A EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DE INCÊNDIO AUMENTA MUITO O RISCO DE DIAGNÓSTICO DE DEMÊNCIA

Principais Conclusões

A fumaça dos incêndios florestais pode ser particularmente perigosa para a saúde do cérebro, de acordo com um estudo de 10 anos com mais de 1,2 milhão de californianos do sul.

A exposição à fumaça de incêndios florestais aumenta o risco de ser diagnosticado com demência mais do que outras formas de poluição do ar.

O risco de exposição à poluição do ar por partículas finas (PM 2,5 ) é muito mais pronunciado quando a fonte é a fumaça de incêndios florestais do que quando vem de outras fontes, como veículos motorizados e fábricas.

Para reduzir o risco, as pessoas devem atualizar seus sistemas de filtragem de ar em casa quando possível, permanecer dentro de casa quando a qualidade do ar não for saudável e usar uma máscara N95 do lado de fora quando o Índice de Qualidade do Ar atingir 100.

FILADÉLFIA, 29 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A exposição à fumaça de incêndios florestais aumenta o risco de ser diagnosticado com demência mais do que outros tipos de poluição do ar, de acordo com um estudo de uma década com mais de 1,2 milhão de pessoas no sul da Califórnia. As descobertas, relatadas hoje na Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024, na Filadélfia e online, sugerem que a ameaça à saúde cerebral representada pela fumaça dos incêndios florestais é maior do que outras formas de poluição do ar.

Fumaça de incêndio florestal, veículos motorizados e fábricas emitem um tipo de poluição do ar chamado material particulado fino (PM 2.5 ). Esta é uma mistura microscópica de gotículas sólidas e líquidas no ar que são 30 vezes menores do que a largura de um cabelo humano médio. Os pesquisadores descobriram que o risco de diagnóstico de demência devido à exposição a PM 2,5 na fumaça de incêndios florestais foi notavelmente mais forte — mesmo com menos exposição — do que o risco devido às outras fontes de poluição do ar por PM 2,5 . A exposição ao PM 2,5 sem incêndio aumentou o risco de diagnóstico de demência, mas não tanto quanto a fumaça de incêndio florestal.

Níveis elevados de PM 2,5 também demonstraram aumentar o risco de doenças cardíacas, asma e baixo peso ao nascer.

"Com a crescente incidência global de incêndios florestais, inclusive na Califórnia e no oeste dos EUA, a exposição a esse tipo de poluição do ar é uma ameaça crescente à saúde do cérebro", disse Claire Sexton, DPhil, diretora sênior de programas científicos e divulgação da Associação de Alzheimer. "Essas descobertas ressaltam a importância de promulgar políticas para prevenir incêndios florestais e investigar melhores métodos para resolvê-los."

Os pesquisadores analisaram os registros de saúde de 1.227.241 membros socioeconomicamente diversos da Kaiser Permanente do sul da Califórnia que tinham 60 anos ou mais entre 2009-2019, nenhum dos quais havia sido diagnosticado com demência no início do estudo. O PM 2,5 total foi estimado a partir de várias fontes, incluindo propriedades de aerossol derivadas de satélite e monitoramento da Agência de Proteção Ambiental. Os pesquisadores usaram dados de monitoramento da qualidade do ar, imagens de satélite e técnicas de aprendizado de máquina para separar o PM 2,5 de incêndios florestais e não-fogo selvagem. Eles determinaram a exposição de cada participante do estudo a ambas as fontes de PM 2,5 de acordo com onde eles moravam. Eles compararam essas informações com diagnósticos subsequentes de demência nos registros de saúde dos participantes.

Relatado pela primeira vez na AAIC 2024, os pesquisadores observaram um aumento de 21% nas chances de diagnóstico de demência para cada aumento de 1 micrograma por metro — ou µg/m3, que é a quantidade de material particulado em um metro cúbico de ar — na exposição média de três anos a incêndios florestais PM 2,5 . Comparativamente, eles determinaram que os participantes do estudo tinham um risco aumentado de 3% de diagnóstico de demência para cada aumento de 3 µg/m3 na média de três anos de exposição não-fogo selvagem PM 2,5 .

"Pesquisas anteriores descobriram que a exposição ao PM 2,5 está associada à demência, mas à luz de nosso grande estudo de longo prazo, é evidente que o risco de exposição devido à fumaça de incêndios florestais é uma preocupação ainda maior", disse Holly Elser, MD, Ph.D., primeira autora do estudo e residente de neurologia no Hospital da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia. "A poluição do ar produzida por incêndios florestais agora representa mais de 70% da exposição total de PM 2,5 em dias de baixa qualidade do ar na Califórnia. Este é um problema real."

O Dr. Elser observou várias razões pelas quais o PM 2,5 produzido por incêndios florestais pode ser mais perigoso para a saúde: eles são produzidos a temperaturas mais altas, contêm uma maior concentração de produtos químicos tóxicos e, em média, são menores em diâmetro do que o PM 2,5 de outras fontes. Ela disse que mais pesquisas precisam ser feitas para determinar os mecanismos exatos.

"Os resultados apareceram mais pronunciados entre indivíduos de grupos racial e etnicamente minorizados e em áreas de alta pobreza", disse Joan A. Casey, Ph.D., autora sênior do estudo e professora assistente do Departamento de Ciências Ambientais e de Saúde Ocupacional da Universidade de Washington, Seattle. "Essas descobertas ressaltam que as políticas clínicas e de saúde que buscam prevenir as disparidades associadas à demência devem incluir esforços para reduzir a exposição a longo prazo a incêndios florestais e não-fogos florestais PM 2,5. "

Os Drs. Elser e Casey recomendam que as pessoas atualizem seus sistemas de filtragem de ar e verifiquem a qualidade do ar em seu aplicativo meteorológico, se usarem um. Um número de Índice de Qualidade do Ar (AQI) de 100 ou superior significa que o ar não é saudável para respirar. Para reduzir o risco quando o AQI for 100 ou superior, as pessoas devem ficar dentro de casa quando possível e fechar as janelas, e usar uma máscara N95 quando saírem.

