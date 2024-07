L'EXPOSITION À LA FUMÉE DES INCENDIES DE FORÊT AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE DIAGNOSTIC DE DÉMENCE

Principaux enseignements

La fumée des incendies de forêt pourrait être particulièrement dangereuse pour la santé cérébrale, selon une étude menée pendant dix ans sur plus de 1,2 million de Californiens du sud.

L'exposition à la fumée des incendies de forêt augmente davantage le risque de diagnostic de démence que d'autres formes de pollution atmosphérique.

Le risque d'exposition à la pollution atmosphérique par les particules fines (PM 2,5 ) est beaucoup plus prononcé lorsque la source est la fumée des feux de forêt que lorsqu'elle provient d'autres sources, telles que les véhicules à moteur et les usines.

Pour réduire le risque, il est conseillé de mettre à jour les systèmes de filtration de l'air à domicile lorsque cela est possible, de rester à l'intérieur lorsque la qualité de l'air est malsaine et de porter un masque N95 à l'extérieur lorsque l'indice de qualité de l'air atteint 100.

PHILADELPHIE, 29 juillet, 2024 /PRNewswire/ -- L'exposition à la fumée des incendies de forêt augmente le risque de diagnostic de démence plus que d'autres types de pollution atmosphérique, selon une étude menée pendant dix ans sur plus de 1,2 million de personnes dans le sud de la Californie. Les résultats, présentés aujourd'hui à la conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®) 2024, à Philadelphie et en ligne, suggèrent que la menace pour la santé cérébrale posée par la fumée des incendies de forêt est plus élevée que d'autres formes de pollution de l'air.

La fumée des feux de forêt, les véhicules à moteur et les usines émettent tous un type de pollution atmosphérique appelé particules fines (PM 2,5 ). Il s'agit d'un mélange microscopique de gouttelettes solides et liquides dans l'air qui sont 30 fois plus petites que la largeur d'un cheveu humain moyen. Les chercheurs ont constaté que le risque de diagnostic de démence lié à l'exposition aux PM 2,5 présentes dans la fumée des feux de forêt était nettement plus élevé - même avec une exposition moindre - que le risque lié aux autres sources de pollution atmosphérique PM 2,5 . L'exposition aux PM 2,5 non liées à des incendies de forêt a augmenté le risque de diagnostic de démence, mais pas autant que la fumée des incendies de forêt.

Il a également été démontré que des niveaux élevés de PM 2,5 augmentent le risque de maladies cardiaques, d'asthme et de faible poids à la naissance.

"Avec l'augmentation de l'incidence mondiale des feux de forêt, y compris en Californie et dans l'ouest des États-Unis, l'exposition à ce type de pollution atmosphérique constitue une menace croissante pour la santé du cerveau", a déclaré Claire Sexton, DPhil, directrice principale des programmes scientifiques et de la sensibilisation de l'Alzheimer's Association. "Ces résultats soulignent l'importance d'adopter des politiques de prévention des incendies de forêt et de rechercher de meilleures méthodes pour y faire face".

Les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 1 227 241 membres de Kaiser Permanente du sud de la Californie, issus de la diversité socio-économique et âgés de 60 ans ou plus entre 2009 et 2019, dont aucun n'avait été diagnostiqué comme étant atteint de démence au début de l'étude. Le total des PM 2,5 a été estimé à partir de diverses sources, notamment les propriétés des aérosols dérivées des satellites et la surveillance de l'Agence pour la protection de l'environnement. Les chercheurs ont utilisé des données de surveillance de la qualité de l'air, des images satellites et des techniques d'apprentissage automatique pour distinguer les incendies de forêt des autres PM 2,5 . Ils ont déterminé l'exposition de chaque participant à l'étude aux deux sources de PM 2,5 en fonction de leur lieu de résidence. Ils ont comparé ces informations aux diagnostics ultérieurs de démence figurant dans les dossiers médicaux des participants.

Présentés pour la première fois au CAAA 2024, les chercheurs ont observé une augmentation de 21 % des chances de diagnostic de démence pour chaque augmentation de 1 microgramme par mètre - ou µg/m3, qui est la quantité de particules dans un mètre cube d'air - dans l'exposition moyenne sur trois ans aux PM 2,5 . Comparativement, ils ont déterminé que les participants à l'étude présentaient un risque accru de diagnostic de démence de 3 % pour chaque augmentation de 3 µg/m3 de la moyenne sur trois ans de l'exposition aux PM 2,5 non liées à des incendies de forêt.

"Des recherches antérieures ont montré que l'exposition aux PM 2,5 est associée à la démence, mais à la lumière de notre vaste étude à long terme, il apparaît que le risque lié à l'exposition à la fumée des feux de forêt est encore plus préoccupant", a déclaré Holly Elser, M.D., Ph.D., premier auteur de l'étude et résidente en neurologie à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie. "La pollution atmosphérique produite par les incendies de forêt représente aujourd'hui plus de 70 % de l'exposition totale aux PM 2,5 les jours où la qualité de l'air est médiocre en Californie. C'est un vrai problème".

Le Dr Elser a relevé plusieurs raisons pour lesquelles les PM 2,5 produites par les incendies de forêt pourraient être plus dangereuses pour la santé : elles sont produites à des températures plus élevées, contiennent une plus grande concentration de produits chimiques toxiques et, en moyenne, ont un diamètre plus petit que les PM 2,5 provenant d'autres sources. Elle a ajouté que des recherches supplémentaires devaient être menées pour déterminer les mécanismes exacts.

"Les résultats semblent plus prononcés chez les personnes appartenant à des groupes raciaux et ethniques minoritaires et dans les zones à forte pauvreté", a déclaré Joan A. Casey, Ph.D., auteur principal de l'étude et professeur adjoint au département des sciences de la santé environnementale et professionnelle de l'université de Washington, à Seattle. "Ces résultats soulignent que les politiques cliniques et sanitaires visant à prévenir les disparités associées à la démence devraient inclure des efforts pour réduire l'exposition à long terme aux PM 2,5 , qu'elles soient ou non liées à des incendies."

Les Drs. Elser et Casey recommandent aux gens de mettre à jour leurs systèmes de filtration de l'air et de vérifier la qualité de l'air sur leur application météo s'ils en utilisent une. Un indice de qualité de l'air (IQA) de 100 ou plus signifie que l'air est malsain à respirer. Pour réduire le risque lorsque l'IQA est égal ou supérieur à 100, il est conseillé de rester à l'intérieur lorsque cela est possible, de fermer les fenêtres et de porter un masque N95 lorsque l'on sort.

À propos de la conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®)

La conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC) est le plus grand rassemblement de chercheurs du monde entier consacré à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences. Dans le cadre du programme de recherche de l'Alzheimer's Association, le CAAA sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche vitale et collégiale.

À propos de l'Alzheimer's Association® L'Alzheimer's Association est une organisation mondiale bénévole qui se consacre aux soins, à l'aide et à la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Notre mission est de montrer la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres démences - en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et le dépistage précoce, et en optimisant la qualité des soins et de l'assistance. Notre vision est celle d'un monde sans Alzheimer ni aucune autre forme de démence®. Visitez le site alz.org ou appelez le 800.272.3900.

