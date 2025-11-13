Giga Computing kündigt die weltweite Verfügbarkeit seines NVIDIA RTX PRO Servers an

Integration von NVIDIA-Technologie für das Zeitalter der KI-Fabrik

TAIPEI, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Giga Computing, eine Tochtergesellschaft der GIGABYTE Group, gibt die weltweite Verfügbarkeit des kürzlich vorgestellten GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 bekannt, eines NVIDIA-RTX-PRO-Servers , der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs, NVIDIA BlueField-3 DPU , NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs und NVIDIA AI Enterprise Software integriert. Das System vereint Rechen-, Netzwerk- sowie Softwareebenen, um den gesamten Daten-zu-KI-Prozessablauf zu beschleunigen.

Accelerate the Next Era of Enterprise AI World's first NVIDIA RTX PRO Server with ConnectX-8 SuperNIC Switch

Vereinheitlichte Rechen- und Netzwerkleistung

Basierend auf dem modularen Referenzdesign NVIDIA MGX unterstützt der XL44-SX2-AAS1 bis zu acht NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs mit insgesamt 768 GB GDDR7-Speicher und bietet einen außergewöhnlichen Durchsatz für generative KI, 3D-Rendering und wissenschaftliche Rechenlasten. Zwei Intel® Xeon® 6700/6500 CPUs, 32x DDR5 DIMMs und 3+1 redundante 80-PLUS-Titanium-Netzteile mit 3200 W gewährleisten Leistung und Zuverlässigkeit.

NVIDIA BlueField-3 DPU bietet eine Gesamtbandbreite von 400 Gb/s für sicheren und effizienten Datenzugriff auf Speicher sowie externe Netzwerke, während vier NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs acht Grafikprozessoren mit bis zu 800 Gb/s NVIDIA InfiniBand oder Ethernet-Bandbreite pro Grafikprozessor unterstützen. Dieses Design ermöglicht einen Ost-West-Verkehr von GPU zu GPU mit niedriger Latenz sowie hoher Bandbreite für ein skalierbares verteiltes KI-Training.

Nahtlose Integration mit NVIDIA AI Enterprise

Der Server der XL44-Serie ist in NVIDIA AI Enterprise integriert und unterstützt NVIDIA NIM Microservices , NVIDIA Omniverse Bibliotheken und Technologien für digitale Zwillinge sowie NVIDIA Cosmos , um eine Brücke zwischen virtueller Simulation und realem Einsatz zu schlagen. Dieses einheitliche Software-Ökosystem ermöglicht Unternehmen, von der Entwicklung von KI-Modellen bis hin zur Inferenz und physischen KI zu skalieren, und zwar innerhalb einer einheitlichen, optimierten Umgebung.

Vom Rechenzentrum bis zur KI-Fabrik

Mit einer bis zu 5-fachen KI-Inferenzleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration unterstützt das System eine breite Palette von KI-Rechenlasten, von intelligenten Agenten und LLM-Inferenz bis hin zu 3D-Simulationen und Videoanalysen. Seine Kompatibilität mit Windows-, Linux-, Kubernetes- sowie Virtualisierungsumgebungen gewährleistet eine nahtlose Bereitstellung ohne größere Infrastrukturänderungen. Von Robotersimulation und prädiktiver Modellierung bis hin zu medizinischer Forschung und der Erstellung von 3D-Inhalten – die Server der XL44-Serie bieten skalierbare GPU-Leistung sowie ultraschnelle Netzwerke, um Unternehmen beim Aufbau von KI-Fabriken der nächsten Generation zu unterstützen und Innovationen in allen Branchen voranzutreiben.

Verfügbarkeit

Das GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 ist ab sofort weltweit erhältlich.

Für Rückfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Vertrieb.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere aktuellen Nachrichten und Ankündigungen, indem Sie Giga Computing folgen:

X: http://twitter.com/GigaComputing

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/giga-computing/

Facebook: https://www.facebook.com/gigabyteserver

Informationen zu Giga Computing

Giga Computing Technology ist ein innovatives Unternehmen und führend auf dem Markt für Unternehmenscomputer. Durch die Abspaltung von GIGABYTE behalten wir unsere Hardware-Expertise in der Fertigung sowie im Produktdesign bei, können aber gleichzeitig als eigenständiges Unternehmen agieren und mehr in unsere Kernkompetenzen investieren. Wir bieten ein komplettes GIGABYTE-Produktportfolio, das alle Rechenlasten vom Rechenzentrum bis zum Edge adressiert, einschließlich traditioneller und aufkommender Rechenlasten in HPC und AI, Datenanalyse, 5G/Edge, Cloud Computing und mehr. Unsere langjährigen Partnerschaften mit wichtigen Technologieführern gewährleisten, dass unsere neuen Produkte die fortschrittlichsten sind und mit neuen Partnerplattformen eingeführt werden. Unsere Systeme zeichnen sich durch Leistung, Sicherheit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit aus. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.gigacomputing.com/en/ und abonnieren Sie unseren Newsletter .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2812768/Giga_Computing_Announces_Worldwide_Availability_of_Its_NVIDIA_RTX_PRO_Server.jpg