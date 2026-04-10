Das in Taiwan ansässige Unternehmen Towards Buddha Co, Ltd. präsentiert Spritzgusslösungen für TPU-Schläuche in medizinischer Qualität auf der Medtec Japan 2026

TAINAN, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd, ein in Taiwan ansässiger Hersteller von medizinischen Kunststoffkomponenten, wird diesen April auf der Medtec Japan 2026 ausstellen und seine integrierten Lösungen für die Herstellung von TPU-Schläuchen in Zusammenarbeit mit ICP DAS BMP, einem Anbieter von medizinischen Hochleistungsmaterialien, vorstellen.

Die Medtec Japan ist eine der führenden Messen Asiens für die Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und zieht weltweit Innovatoren und Zulieferer aus dem gesamten Ökosystem der Medizintechnik an. Durch seine Teilnahme will Towards Buddha Co., Ltd. seine internationale Präsenz ausbauen und Partnerschaften innerhalb der globalen medizinischen Versorgungskette stärken.

Gegründet auf den Grundsätzen von Präzision, Integrität und langfristiger Partnerschaft, hat sich Towards Buddha Co., Ltd. zu einem zuverlässigen Produktionspartner für Medizintechnikunternehmen entwickelt. Das Unternehmen betont, dass jede von ihm hergestellte Komponente eine Verantwortung für Patientensicherheit, Produktstabilität und gleichbleibende Leistung trägt.

Auf der Messe wird das Unternehmen seine umfassenden Fertigungsmöglichkeiten für TPU-Schläuche vorstellen, einschließlich der Entwicklung von Formen, Spritzguss, Prozessoptimierung, Qualitätssicherung und skalierbarer Massenproduktion. Durch die Integration von fortschrittlichem Verarbeitungs-Know-how mit medizinischen Materialien von ICP DAS BMP bietet Towards Buddha Co. Ltd. Lösungen an, die die strengen Anforderungen der Industrie an Biokompatibilität und Zuverlässigkeit erfüllen.

Seine TPU-Schlauchlösungen finden breite Anwendung in minimal-invasiven Systemen, Infusionsgeräten und kundenspezifischen medizinischen Komponenten. Durch enge Zusammenarbeit mit OEM- und ODM-Partnern unterstützt das Unternehmen Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis zur Vermarktung und hilft, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und gleichzeitig strenge Qualitätsstandards einzuhalten.

„Bei der Herstellung medizinischer Produkte geht es nicht nur um Effizienz, sondern vor allem um Vertrauen", so ein Sprecher von Towards Buddha Co., Ltd. „Wir sind verpflichtet, langfristige Partnerschaften aufzubauen, indem wir Materialinnovation, technisches Fachwissen und reaktionsschnelle Zusammenarbeit kombinieren."

Fachleute aus der Industrie und potenzielle Partner sind eingeladen, sich auf der Medtec Japan 2026 mit Towards Buddha Co., Ltd. in Verbindung zu setzen, um maßgeschneiderte Fertigungslösungen und strategische Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden.

Stand-Nr.: 1212

Für Anfragen zur Partnerschaft: [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

Informationen zu Towards Buddha Co., Ltd.

Towards Buddha Co., Ltd. ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller, der sich auf medizinische Kunststoffkomponenten und TPU-Schlauchlösungen spezialisiert hat. Mit einer starken Expertise in den Bereichen Präzisionsspritzguss und Prozessintegration bietet das Unternehmen durchgängige Fertigungsdienstleistungen, vom Design und der Entwicklung bis zur skalierbaren Produktion.

Towards Buddha Co., Ltd. hat sich Qualität, Zuverlässigkeit und langfristiger Zusammenarbeit verschrieben und arbeitet mit weltweit tätigen Medizintechnikunternehmen zusammen, um leistungsstarke, konforme und kundenspezifische Lösungen für eine breite Palette medizinischer Anwendungen zu liefern.