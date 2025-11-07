Giga Computing annonce la disponibilité mondiale de son serveur NVIDIA RTX PRO

Intégrer la technologie NVIDIA pour entrer dans l'ère de l'usine d'IA

TAIPEI, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Giga Computing, filiale du groupe GIGABYTE, annonce la disponibilité mondiale de son GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 , Serveur NVIDIA RTX PRO qui intègre le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition , le DPU NVIDIA BlueField-3 , SuperNICs NVIDIA ConnectX-8 et le logiciel NVIDIA AI Enterprise . Le système unifie les couches de calcul, de réseau et de logiciel, afin d'accélérer l'ensemble du flux de travail des données à l'IA.

Unification de la puissance de calcul et de mise en réseau

S'appuyant sur le design modulaire de référence NVIDIA MGX , le XL44-SX2-AAS1 prend en charge jusqu'à huit GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, pour un total de 768 Go de mémoire GDDR7, délivrant un débit exceptionnel pour l'IA générative, le rendu 3D et les charges de travail scientifiques. Deux CPU Intel® Xeon® 6700/6500, 32x DDR5 DIMMs, et 3+1 alimentations redondantes 3 200 W 80 PLUS Titanium garantissent performance et fiabilité.

Le DPU NVIDIA BlueField-3 fournit une bande passante totale de 400 Gb/s pour un accès sécurisé et efficace au stockage et aux réseaux externes, tandis que quatre SuperNIC NVIDIA ConnectX-8 prennent en charge huit GPU jusqu'à 800 Gb/s NVIDIA InfiniBand ou une bande passante Ethernet par GPU. Cette conception assure un trafic GPU-GPU est-ouest à faible latence et à large bande passante pour l'entraînement distribué évolutif de l'IA.

Intégration transparente avec NVIDIA AI Enterprise

Le serveur de la série XL44 est intégré à NVIDIA AI Enterprise et prend en charge les microservices NVIDIA NIM , les bibliothèques et technologies NVIDIA Omniverse pour les jumeaux numériques et NVIDIA Cosmos pour faire le lien entre simulation virtuelle et déploiement dans le monde réel. Cet écosystème logiciel unifié permet aux entreprises d'évoluer du développement de modèles d'IA vers l'inférence et l' IA physique , le tout dans un environnement cohérent et optimisé.

Des centres de données aux usines d'IA

Offrant des performances d'inférence d'IA jusqu'à 5 fois plus rapides que la génération précédente, le système prend en charge un large éventail de charges de travail d'IA, des agents intelligents et de l'inférence LLM à la simulation 3D et l'analyse vidéo. Sa compatibilité avec les environnements Windows, Linux, Kubernetes et de virtualisation garantit un déploiement transparent sans modification majeure de l'infrastructure. De la simulation robotique et de la modélisation prédictive à la recherche médicale et à la création de contenu 3D, le serveur de la série XL44 offre des performances GPU évolutives et une mise en réseau ultra-rapide pour aider les entreprises à construire des usines d'IA nouvelle génération et à stimuler l'innovation dans tous les secteurs.

Disponibilité

Le GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 est désormais disponible dans le monde entier.

