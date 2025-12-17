GEDU Global Education 於倫敦舉行的第二十二屆 CIFAL 年會期間，與聯合國培訓研究所 (UNITAR) 簽署合作協議

倫敦2025年12月18日 /美通社/ -- 總部位於英國的跨國教育 GEDU Global Education 已與聯合國培訓研究所（United Nations Institute for Training and Research，簡稱「UNITAR」）簽署協議，正式承諾經營其 32 間位於世界各地的國際培訓中心之一。



培訓中心的使命是提供能力建設計劃，以支持實現聯合國於 2015 年通過的 17 項可持續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱「SDGs」）。該協議於 12 月 9 日至 11 日在倫敦舉行的 CIFAL Global Network 第二十二屆年度指導委員會會議 (XXII Annual Steering Committee Meeting) 期間簽署，本次會議匯聚了來自 30 多個國家的 70 多名代表。CIFAL 是專門為政府官員和公民社會代表提供專業培訓的中心。此名稱為法文縮寫，代表國際培訓機構與領導者中心 (Centre International de Formation des Autorités et Leaders)。



在整個星期內，代表會正式回顧該網絡的表現，該網絡在 2025 年培訓超過 161,000 名受益人，並採取全面的能力建設策略，以加快在未來 5 年內實現可持續發展目標。



在此框架下，GEDU 於英國女男爵 Baroness Verma 在國會主辦的活動中，與英國人工智能及網路安全大臣 Kanishka Narayan 共同發佈首份可持續發展報告。該報告詳述了聯合國各機構為支持《聯合國 2030 年可持續發展議程》(United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) 及其可持續發展目標 (SDGs) 所開展的工作。



GEDU 集團行政總裁 Vishwajeet Rana 博士表示，這是一項具有里程碑意義的協議。

「這項合作夥伴關係意味著我們能夠與聯合國、聯合國培訓研究所 (UNITAR) 以及全球所有 CIFAL 中心攜手並進，持續推進我們的可持續發展工作。

上週在倫敦，我們針對2026年的合作領域達成共識，探討聯合國 2.0 與《未來契約》(Pact for the Future) 將如何塑造聯合國邁向 2030 年的發展議程，同時就具體目標及其實現途徑達成協議。」

Rana 博士還提到與英國人工智能和網上安全部部長發佈的 GEDU 的可持續發展報告。

「該報告介紹了我們 16 間機構正在處理所有可持續發展目標的工作，包括特別採用的可持續發展目標，並將在全球領導 GEDU 的可持續發展目標。報告概述了我們對 2026 年及以後的抱負。」

他還補充說：「GEDU 對 UNITAR 的貢獻也是全球性的，而且不只限於倫敦。我們的機構遍佈 16 個國家——從美洲的多倫多與坦帕，橫跨歐洲、中東及印度，直至亞太地區的布里斯本——使我們能夠提供全球視野並產生全球影響力。」



聯合國訓練研究所人民與社會發展司司長、CIFAL 全球網絡負責人 Alex Mejia 先生表示：「與 GEDU 簽訂的這項戰略協議，對於建立實現聯合國 17 項可持續發展目標所需的能力至關重要。」

他補充說：「我們許多 CIFAL 中心都在大學舉辦，這證明了高等教育在這項努力中扮演的重要角色，以及我們與志同道合的機構持續合作的承諾。

他再補充說：「讓 CIFAL London 由像 GEDU 這樣的知名機構營運，將有助於我們在明年接觸 200,000 名受益人的工作。其橫跨數大洲的營運規模與真正全球化的視野，令我對我們在不久的將來能共同達成的成就極有信心。」

GEDU 簡介：

GEDU Global Education (GEDU) 正在透過教育來改變生活，並徹底改變全球生活水平和學習機會。我們的業務遍及 16 個國家/地區，包括美國、英國、法國、德國、西班牙、馬耳他、阿聯酋、印度、沙地阿拉伯、澳洲、愛爾蘭和加拿大。

我們提供多種教育機會——從 K-12 到學士和碩士學位，以及學徒和語言學校。我們的教育系統擁有超過 80,000 名學生，涵蓋廣泛學科。我們注重就業能力與學生體驗，而盡量提升學生的投資回報。教育具有變革性，這正是推動集團發展的核心動力。

