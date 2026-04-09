La empresa taiwanesa Towards Buddha Co., Ltd. presenta soluciones en Medtec Japan 2026

- La empresa taiwanesa Towards Buddha Co., Ltd. presenta soluciones de inyección de tubos de TPU de grado médico en Medtec Japan 2026

TAINAN, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd., un fabricante con sede en Taiwán de componentes plásticos de grado médico, participará en la feria Medtec Japan 2026 este mes de abril, donde presentará sus soluciones integradas de fabricación por inyección de tubos de TPU en colaboración con ICP DAS BMP, un proveedor de materiales de alto rendimiento de grado médico.

Medtec Japan es una de las ferias líderes en Asia en el ámbito del diseño y la fabricación de dispositivos médicos, y atrae a innovadores y proveedores de todo el mundo del ecosistema de la tecnología médica. Con su participación, Towards Buddha Co., Ltd. pretende ampliar su presencia internacional y reforzar las alianzas dentro de la cadena de suministro médica global.

Fundada sobre los principios de precisión, integridad y colaboración a largo plazo, Towards Buddha Co., Ltd. se ha convertido en un socio de fabricación de confianza para las empresas de dispositivos médicos. La empresa destaca que cada componente que produce conlleva una responsabilidad en cuanto a la seguridad del paciente, la estabilidad del producto y un rendimiento constante.

En la feria, la empresa destacará sus capacidades de fabricación integral de tubos de TPU, incluyendo el desarrollo de moldes, el moldeo por inyección, la optimización de procesos, el control de calidad y la producción en masa escalable. Al integrar su avanzada experiencia en procesamiento con los materiales de grado médico de ICP DAS BMP, Towards Buddha Co., Ltd. ofrece soluciones que cumplen con los estrictos requisitos del sector en materia de biocompatibilidad y fiabilidad.

Sus soluciones de tubos de TPU tienen una amplia aplicación en sistemas mínimamente invasivos, dispositivos de infusión y componentes médicos personalizados. A través de una estrecha colaboración con socios OEM y ODM, la empresa presta apoyo a sus clientes desde las primeras fases de desarrollo hasta la comercialización, contribuyendo a reducir el tiempo de comercialización y manteniendo al mismo tiempo estrictos estándares de calidad.

«La fabricación de productos médicos no solo tiene que ver con la eficiencia, sino que, fundamentalmente, se basa en la confianza», afirmó un portavoz de Towards Buddha Co., Ltd. «Estamos comprometidos con la creación de alianzas a largo plazo mediante la combinación de innovación en materiales, experiencia en ingeniería y una colaboración ágil».

Se invita a los profesionales del sector y a los socios potenciales a ponerse en contacto con Towards Buddha Co., Ltd. en Medtec Japan 2026 para explorar soluciones de fabricación personalizadas y oportunidades de colaboración estratégica.

Expositor número: 1212

Para consultas de asociación: [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

Acerca de Towards Buddha Co., Ltd.

Towards Buddha Co., Ltd. es un fabricante con sede en Taiwán especializado en componentes plásticos de grado médico y soluciones de tubos de TPU. Con una sólida experiencia en moldeo por inyección de precisión e integración de procesos, la empresa ofrece servicios de fabricación integrales, desde el diseño y el desarrollo hasta la producción a gran escala.

Comprometida con la calidad, la fiabilidad y la colaboración a largo plazo, Towards Buddha Co., Ltd. colabora con empresas de dispositivos médicos de todo el mundo para ofrecer soluciones de alto rendimiento, conformes con la normativa y personalizadas para una amplia gama de aplicaciones médicas.