American Diabetes Associationの第84回学術集会でGan & Lee Pharmaceuticalsが3つの革新的製品に関する画期的なデータを発表
19 6月, 2024, 01:54 JST
- 新規GLP-1アナログであるGZR18の肥満症/過体重の中国人を対象とした週1回および隔週投与の第1b/2a相試験で評価
- 前臨床試験において、週1回投与のインスリンアナログであるGZR4の分子学的および薬理学的特性が評価された
- 前臨床試験において、超長時間作用型基礎インスリン製剤GZR33およびそのプレミックス製剤GZR101の評価と特性評価を行った
ブリヂウォーター、ニュージャージー州、2024年6月19日 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals（上海証券取引所：603087）は本日、American Diabetes Association（ADA[1]）の第84回学術集会において、同社の治験薬に関する3つの演題を発表すると発表しました。同学会は2024年6月21日から24日までフロリダ州オーランドで開催されます。
すべての抄録はDiabetes®ジャーナルのウェブサイトに掲載されます。選ばれた研究のデータは、6月22日12:30～13:30（日本時間）にPoster Hall.でライブ発表されます。
上記の抄録および発表は、Gan & Leeが展示または発表するデータを示すものです。本プレスリリースには、Gan & Leeが現在開発中の治験薬に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。医薬品開発にはリスクが伴うこと、また将来の研究がADAの第84回学術集会で発表されたものと一致する結果をもたらす保証はないことに留意することが重要です。
参考資料：
[1]. ADAの第84回学術集会。https://professional.diabetes.org/scientific-sessions
[2]. Zhang M、Zhang Y、Peng X、他。新規の長時間作用型GLP-1アナログであるGZR18は、動物モデルにおいてin vitroおよびin vivoで良好な薬物動態学的および薬力学的特性を示しました。 Eur J Pharmacol. 2022;928:175107. doi:10.1016/j.ejphar.2022.175107
Gan & Lee社について
Gan & Lee Pharmaceuticalsは中国初の国産インスリンアナログを開発しました。現在、Gan & Leeは6種類のインスリン主力製品を持っており、そのうちの5種類のインスリンアナログ製品：長時間作用型グラルギン注射液（Basalin®）、速効型リスプロ注射液（Prandilin™）、速効型アスパルト注射液（Rapilin®）、混合プロタミン亜鉛リスプロ注射液（25R）（Prandilin™25）、アスパルト30注射液（Rapilin®30）、そして1種類のヒトインスリン注射液：混合プロタミンヒトインスリン注射液（30R）（Similin®30）があります。同社は中国で、再使用可能なインスリン注射ペン（GanleePen）と使い捨てペン型注射針（GanleeFine®）の2つの医療機器を承認しています。
中国の2024年のVolume Based Procurement（VBP）において、Gan & Lee Pharmaceuticalsはインスリンアナログの調達需要で総合2位、国内企業では1位となりました。同社は国際市場でも躍進しており、使い捨てペン型注射針（GanleeFine®）は2020年にUS Food and Drug Administration（FDA）から承認され、2024年にはEuropean Medicines Agency（EMA）からGMP検査承認を受けました。これらの実績は、Gan & Leeの国際市場および国内市場における競争力を著しく高めるものです。
今後、Gan & Leeは糖尿病治療における包括的なカバーを目指していきます。世界的な製薬会社になるという使命のもと、Gan & Leeはまた、代謝性疾患、心血管疾患およびその他の治療分野の治療に焦点を当て、新規化合物および生物学的薬剤の開発を積極的に行っていきます。
詳細情報
[email protected]（メディア）
[email protected]（事業開発）
SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals
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