en TPU de qualité médicale par injection à Medtec Japan 2026

TAINAN, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd., un fabricant taïwanais de composants en plastique de qualité médicale, exposera à Medtec Japan 2026 en ce mois d'avril, présentant ses solutions intégrées de fabrication de tubes en TPU par injection en collaboration avec ICP DAS BMP, un fournisseur de matériaux de qualité médicale de haute performance.

Medtec Japan est l'un des principaux salons asiatiques consacrés à la conception et à la fabrication de dispositifs médicaux, attirant des innovateurs et des fournisseurs internationaux issus de l'ensemble de l'écosystème des technologies médicales. Par sa participation, Towards Buddha Co., Ltd. vise à étendre sa présence internationale et à renforcer les partenariats au sein de la chaîne d'approvisionnement médicale mondiale.

Fondée sur les principes de précision, d'intégrité et de partenariat à long terme, Towards Buddha Co., Ltd. est devenue un partenaire de fabrication fiable pour les entreprises de dispositifs médicaux. L'entreprise insiste sur le fait que chaque composant qu'elle produit est responsable de la sécurité des patients, de la stabilité du produit et de la constance des performances.

Lors du salon, l'entreprise mettra en avant ses capacités de fabrication de tubes en TPU de bout en bout, y compris le développement de moules, le moulage par injection, l'optimisation des processus, l'assurance qualité et la production de masse évolutive. En intégrant une expertise de traitement avancée aux matériaux de qualité médicale de ICP DAS BMP, Towards Buddha Co., Ltd. fournit des solutions qui répondent aux exigences rigoureuses de l'industrie en matière de biocompatibilité et de fiabilité.

Ses solutions de tubes en TPU sont largement utilisées dans les systèmes mini-invasifs, les dispositifs de perfusion et les composants médicaux personnalisés. Grâce à une collaboration étroite avec les partenaires OEM et ODM, l'entreprise soutient les clients depuis les premières étapes du développement jusqu'à la commercialisation, aidant à réduire les délais de mise sur le marché tout en maintenant des normes de qualité strictes.

« La fabrication médicale n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est fondamentalement une question de confiance », a déclaré un porte-parole de Towards Buddha Co., Ltd. « Nous sommes résolus à établir des partenariats à long terme en alliant l'innovation des matériaux, l'expertise en matière d'ingénierie et une collaboration réactive. »

Les professionnels de l'industrie et les partenaires potentiels sont invités à entrer en contact avec Towards Buddha Co., Ltd. à Medtec Japan 2026 pour explorer les solutions de fabrication personnalisées et les opportunités de collaboration stratégique.

N° de stand : 1212

Pour les demandes de partenariat : [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

À propos de Towards Buddha Co., Ltd.

Towards Buddha Co. est un fabricant taïwanais spécialisé dans les solutions de fabrication de composants en plastique et de tubes en TPU de qualité médicale. Forte de son expertise dans le domaine du moulage par injection de précision et de l'intégration des processus, la société propose des services de fabrication de bout en bout, depuis la conception et le développement jusqu'à la production évolutive.

Engagée dans une démarche de qualité, de fiabilité et de collaboration à long terme, Towards Buddha Co., Ltd. s'associe à des entreprises mondiales de dispositifs médicaux pour fournir des solutions performantes, conformes et personnalisées pour une large gamme d'applications médicales.