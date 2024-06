A Gan & Lee Pharmaceuticals apresentará dados revolucionários sobre três produtos inovadores na 84a edição das Sessões Científicas da Associação Americana de Diabetes

Todos os resumos serão publicados no site da revista Diabetes®. Os dados dos estudos selecionados serão apresentados ao vivo no dia 22 de junho, das 11h30m às 12h30m (horário de Brasília), no Poster Hall.

Os resumos e apresentações acima representam os dados que serão exibidos ou publicados pela Gan & Lee. Esse comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas relacionadas a produtos experimentais que estão sendo desenvolvidos pela Gan & Lee. É importante observar que há riscos associados ao desenvolvimento de medicamentos, e não há garantia de que estudos futuros produzirão resultados semelhantes aos apresentados na 84ª edição das Sessões Científicas da ADA.

Referências:

[1]. 84a edição das Sessões Científicas da ADA. https://professional.diabetes.org/scientific-sessions

[2]. Zhang M, Zhang Y, Peng X, et al. O GZR18, um novo análogo de GLP-1 de ação prolongada, demonstrou características farmacocinéticas e farmacodinâmicas positivas in vitro e in vivo em modelos animais. Eur J Pharmacol. 2022;928:175107. doi:10.1016/j.ejphar.2022.175107

Sobre a Gan & Lee

A Gan & Lee Pharmaceuticals desenvolveu o primeiro análogo de insulina nacional chinês. Atualmente, a Gan & Lee tem seis produtos principais de insulina, incluindo cinco variedades de análogos de insulina: injeção de glargina de ação prolongada (Basalin®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin™), injeção de aspart de ação rápida (Rapilin®), injeção de protamina zinco lispro mista (25R) (Prandilin™25), injeção de aspart 30 (Rapilin®30) e uma injeção de insulina humana - injeção de insulina humana protamina mista (30R) (Similin®30). A empresa tem dois dispositivos médicos aprovados na China, a caneta reutilizável para injeção de insulina (GanleePen) e a agulha descartável para caneta (GanleeFine®).

Na segunda política de Aquisições baseadas em volume (Volume Based Procurement, VBP) da China em 2024, a Gan & Lee Pharmaceuticals ficou em segundo lugar geral e em primeiro lugar entre as empresas nacionais em termos de demanda de aquisição de análogos de insulina. A empresa também está progredindo nos mercados internacionais, com a agulha descartável para caneta (GanleeFine®) aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA em 2020 e recebeu a aprovação de inspeção de GMP da European Medicines Agency (EMA) em 2024. Essas conquistas aumentam significativamente a competitividade da Gan & Lee nos mercados nacional e internacional.

No futuro, a Gan & Lee se esforçará para obter uma cobertura abrangente no tratamento do diabetes. Seguindo em frente com sua missão de se tornar uma empresa farmacêutica de classe mundial, a Gan & Lee também desenvolverá ativamente novas entidades químicas e medicamentos biológicos, concentrando-se em tratamentos para doenças metabólicas, doenças cardiovasculares e outras áreas terapêuticas.

Mais informações

[email protected](Imprensa)

[email protected](Desenvolvimento de negócios)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440424/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440425/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2439708/Gan_Lee_Pharmaceuticals_Logo.jpg

FONTE Gan & Lee Pharmaceuticals