GEDU Global Education firma un acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas UNITAR durante la XXII Reunión Anual de la CIFAL en Londres

LONDRES, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La multinacional educativa con sede en el Reino Unido GEDU Global Education, firmó un acuerdo con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés), en el que se compromete formalmente a operar uno de sus 32 centros internacionales de formación ubicados en todo el mundo.



La misión de los centros de formación es proporcionar programas de desarrollo de capacidades que apoyen el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015. El acuerdo se firmó en una sesión de la XXII Reunión Anual del Comité Directivo de la Red Global de CIFAL, que tuvo lugar en Londres del 9 al 11 de diciembre y reunió a más de 70 delegados de más de 30 países. Los CIFAL son centros especializados en la formación profesional de funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil. El nombre es un acrónimo francés que significa Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes.



A lo largo de la semana, los delegados revisaron formalmente el desempeño de esta Red que capacitó a más de 161.000 beneficiarios en 2025, y también adoptaron una estrategia integral de desarrollo de capacidades para acelerar el logro de los ODS durante los próximos 5 años.



En este marco, GEDU publicó su primer Informe de Sostenibilidad junto con la ministra de Inteligencia Artificial y Seguridad en Línea del Reino Unido, Kanishka Narayan, en un evento organizado en el Parlamento por la Baronesa Verma. El informe detalla el trabajo realizado en todo el grupo por todas sus instituciones en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus ODS.



El director ejecutivo del Grupo GEDU, el Dr. Vishwajeet Rana, señaló que este es un acuerdo histórico.

"Esta asociación significa que podemos seguir adelante con nuestro trabajo de sostenibilidad de la mano de las Naciones Unidas, UNITAR y todos los centros CIFAL de todo el mundo.

La semana pasada en Londres, identificamos áreas de colaboración para 2026, que consideran cómo la ONU 2.0 y el Pacto para el Futuro darán forma a la agenda de desarrollo de la ONU hacia el año 2030, al tiempo que acordamos objetivos específicos y cómo alcanzarlos".

El Dr. Rana también mencionó el Informe de Sostenibilidad de GEDU publicado con el ministro de Inteligencia Artificial y Seguridad en Línea del Reino Unido.

"El informe presenta el trabajo que realizan nuestras 16 instituciones para abordar todos los ODS, incluidos los ODS que han adoptado específicamente y que liderarán a nivel mundial para GEDU. Describe nuestras ambiciones para 2026 y más allá".

Además agregó: "la contribución de GEDU a UNITAR también es mundial, no se limita a Londres. Con instituciones en 16 países, desde Toronto y Tampa en las Américas, en Europa y Medio Oriente e India, hasta Brisbane en Asia-Pacífico, podemos aportar una perspectiva mundial y así tener un impacto mundial".



El Sr. Alex Mejía, director de la División de Personas y Desarrollo Social del UNITAR, también jefe de la Red Global de CIFAL, mencionó: "este acuerdo estratégico con GEDU es clave para desarrollar la capacidad necesaria para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU".

Agregó: "muchos de nuestros Centros CIFAL están alojados en universidades, lo que demuestra el importante papel que desempeña la educación superior en este esfuerzo y nuestro compromiso con las asociaciones continuas con instituciones de ideas afines.

También dijo: "Tener CIFAL Londres operado por una organización de prestigio como GEDU facilitará nuestro trabajo para llegar a 200.000 beneficiarios el próximo año. Sus operaciones en varios continentes y un alcance verdaderamente mundial me llenan de una tremenda confianza sobre lo que podemos lograr juntos en el futuro cercano".

Acerca de GEDU:

GEDU Global Education (GEDU) cambia vidas mediante la educación y marca una diferencia fundamental en los niveles de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial. Tenemos operaciones en 16 países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

Ofrecemos una variedad de oportunidades educativas, desde bachillerato hasta licenciaturas y maestrías, doctorados, doctorados en administración de empresas, además de formaciones y escuelas de idiomas. Nuestro portafolio tiene más de 80.000 estudiantes, cubre una amplia gama de temas y se caracteriza por un gran enfoque tanto en la empleabilidad como en la experiencia del estudiante para maximizar el retorno de la inversión para los estudiantes. La educación es transformadora, y esto es lo que nos impulsa.

FUENTE Global Education (GEDU)