Towards Buddha Co., Ltd., con sede en Taiwán, presenta soluciones de inyección de tubos de TPU de grado médico en Medtec Japan 2026

TAINAN, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd., fabricante con sede en Taiwán de componentes plásticos de grado médico, participará en la feria Medtec Japan 2026 este mes de abril, donde presentará sus soluciones integradas de fabricación por inyección de tubos de TPU en colaboración con ICP DAS BMP, un proveedor de materiales de alto rendimiento de grado médico.

Medtec Japan es una de las ferias más importantes de Asia dedicada al diseño y la fabricación de dispositivos médicos, y atrae a innovadores y proveedores de todo el mundo pertenecientes al ecosistema de la tecnología médica. Con su participación, Towards Buddha Co., Ltd. pretende ampliar su presencia internacional y reforzar sus alianzas dentro de la cadena de suministro médico mundial.

Fundada sobre los principios de precisión, integridad y colaboración a largo plazo, Towards Buddha Co., Ltd. se ha convertido en un socio de fabricación de confianza para las empresas de dispositivos médicos. La empresa destaca que cada componente que fabrica conlleva una responsabilidad en cuanto a la seguridad de los pacientes, la estabilidad del producto y un rendimiento constante.

En la feria, la empresa destacará sus capacidades integrales de fabricación de tubos de TPU, que incluyen el desarrollo de moldes, el moldeo por inyección, la optimización de procesos, el control de calidad y la producción en serie a gran escala. Al combinar su experiencia en procesos avanzados con los materiales de grado médico de ICP DAS BMP, Towards Buddha Co., Ltd. ofrece soluciones que cumplen los estrictos requisitos del sector en materia de biocompatibilidad y fiabilidad.

Sus soluciones de tubos de TPU tienen una amplia aplicación en sistemas mínimamente invasivos, dispositivos de infusión y componentes médicos personalizados. Gracias a una estrecha colaboración con sus socios OEM y ODM, la empresa presta soporte a sus clientes desde las primeras fases de desarrollo hasta la comercialización, lo que contribuye a reducir el tiempo de lanzamiento al mercado sin dejar de cumplir con los estrictos estándares de calidad.

"La fabricación de productos médicos no solo tiene que ver con la eficiencia, sino que, fundamentalmente, tiene que ver con la confianza", afirmó un portavoz de Towards Buddha Co., Ltd. "Estamos comprometidos con forjar alianzas duraderas combinando la innovación en materiales, nuestra experiencia en ingeniería y una colaboración ágil".

Se invita a los profesionales del sector y a los posibles socios a ponerse en contacto con Towards Buddha Co., Ltd. en Medtec Japan 2026 para explorar soluciones de fabricación a medida y oportunidades de colaboración estratégica.

Stand No.: 1212

Para consultas sobre alianzas: [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

Acerca de Towards Buddha Co., Ltd.

Towards Buddha Co., Ltd. es un fabricante con sede en Taiwán especializado en componentes plásticos de grado médico y soluciones de tubos de TPU. Gracias a su amplia experiencia en el moldeo por inyección de precisión e integración de procesos, la empresa ofrece servicios de fabricación integrales, desde el diseño y el desarrollo hasta la producción a gran escala.

Comprometida con la calidad, la fiabilidad y la colaboración a largo plazo, Towards Buddha Co., Ltd. se asocia con empresas internacionales del sector de los dispositivos médicos para ofrecer soluciones de alto rendimiento, conformes a la normativa y personalizadas para una amplia gama de aplicaciones médicas.

FUENTE Towardsbuddha Co., Ltd