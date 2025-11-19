A Giga Computing anuncia a disponibilidade mundial de seu servidor NVIDIA RTX PRO

Integrando a tecnologia NVIDIA para impulsionar a era das fábricas de IA

TAIPÉ, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Giga Computing, subsidiária do Grupo GIGABYTE, anuncia a disponibilidade mundial de seu recém-lançado GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 , um servidor NVIDIA RTX PRO que integra GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition NVIDIA BlueField-3 DPU , NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs e software NVIDIA AI Enterprise . O sistema unifica as camadas de computação, rede e software para acelerar o fluxo de trabalho completo de dados para IA.

Acelere a próxima era da IA empresarial com o primeiro servidor NVIDIA RTX PRO do mundo com switch ConnectX-8 SuperNIC

Unificando o poder de computação e rede

Construído com base no design de referência modular NVIDIA MGX , o XL44-SX2-AAS1 suporta até oito GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition para um total de 768 GB de memória GDDR7, oferecendo taxa de transferência excepcional para IA generativa, renderização 3D e cargas de trabalho científicas. Duas CPUs Intel® Xeon® 6700/6500, 32x DIMMs DDR5 e 3+1 fontes de alimentação redundantes de 3200W 80 PLUS Titanium garantem desempenho e confiabilidade.

A DPU NVIDIA BlueField-3 fornece um total de largura de banda de 400 Gb/s para acesso seguro e eficiente a dados para armazenamento e redes externas, enquanto quatro NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs suportam oito GPUs com até 800 Gb/s NVIDIA InfiniBand ou largura de banda Ethernet por GPU. Esse design permite tráfego de GPU para GPU leste-oeste de baixa latência e alta largura de banda para treinamento de IA distribuído escalonável.

Integração perfeita com o NVIDIA AI Enterprise

O servidor da série XL44 se integra ao NVIDIA AI Enterprise, suportando microsserviços NVIDIA NIM , às bibliotecas e tecnologias NVIDIA Omniverse para gêmeos digitais e NVIDIA Cosmos para unir simulação virtual e implantação no mundo real. Este ecossistema de software unificado permite que as empresas escalem do desenvolvimento de modelos de IA para a inferência e a IA física , tudo dentro de um ambiente consistente e otimizado.

De Data Centers a Fábricas de IA

Oferecendo desempenho de inferência de IA até 5 vezes mais rápido que a geração anterior, o sistema suporta uma ampla gama de cargas de trabalho de IA, desde agentes inteligentes e inferência de LLM até simulação 3D e análise de vídeo. Sua compatibilidade com Windows, Linux, Kubernetes e ambientes de virtualização garante uma implantação perfeita sem grandes mudanças na infraestrutura. Desde simulação robótica e modelagem preditiva até a pesquisa médica e criação de conteúdo 3D, o servidor da série XL44 oferece desempenho de GPU escalável e rede ultrarrápida para ajudar as empresas a construir fábricas de IA de última geração e impulsionar a inovação em todos os setores.

Disponibilidade

O GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 já está disponível em todo o mundo.

Para dúvidas ou mais informações, entre em contato com a equipe de vendas.

