-GEDU Global Education firma un acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas UNITAR durante la XXII Reunión Anual de CIFAL en Londres

LONDRES, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- GEDU Global Education, multinacional educativa con sede en el Reino Unido, ha firmado un acuerdo con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), comprometiéndose formalmente a operar uno de sus 32 centros internacionales de formación ubicados en todo el mundo.

La misión de estos centros de formación es ofrecer programas de desarrollo de capacidades que contribuyan al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015. El acuerdo se firmó durante la XXII Reunión Anual del Comité Directivo de la Red Global CIFAL, celebrada en Londres del 9 al 11 de diciembre, con la asistencia de más de 70 delegados de más de 30 países. Los CIFAL son centros especializados en la formación profesional de funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil. El nombre es un acrónimo francés que significa Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes.

A lo largo de la semana, los delegados revisaron formalmente el rendimiento de esta Red, que formó a más de 161.000 beneficiarios en 2025 y adoptó una estrategia integral de desarrollo de capacidades para acelerar el logro de los ODS durante los próximos 5 años.

En este marco, GEDU publicó su Informe de Sostenibilidad inaugural junto con la Ministra de Inteligencia Artificial y Seguridad en Línea del Reino Unido, Kanishka Narayan, en un evento organizado en el Parlamento por la Baronesa Verma. El informe detalla el trabajo que realizan todas las instituciones del grupo en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus ODS.

El doctor Vishwajeet Rana, consejero delegado del Grupo GEDU, afirmó que este acuerdo es un hito.

"Esta alianza nos permite impulsar nuestro trabajo de sostenibilidad en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, UNITAR y todos los centros CIFAL del mundo.

La semana pasada, en Londres, identificamos áreas de colaboración para 2026, considerando cómo ONU 2.0 y el Pacto para el Futuro definirán la agenda de desarrollo de la ONU hacia 2030, acordando también objetivos específicos y cómo alcanzarlos".

El doctor Rana también mencionó el Informe de Sostenibilidad de GEDU, publicado con el Ministro de Inteligencia Artificial y Seguridad en Línea de Reino Unido.

"El informe presenta el trabajo que realizan nuestras 16 instituciones para abordar todos los ODS, incluyendo el ODS que han adoptado específicamente y que liderarán globalmente para GEDU. Describe nuestras ambiciones para 2026 y años posteriores".

Añadió: "La contribución de GEDU a UNITAR también es global; no se limita a Londres. Con instituciones en 16 países —desde Toronto y Tampa en América, pasando por Europa, Oriente Medio e India, hasta Brisbane en Asia-Pacífico—, podemos aportar una perspectiva global y tener un impacto global".

Alex Mejía, director de la División de Desarrollo Social y de Personas de UNITAR y jefe de la Red Global CIFAL, afirmó: "Este acuerdo estratégico con GEDU es clave para desarrollar la capacidad necesaria para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU".

Añadió: "Muchos de nuestros Centros CIFAL se encuentran en universidades, lo que demuestra el importante papel que desempeña la educación superior en este esfuerzo y nuestro compromiso con la colaboración continua con instituciones afines. Que CIFAL Londres sea operado por una organización prestigiosa como GEDU facilitará nuestra labor para llegar a 200.000 beneficiarios el próximo año. Sus operaciones en varios continentes y su alcance verdaderamente global me llenan de una enorme confianza en lo que podemos lograr juntos en un futuro próximo".

Acerca de GEDU:

GEDU Global Education (GEDU) está cambiando vidas a través de la educación y marcando una diferencia fundamental en la calidad de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial. Operamos en 16 países, incluyendo EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

Ofrecemos una amplia gama de oportunidades educativas, desde K-12 hasta licenciaturas, másteres, Ph.D., y doctorados en administración de empresas (DBA), además de prácticas y escuelas de idiomas. Nuestra cartera cuenta con más de 80.000 estudiantes, abarca una amplia gama de asignaturas y se caracteriza por un enfoque centrado en la empleabilidad y la experiencia estudiantil para maximizar el retorno de la inversión. La educación es transformadora, y esto es lo que nos motiva.