Gan & Lee Pharmaceuticals participa en la 84ª sesión científica de la Asociación Estadounidense de Diabetes

Todos los resúmenes se publicarán en el sitio web de la revista Diabetes®. Los datos de los estudios seleccionados se presentarán en vivo el 22 de junio, de 12:30 a 1:30 p. m. EDT en la Sala de carteles.

Los resúmenes y presentaciones anteriores representan los datos que Gan & Lee mostrará o publicará. Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre productos en investigación actualmente en desarrollo por Gan & Lee. Es importante señalar que existen riesgos asociados con el desarrollo de fármacos y no hay garantía de que estudios futuros produzcan resultados consistentes con los presentados en la 84ª Sesión Científica de la ADA.

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals desarrolló el primer análogo de insulina nacional chino. Actualmente, Gan & Lee tiene seis productos principales de insulina, incluidas cinco variedades de análogos de insulina: inyección de glargina de acción prolongada (Basalin®), inyección de lispro de acción rápida (Prandilin™), inyección de aspart de acción rápida (Rapilin®), inyección mixta de protamina zinc lispro (25R) (Prandilin™25), inyección de aspart 30 (Rapilin®30) y una inyección de insulina humana: inyección de insulina humana de protamina mixta (30R) (Similin®30). La empresa tiene dos dispositivos médicos aprobados en China: una pluma de inyección de insulina reutilizable (GanleePen) y una aguja de pluma desechable (GanleeFine®).

En la segunda adquisición basada en volumen (VBP) de China en 2024, Gan & Lee Pharmaceuticals ocupó el segundo lugar en general y el primer lugar entre las empresas nacionales en términos de demanda de adquisición de análogos de insulina. La compañía también está avanzando en los mercados internacionales, con la aguja para pluma desechable (GanleeFine®) aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2020 y recibió la aprobación de inspección GMP de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 2024. Estos logros impulsar significativamente la competitividad de Gan & Lee en los mercados nacionales e internacionales.

En el futuro, Gan & Lee se esforzará por lograr una cobertura integral en el tratamiento de la diabetes. Avanzando en su misión de convertirse en una empresa farmacéutica de clase mundial, Gan & Lee también desarrollará activamente nuevas entidades químicas y fármacos biológicos, centrándose en tratamientos para enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares y otras áreas terapéuticas.

Más información

Más información

[email protected](Desarrollo comercial)

