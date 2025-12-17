GEDU Global Education signe un accord avec l'agence des Nations unies UNITAR lors de la XXIIe réunion annuelle de la CIFAL à Londres

LONDRES, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La multinationale de l'éducation basée au Royaume-Uni, GEDU Global Education, a signé un accord avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), s'engageant formellement à exploiter l'un de ses 32 centres de formation internationaux situés dans le monde entier.



La mission des centres de formation est de fournir des programmes de renforcement des capacités qui soutiennent la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015. L'accord a été signé lors d'une session de la XXIIe réunion annuelle du comité directeur du réseau mondial des CIFAL, qui s'est tenue à Londres du 9 au 11 décembre et qui a rassemblé plus de 70 délégués de plus de 30 pays. Les CIFAL sont des centres spécialisés dans la formation professionnelle des fonctionnaires et des représentants de la société civile. Il s'agit d'un acronyme français qui signifie Centre International de Formation des Acteurs Locaux.



Tout au long de la semaine, les délégués ont fait l'objet d'une révision officielle des performances de ce réseau, qui a formé plus de 161 000 bénéficiaires en 2025 ; ils ont également adopté une stratégie globale de renforcement des capacités afin d'accélérer la réalisation des ODD au cours des cinq prochaines années.



Dans ce cadre, la GEDU a publié son premier rapport sur le développement durable aux côtés du ministre britannique de l'intelligence artificielle et de la sécurité en ligne, Kanishka Narayan, lors d'un événement organisé au Parlement par la baronne Verma. Le rapport décrit le travail effectué dans l'ensemble du groupe par toutes ses institutions afin de soutenir l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et ses ODD.



Vishwajeet Rana, CEO du groupe GEDU, a déclaré qu'il s'agissait d'un accord historique.

« Ce partenariat nous permet de poursuivre notre travail sur le développement durable, main dans la main, avec les Nations unies, l'UNITAR et tous les centres CIFAL dans le monde.

La semaine dernière à Londres, nous avons recensé des domaines de collaboration pour 2026, en examinant comment l'ONU 2.0 et le Pacte pour l'avenir modèleront le programme de développement des Nations unies à l'horizon 2030, tout en convenant d'objectifs spécifiques et de la manière de les atteindre. »

M. Rana a également mentionné le rapport sur le développement durable de la GEDU, publié avec le ministre britannique de l'intelligence artificielle et de la sécurité en ligne.

« Le rapport fait état du travail réalisé par nos 16 institutions pour atteindre tous les ODD, notamment l'ODD qu'elles ont spécifiquement adopté et qu'elles feront parvenir à un niveau mondial pour la GEDU. Il décrit nos ambitions pour 2026 et au-delà. »

Il a également ajouté que « la contribution de la GEDU à l'UNITAR se fait également à un niveau mondial, et ne se limite pas seulement à Londres. Avec des institutions réparties dans 16 pays, de Toronto et Tampa en Amérique, dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde, jusqu'à Brisbane en Asie-Pacifique, nous sommes en mesure d'offrir une perspective mondiale et d'avoir un impact mondial. »



M. Alex Mejia, directeur de la division du développement humain et social de l'UNITAR et chef du réseau mondial des CIFAL, a déclaré : « Cet accord stratégique avec la GEDU est essentiel pour renforcer les capacités nécessaires à la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. »

Il a ajouté : « Un grand nombre de nos centres CIFAL se trouvent dans des universités, ce qui démontre le rôle important que joue l'enseignement supérieur dans cette entreprise, ainsi que notre engagement à poursuivre les partenariats avec des institutions partageant les mêmes idées.

Il a ajouté : « Le fait que le CIFAL de Londres soit géré par une organisation aussi prestigieuse que la GEDU facilitera notre travail pour atteindre 200 000 bénéficiaires l'année prochaine. Ses activités sur plusieurs continents et sa dimension véritablement mondiale me rendent extrêmement confiant quant à ce que nous pourrons réaliser ensemble dans un avenir proche. »

A propos de la GEDU :

GEDU Global Education (GEDU) change des vies grâce à l'éducation et établit une différence fondamentale dans les niveaux de vie et l'accès à l'apprentissage dans le monde entier. Nous sommes présents dans 16 pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Australie, l'Irlande et le Canada.

Nous offrons une large gamme de possibilités de formation, de la maternelle à la fin de l'école secondaire, en passant par la licence et la maîtrise, le doctorat, le DBA, , ainsi que des apprentissages et des écoles de langues. Notre portefeuille compte plus de 80 000 étudiants, couvre un large éventail de matières et se caractérise par une attention particulière portée à l'employabilité et à l'expérience des étudiants afin de maximiser le retour sur investissement de ces derniers. L'éducation est transformatrice, et c'est ce qui nous motive.