Giga Computing anuncia la disponibilidad mundial de su servidor NVIDIA RTX PRO
07 nov, 2025, 16:24 GMT
Integrando la tecnología NVIDIA para impulsar la era de las fábricas de IA
TAIPÉI, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Giga Computing, una subsidiaria del Grupo GIGABYTE, anuncia la disponibilidad mundial de su recientemente lanzado XL44-SX2-AAS1, un Servidor NVIDIA RTX PRO que integra GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, DPU NVIDIA BlueField-3, SuperNICs NVIDIA ConnectX-8, y el software NVIDIA AI Enterprise.
Unificación de la potencia de cómputo y red
Basado en el diseño modular de referencia NVIDIA MGX, el XL44-SX2-AAS1 admite hasta ocho GPUs de NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, con un total de 768 GB de memoria GDDR7, ofreciendo un rendimiento excepcional para cargas de trabajo de IA generativa, renderizado 3D y aplicaciones científicas. Equipado con dos CPUs Intel® Xeon® 6700/6500, 32 módulos DDR5 DIMM, y fuentes de poder redundantes 3+1 de 3200 W con certificación 80 PLUS Titanium, garantiza rendimiento y fiabilidad.
El NVIDIA BlueField-3 DPU proporciona un ancho de banda total de 400 Gb/s para acceso seguro y eficiente a datos en almacenamiento y redes externas, mientras que cuatro SuperNICs NVIDIA ConnectX-8 ofrecen hasta 800 Gb/s de ancho de banda de InfiniBand o de Ethernet por GPU. Este diseño permite tráfico de GPU a GPU de baja latencia y alto ancho de banda (east-west), optimizado para entrenamiento de IA distribuido y escalable.
Más información sobre las soluciones NVIDIA RTX PRO de GIGABYTE.
Integración perfecta con NVIDIA AI Enterprise
La serie XL44 viene integrada con NVIDIA AI Enterprise, ofreciendo compatibilidad con microservicios NVIDIA NIM, bibliotecas y tecnologías NVIDIA Omniverse para gemelos digitales, y NVIDIA Cosmos, que conecta la simulación virtual con la implementación en el mundo real. Este ecosistema de software unificado permite a las empresas escalar desde el desarrollo de modelos de IA hasta la inferencia y la IA física, todo dentro de un entorno consistente y optimizado.
Desde Centros de Datos a las fábricas de IA
Con un rendimiento de inferencia de IA hasta 5 veces más rápido que la previa generación, el sistema admite una amplia gama de cargas de trabajo de IA, desde agentes inteligentes e inferencia de Modelo de lenguaje a gran escala (LLM) hasta simulación 3D y análisis de video. Su compatibilidad con Windows, Linux, Kubernetes y entornos de virtualización, garantiza una implementación fluida sin grandes cambios infraestructural. Desde simulación robótica y modelado predictivo hasta investigación médica y creación de contenido 3D, el servidor de la serie XL44 ofrece rendimiento de GPU escalable y redes ultrarrápidas para ayudar a las empresas a construir fábricas de IA de nueva generación e impulsar la innovación en múltiples industrias.
Disponibilidad
El GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 está disponible mundialmente.
Para consultas o más información, contacte con el agente de ventas.
Acerca de Giga Computing
Giga Computing Technology es un innovador y líder en el mercado de cómputo empresarial. Surgida desde GIGABYTE, conserva la experiencia en fabricación y diseño de productos, operando como una empresa independiente capaz de invertir más en sus competencias clave. Ofrecemos un portafolio completo de productos GIGABYTE que abarca todas las cargas de trabajo, desde el centro de datos hasta el cómputo de borde, incluyendo HPC, IA, análisis de datos, 5G/edge, computación en la nube, y más. Nuestras alianzas de larga trayectoria con líderes tecnológicos clave aseguran que nuestros nuevos productos sean de vanguardia y se lancen junto con las plataformas de nuestros socios. Nuestros sistemas encarnan rendimiento, seguridad, escalabilidad y sostenibilidad.
