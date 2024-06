甘李藥業將在第84屆美國糖尿病協會科學會議（ADA 2024）上展示三款創新藥物的突破性數據

上述摘要和匯報是甘李藥業即將公開或已經發表的數據的代表。本新聞稿包含有關甘李公司目前正在開發的研究產品的前瞻性陳述。藥物開發存在重大風險,不能保證未來的研究結果會與本次會議上展示的結果相似。

關於甘李藥業

甘李藥業股份有限公司(簡稱:甘李藥業,股票代碼:603087.SH)作為中國第一家掌握產業化生產重組胰島素類似物技術的高科技生物製藥企業,具備完整胰島素研發管線。目前,公司擁有六款核心胰島素產品,包括五個胰島素類似物品種:長效甘精胰島素注射液(長秀霖®)、速效賴脯胰島素注射液(速秀霖®)、門冬胰島素注射液(銳秀霖®)、預混精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R)(速秀霖®25)、門冬胰島素30注射液(銳秀霖®30);以及人胰島素品種:預混精蛋白人胰島素混合注射液(30R)(普秀霖®30),產品覆蓋長效、速效、預混三個胰島素功能細分市場。同時,公司產品覆蓋相關醫療器械,包括可重複使用的胰島素注射筆(秀霖筆®)和一次性注射筆用針頭(秀霖針®)。

在 2024 年中國胰島素接續採購中,甘李藥業的胰島素類似物採購需求在所有中選企業中排名第二,在國內企業中排名第一。公司的國際化進程也在不斷推進,一次性筆形針(GanleeFine®)在2020年獲得美國食品藥品管理局(FDA)批准。同時,2024年公司通過了歐洲藥品管理局(EMA)的 GMP 檢查。這標誌著公司在國際和國內市場上的競爭力得到大幅提升。

未來,甘李將努力實現糖尿病治療領域的全面覆蓋,進一步提升公司在糖尿病治療領域的市場競爭力。甘李公司還將積極開發新的化學藥和生物新藥,重點關注代謝性疾病、心血管疾病和其他治療領域。

