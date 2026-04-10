대만 투워즈 부다, 메드텍 재팬 2026에서 의료용 TPU 튜브 사출 솔루션 선보여

타이난, 2026년 4월 10일 /PRNewswire/ -- 대만 기반 의료용 플라스틱 부품 제조업체 투워즈 부다(Towards Buddha Co., Ltd.)가 이번 4월 메드텍 재팬 2026(Medtec Japan 2026)에 참가해 고성능 의료용 소재 공급업체 ICP DAS BMP와의 협력을 통한 통합 TPU 튜브 사출 제조 솔루션을 선보인다.

메드텍 재팬은 아시아 최고의 의료기기 설계 및 제조 전시회 중 하나로, 의료 기술 생태계 전반의 글로벌 혁신가와 공급업체를 유치한다. 참가를 통해 투워즈 부다는 국제적 입지를 확대하고 글로벌 의료 공급망 내 파트너십을 강화하는 것을 목표로 한다.

정밀성, 무결성 및 장기적 파트너십이라는 원칙을 바탕으로 설립된 투워즈 부다는 의료기기 기업들의 신뢰할 수 있는 제조 파트너로 성장했다. 회사는 생산하는 모든 부품이 환자 안전, 제품 안정성, 일관된 성능에 대한 책임을 수반한다고 강조한다.

이번 전시에서 회사는 금형 개발, 사출 성형, 공정 최적화, 품질 보증, 확장 가능한 대량 생산을 포함한 엔드투엔드 TPU 튜브 제조 역량을 부각할 예정이다. ICP DAS BMP의 의료용 소재와 첨단 가공 전문성을 통합함으로써 투워즈 부다는 생체 적합성 및 신뢰성에 대한 엄격한 업계 요건을 충족하는 솔루션을 제공한다.

TPU 튜브 솔루션은 최소 침습 시스템, 주입 기기, 맞춤형 의료 부품에 광범위하게 적용할 수 있다. OEM 및 ODM 파트너와의 긴밀한 협력을 통해 회사는 엄격한 품질 기준을 유지하면서 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움을 주며, 초기 개발 단계부터 상업화까지 고객을 지원한다.

투워즈 부다의 대변인은 "의료 제조는 효율성만의 문제가 아니라 근본적으로 신뢰의 문제"라고 말했다. 이어 "소재 혁신, 엔지니어링 전문성, 반응적인 협력을 결합해 장기적인 파트너십을 구축하는 데 전념하고 있다"고 덧붙였다.

업계 전문가와 잠재 파트너들은 메드텍 재팬 2026에서 투워즈 부다를 방문해 맞춤형 제조 솔루션과 전략적 협력 기회를 탐색할 수 있다.

부스 번호: 1212

파트너십 문의: [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

투워즈 부다 소개

투워즈 부다는 의료용 플라스틱 부품 및 TPU 튜브 솔루션을 전문으로 하는 대만 기반 제조업체다. 정밀 사출 성형 및 공정 통합 분야의 강력한 전문성을 바탕으로 설계 및 개발부터 확장 가능한 생산까지 엔드투엔드 제조 서비스를 제공한다.

품질, 신뢰성, 장기적 협력에 전념하는 투워즈 부다는 글로벌 의료기기 기업들과 파트너십을 맺어 다양한 의료 애플리케이션을 위한 고성능, 규정 준수, 맞춤형 솔루션을 제공한다.

SOURCE Towardsbuddha Co., Ltd