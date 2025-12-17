GEDU Global Education unterzeichnet Vertrag mit dem UN-Institut UNITAR bei der XXII. CIFAL-Jahrestagung in London

LONDON, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das im Vereinigten Königreich ansässige multinationale Bildungsunternehmen GEDU Global Education hat einen Vertrag mit dem Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Forschung (UNITAR) unterzeichnet und sich damit formal verpflichtet, eines seiner 32 internationalen Ausbildungszentren zu betreiben, die weltweit angesiedelt sind.

Die Aufgabe der Ausbildungszentren besteht darin, Programme zum Kapazitätsaufbau anzubieten, die die Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) unterstützen, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Der Vertrag wurde im Rahmen einer Sitzung des XXII. Annual Steering Committee Meetings des CIFAL Global Network unterzeichnet, die vom 9. bis 11. Dezember in London stattfand und mehr als 70 Delegierte aus über 30 Ländern zusammenbrachte. CIFALs sind Zentren, die auf die berufliche Weiterbildung von Regierungsbeamten und Vertretern der Zivilgesellschaft spezialisiert sind. Der Name ist ein französisches Akronym und steht für „Centre International de Formation des Autorités et Leaders" (auf Deutsch: „Internationales Ausbildungszentrum für Behörden und Führungskräfte").

Im Laufe der Woche überprüften die Delegierten offiziell die Leistung des Netzwerks, das im Jahr 2025 mehr als 161 000 Begünstigte geschult hat, und verabschiedeten eine umfassende Strategie für den Aufbau von Kapazitäten, um die Verwirklichung der SDGs in den nächsten fünf Jahren zu beschleunigen.

In diesem Rahmen veröffentlichte GEDU seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht gemeinsam mit dem Minister für KI und Online-Sicherheit des Vereinigten Königreichs, Kanishka Narayan, bei einer Veranstaltung im Parlament, die Baroness Verma ausrichtete. Der Bericht beschreibt die Arbeit, die in der gesamten Gruppe von allen Institutionen zur Unterstützung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung sowie ihrer SDGs geleistet wird.

Der Geschäftsführer der GEDU Group, Dr. Vishwajeet Rana, sagte, dies sei ein wegweisender Vertrag.

„Die Partnerschaft bedeutet, dass wir unsere Nachhaltigkeitsarbeit Hand in Hand mit den Vereinten Nationen, UNITAR sowie allen CIFAL-Zentren weltweit weiter vorantreiben können.

Letzte Woche in London haben wir Bereiche für die Zusammenarbeit für 2026 identifiziert, wobei wir berücksichtigt haben, wie UN 2.0 sowie der „Pact for the Future" die Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen in Richtung 2030 prägen werden; zugleich haben wir konkrete Ziele sowie Wege zu deren Erreichung vereinbart."

Dr. Rana verwies außerdem auf den Nachhaltigkeitsbericht von GEDU, der gemeinsam mit dem Minister für KI und Online-Sicherheit des Vereinigten Königreichs veröffentlicht wurde.

„Der Bericht stellt die Arbeit vor, die unsere 16 Institutionen leisten, um alle SDGs anzugehen, einschließlich des SDG, das GEDU gezielt übernommen hat und das die Gruppe weltweit federführend für GEDU vorantreiben wird. Er umreißt unsere Ziele für 2026 und darüber hinaus."

Er fügte hinzu: „Der Beitrag von GEDU für UNITAR ist ebenfalls global, er beschränkt sich nicht auf London. Mit Institutionen in 16 Ländern, von Toronto sowie Tampa in Amerika über Europa, den Nahen Osten sowie Indien bis nach Brisbane im asiatisch-pazifischen Raum, können wir eine globale Perspektive einbringen und weltweit Wirkung erzielen."



Herr Alex Mejia, Direktor der UNITAR-Abteilung für Menschen und soziale Entwicklung sowie Leiter des CIFAL Global Network, sagte: „Dieser strategische Vertrag mit GEDU ist entscheidend, um die Kapazitäten aufzubauen, die erforderlich sind, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen."

Er fügte hinzu: „Viele unserer CIFAL-Zentren sind an Universitäten angesiedelt. Das zeigt, welche wichtige Rolle die Hochschulbildung bei diesem Vorhaben spielt, sowie unser Engagement für fortgesetzte Partnerschaften mit gleichgesinnten Institutionen."

Er führte weiter aus: „Dass CIFAL London von einer renommierten Organisation wie GEDU betrieben wird, wird unsere Arbeit erleichtern, im kommenden Jahr 200 000 Begünstigte zu erreichen. Die Aktivitäten auf mehreren Kontinenten sowie die wirklich globale Ausrichtung stimmen mich äußerst zuversichtlich, was wir in naher Zukunft gemeinsam erreichen können."

Informationen zu GEDU:

GEDU Global Education (GEDU) verändert Leben durch Bildung und trägt weltweit entscheidend zur Verbesserung des Lebensstandards sowie zum Bildungszugang bei. Wir sind in 16 Ländern tätig, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Malta, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Saudi-Arabien, Australien, Irland und Kanada.

Wir bieten eine Reihe Bildungsmöglichkeiten – von der Grund- und Sekundarstufe bis hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen, Promotion sowie DBA, außerdem Ausbildungen sowie Sprachschulen. Unser Portfolio umfasst über 805 000 Kursteilnehmer, deckt ein breites Spektrum an Themen ab und zeichnet sich durch einen starken Fokus auf Beschäftigungsfähigkeit und Lernerfahrung aus, um den Return on Investment für die Kursteilnehmer zu maximieren. Bildung ist transformativ, und das ist es, was uns antreibt.