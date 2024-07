EXPOSITION GEGENÜBER WALDBRANDRAUCH ERHÖHT DAS RISIKO EINER DEMENZDIAGNOSE ERHEBLICH

Wichtigste Erkenntnisse

Laut einer 10-Jahres-Studie mit mehr als 1,2 Millionen Südkaliforniern kann der Rauch von Waldbränden besonders gefährlich für die Gesundheit des Gehirns sein.

Die Exposition gegenüber Waldbrandrauch erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken, stärker als andere Formen der Luftverschmutzung.

Das Risiko einer Exposition gegenüber Feinstaub (PM 2.5 ) ist viel größer, wenn die Quelle der Luftverschmutzung der Rauch von Waldbränden ist, als wenn er aus anderen Quellen wie Kraftfahrzeugen und Fabriken stammt.

Um das Risiko zu senken, sollten die Menschen ihre Luftfiltersysteme zu Hause nach Möglichkeit auf den neuesten Stand bringen, bei ungesunder Luftqualität drinnen bleiben und draußen eine N95-Maske tragen, wenn der Luftqualitätsindex 100 erreicht.

PHILADELPHIA, 29. Juli, 2024 /PRNewswire/ -- Die Belastung durch den Rauch von Waldbränden erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken, stärker als andere Arten der Luftverschmutzung, so das Ergebnis einer jahrzehntelangen Studie mit mehr als 1,2 Millionen Menschen in Südkalifornien. Die Ergebnisse, die heute auf der Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2024 in Philadelphia und online veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass die Gesundheitsgefährdung des Gehirns durch den Rauch von Waldbränden höher ist als bei anderen Formen der Luftverschmutzung.

Rauch von Waldbränden, Kraftfahrzeuge und Fabriken emittieren eine Art von Luftverschmutzung, die als Feinstaub (PM 2.5 ) bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um ein mikroskopisch kleines Gemisch aus festen und flüssigen Tröpfchen in der Luft, das 30 Mal kleiner ist als die Breite eines durchschnittlichen menschlichen Haares. Die Forscher fanden heraus, dass das Risiko einer Demenzdiagnose aufgrund der Exposition gegenüber PM 2.5 im Rauch von Waldbränden deutlich höher war - selbst bei geringerer Exposition - als das Risiko aufgrund der anderen Quellen der Luftverschmutzung PM 2.5 . Die Exposition gegenüber PM 2.5 erhöht das Risiko einer Demenzdiagnose, jedoch nicht so stark wie der Rauch von Waldbränden.

Hohe PM-Werte 2.5 erhöhen nachweislich auch das Risiko von Herzerkrankungen, Asthma und niedrigem Geburtsgewicht.

"Angesichts der weltweit zunehmenden Zahl von Waldbränden, auch in Kalifornien und im Westen der USA, stellt die Exposition gegenüber dieser Art von Luftverschmutzung eine zunehmende Bedrohung für die Gesundheit des Gehirns dar", sagte Claire Sexton, DPhil, Senior Director of Scientific Programs and Outreach der Alzheimer's Association. "Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, politische Maßnahmen zur Verhütung von Waldbränden zu ergreifen und bessere Methoden zu deren Bekämpfung zu erforschen.

Die Forscher analysierten die Gesundheitsdaten von 1.227.241 sozioökonomisch gemischten Mitgliedern von Kaiser Permanente Südkalifornien, die zwischen 2009 und 2019 60 Jahre oder älter waren und bei denen zu Beginn der Studie keine Demenz diagnostiziert worden war. Die Gesamtzahl der PM 2.5 wurde aus verschiedenen Quellen geschätzt, u. a. aus den von Satelliten abgeleiteten Aerosoleigenschaften und der Überwachung durch die Environmental Protection Agency. Die Forscher nutzten Luftqualitätsüberwachungsdaten, Satellitenbilder und Techniken des maschinellen Lernens, um PM 2.5 bei Waldbränden von PM ohne Waldbrände zu unterscheiden. Sie ermittelten für jeden Studienteilnehmer die Exposition gegenüber beiden PM-Quellen 2.5 je nach Wohnort. Sie verglichen diese Informationen mit späteren Demenzdiagnosen in den Krankenakten der Teilnehmer.

Wie die Forscher auf der AAIC 2024 erstmals berichteten, stieg die Wahrscheinlichkeit einer Demenzdiagnose um 21 % für jeden Anstieg von 1 Mikrogramm pro Meter - oder µg/m3, das ist die Menge an Feinstaub in einem Kubikmeter Luft - im Dreijahresdurchschnitt der PM 2.5 Belastung durch Waldbrände. Im Vergleich dazu stellten sie fest, dass die Studienteilnehmer ein um 3 % erhöhtes Risiko hatten, eine Demenzdiagnose zu erhalten, und zwar für jeden Anstieg von 3 µg/m3 im Dreijahresdurchschnitt der PM-Belastung ohne Waldbrand 2.5 .

"Frühere Forschungen haben ergeben, dass die Exposition gegenüber PM 2.5 mit Demenz in Verbindung gebracht wird, aber im Lichte unserer großen Langzeitstudie ist es offensichtlich, dass das Risiko der Exposition durch Waldbrandrauch ein noch größeres Problem darstellt", sagte Dr. Holly Elser, Erstautorin der Studie und Fachärztin für Neurologie am Hospital of the University of Pennsylvania in Philadelphia. "Die durch Waldbrände verursachte Luftverschmutzung macht inzwischen mehr als 70 % der gesamten PM 2.5 Belastung an Tagen mit schlechter Luftqualität in Kalifornien aus. Das ist ein echtes Problem".

Dr. Elser nannte mehrere Gründe, warum PM 2.5 bei Waldbränden gesundheitsgefährdender sein könnte: Sie werden bei höheren Temperaturen erzeugt, enthalten eine höhere Konzentration toxischer Chemikalien und haben im Durchschnitt einen kleineren Durchmesser als PM 2.5 aus anderen Quellen. Sie sagte, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die genauen Mechanismen zu ermitteln.

"Die Ergebnisse waren bei Personen aus rassisch und ethnisch benachteiligten Gruppen und in Gegenden mit hoher Armut am stärksten ausgeprägt", so Joan A. Casey, Ph.D., Hauptautorin der Studie und Assistenzprofessorin in der Abteilung für Umwelt- und Arbeitsmedizin an der University of Washington, Seattle. "Diese Ergebnisse unterstreichen, dass klinische und gesundheitspolitische Maßnahmen zur Verhinderung demenzbedingter Ungleichheiten Bemühungen zur Verringerung der langfristigen Exposition gegenüber Waldbrand- und Nicht-Waldbrand-PM 2.5 beinhalten sollten."

Drs. Elser und Casey empfehlen den Menschen, ihre Luftfiltersysteme zu aktualisieren und die Luftqualität auf ihrer Wetter-App zu überprüfen, falls sie eine solche verwenden. Ein Luftqualitätsindex (AQI) von 100 oder höher bedeutet, dass die Luft zum Atmen ungesund ist. Um das Risiko bei einem AQI-Wert von 100 oder höher zu verringern, sollten die Menschen nach Möglichkeit drinnen bleiben und die Fenster schließen und eine N95-Maske tragen, wenn sie nach draußen gehen.

