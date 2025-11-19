Giga Computing anuncia la disponibilidad mundial de su NVIDIA RTX PRO Server

Integrando la tecnología NVIDIA para impulsar la era de la fábrica de IA

TAIPEI, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Giga Computing, una filial de GIGABYTE Group, anuncia la disponibilidad mundial de su producto recientemente lanzado GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 , un NVIDIA RTX PRO Server que integra NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs, NVIDIA BlueField-3 DPU , NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs , y software NVIDIA AI Enterprise . El sistema unifica las capas de computación, redes y software para acelerar todo el flujo de trabajo de datos a IA.

Potencia de cómputo y redes unificadas

Accelerate the Next Era of Enterprise AI World's first NVIDIA RTX PRO Server with ConnectX-8 SuperNIC Switch

Basado en el diseño modular de referencia NVIDIA MGX , el XL44-SX2-AAS1 admite hasta ocho GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, con un total de 768 GB de memoria GDDR7, lo que proporciona un rendimiento excepcional para cargas de trabajo de IA generativa, renderizado 3D y análisis científico. Dos CPU Intel® Xeon® 6700/6500, 32 ranuras DIMM DDR5 y fuentes de alimentación redundantes 3+1 de 3200 W con certificación 80 PLUS Titanium garantizan rendimiento y fiabilidad.

La DPU NVIDIA BlueField-3 proporciona un ancho de banda total de 400 Gb/s para un acceso seguro y eficiente a los datos de almacenamiento y redes externas, mientras que cuatro SuperNIC NVIDIA ConnectX-8 admiten ocho GPU con un ancho de banda de hasta 800 Gb/s por GPU mediante NVIDIA InfiniBand o Ethernet. Este diseño permite un tráfico GPU a GPU este-oeste de baja latencia y alto ancho de banda para un entrenamiento de IA distribuido y escalable.

Integración perfecta con NVIDIA AI Enterprise

El servidor de la serie XL44 se integra con NVIDIA AI Enterprise, compatible con los microservicios NVIDIA NIM , las bibliotecas y tecnologías NVIDIA Omniverse para gemelos digitales y NVIDIA Cosmos para conectar la simulación virtual con la implementación en el mundo real. Este ecosistema de software unificado permite a las empresas escalar desde el desarrollo de modelos de IA hasta la inferencia y la IA física , todo ello dentro de un entorno consistente y optimizado.

De centros de datos a fábricas de IA

Con un rendimiento de inferencia de IA hasta 5 veces superior al de la generación anterior, el sistema admite una amplia gama de cargas de trabajo de IA, desde agentes inteligentes e inferencia LLM hasta simulación 3D y análisis de vídeo. Su compatibilidad con entornos Windows, Linux, Kubernetes y de virtualización garantiza una implementación perfecta sin grandes cambios en la infraestructura. Desde la simulación robótica y el modelado predictivo hasta la investigación médica y la creación de contenido 3D, el servidor de la serie XL44 ofrece un rendimiento de GPU escalable y una conectividad de red ultrarrápida para ayudar a las empresas a construir fábricas de IA de última generación e impulsar la innovación en todos los sectores.

Disponibilidad

GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 ya está disponible en todo el mundo.

Para consultas o más información, contacte con ventas.

