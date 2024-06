Gan & Lee Pharmaceuticals presentará datos pioneros sobre tres productos innovadores en las Jornadas Científicas Número 84 de la Asociación Americana de Diabetes

Todos los resúmenes se publicarán en el sitio web de la revista Diabetes®. Los datos de los estudios seleccionados se presentarán en directo el 22 de junio, de 12:30 a 13:30, hora de verano del Este (EDT), en la sala de pósters.

Los resúmenes y presentaciones anteriores representan los datos que serán expuestos o publicados por Gan & Lee. Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre productos en investigación actualmente en desarrollo por Gan & Lee. Es importante señalar que existen riesgos asociados al desarrollo de fármacos, y que no hay garantía de que futuros estudios produzcan resultados coherentes con los presentados en las Jornadas Científicas N.º 84 de la ADA.

Referencias:

[1]. Jornadas Científicas N.º 84 de la ADA. https://professional.diabetes.org/scientific-sessions

[2]. Zhang M, Zhang Y, Peng X, et al. GZR18, un nuevo análogo de GLP-1 de acción prolongada, demostró características farmacocinéticas y farmacodinámicas positivas in vitro e in vivo en modelos animales. Eur J Pharmacol. 2022;928:175107. doi:10.1016/j.ejphar.2022.175107

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals desarrolló el primer análogo de insulina nacional chino. En la actualidad, Gan & Lee cuenta con seis productos básicos de insulina, entre ellos cinco variedades de análogos de insulina glargina inyectable de acción prolongada (Basalin®), lispro inyectable de acción rápida (Prandilin™), aspart inyectable de acción rápida (Rapilin®) lispro inyección mixta de protamina y zinc (25R) (Prandilin™25), aspart inyección 30 (Rapilin®30), y una inyección de insulina humana: lispro inyección mixta de protamina e insulina humana (30R) (Similin®30). La empresa cuenta con dos dispositivos médicos aprobados en China, a saber, la pluma de inyección de insulina reutilizable (GanleePen) y la aguja de pluma desechable (GanleeFine®).

En las segundas Compras por Volumen (VBP, por sus siglas en inglés) de China en 2024, Gan & Lee Pharmaceuticals ocupó el segundo lugar general y el primero entre las empresas nacionales en términos de demanda de adquisición de análogos de insulina. La empresa también está avanzando en los mercados internacionales, con la aguja-bolígrafo desechable (GanleeFine®) aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.UU (FDA, por sus siglas en inglés) en 2020 y recibió la aprobación de inspección GMP de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2024. Estos logros impulsan significativamente la competitividad de Gan & Lee tanto en el mercado internacional como en el nacional.

En el futuro, Gan & Lee se esforzará por ofrecer una cobertura completa en el tratamiento de la diabetes. Avanzando en su misión de convertirse en una empresa farmacéutica de categoría mundial, Gan & Lee también desarrollará activamente nuevas entidades químicas y fármacos biológicos, centrándose en tratamientos para enfermedades metabólicas, cardiovasculares y otras áreas terapéuticas.

Más información

[email protected](Medios de comunicación)

[email protected](Desarrollo empresarial)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440424/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440425/image_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2439708/Gan_Lee_Pharmaceuticals_Logo.jpg

FUENTE Gan & Lee Pharmaceuticals