شركة Giga Computing تُعلن عن الإتاحة العالمية لخادمها NVIDIA RTX PRO

دمج تقنيات NVIDIA لقيادة عصر مصانع الذكاء الاصطناعي

تايبيه، 7 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Giga Computing ، التابعة لمجموعة GIGABYTE ، عن الإتاحة العالمية لنظامها الجديد XL44-SX2-AAS1 GIGABYTE ، وهو أحد خوادم NVIDIA RTX PRO يدمج وحدات معالجة الرسومات ( GPUs ) NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ، ووحدة معالجة البيانات NVIDIA BlueField-3 DPU وبطاقات الشبكة NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs وبرمجيات NVIDIA AI Enterprise . يوحّد هذا النظام بين طبقات الحوسبة، والشبكات، والبرمجيات لتسريع سير العمل الكامل من البيانات إلى الذكاء الاصطناعي.

Accelerate the Next Era of Enterprise AI World's first NVIDIA RTX PRO Server with ConnectX-8 SuperNIC Switch

توحيد قوة الحوسبة والشبكات

استنادًا إلى تصميم NVIDIA MGX المرجعي المعياري لنظام XL44-SX2-AAS1 ، فإنه يدعم ما يصل إلى ثماني وحدات معالجة رسومات من نوع NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition بإجمالي 768 جيجابايت من ذاكرة GDDR7 ، ما يوفر أداءً استثنائيًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والعرض ثلاثي الأبعاد ( 3D Rendering )، وأعباء العمل الخاصة بالعلوم. يتميز النظام أيضًا بوحدتي معالجة مركزية ( CPUs ) من نوع Intel® Xeon® 6700/6500 و32 منفذًا لذاكرة DDR5 من نوع DIMM ، بالإضافة إلى ثلاثة مزوّدات طاقة رئيسية + واحد احتياطي (3+1) بقدرة 3200 واط من نوع 80 PLUS Titanium لضمان الأداء والموثوقية.

توفر وحدة معالجة البيانات NVIDIA BlueField-3 DPU نطاقًا تردديًا إجماليًا يبلغ 400 جيجابت/ثانية لوصولٍ آمنٍ وفعّالٍ إلى البيانات المُخزنة والشبكات الخارجية، بينما تَقوم أربع من بطاقات الشبكة NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs بدعم ثماني وحدات معالجة رسومات مع نطاق ترددي يصل إلى 800 جيجابت/ثانية لكل وحدة معالجة رسومات عبر شبكة NVIDIA InfiniBand أو إيثرنت. ويُتيح هذا التصميم حركة بيانات منخفضة التأخير وعالية النطاق الترددي بين وحدات معالجة الرسومات أُفُقيًا ( East-West ) لتدريب الذكاء الاصطناعي بشكلٍ مُوزعٍّ وقابل للتوسع.

التكامل السلِس مع NVIDIA AI Enterprise

يتكامل خادم XL44 Series مع منصة NVIDIA AI Enterprise ، ويدعم خدمات NVIDIA NIM المصغّرة ( microservices ) ، ومكتبات وتقنيات NVIDIA Omniverse لإنشاء التوائم الرقمية ، إضافةً إلى NVIDIA Cosmos التي تعمل على ربط المحاكاة الافتراضية بالتطبيقات الواقعية. تُتيح هذه المنظومة البرمجية الموحّدة للشركات الانتقال بسلاسة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الاستدلال وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي المادي ، وكل ذلك ضمن بيئة مُتسقة ومُحسّنة.

من مراكز البيانات إلى مصانع الذكاء الاصطناعي

يقدم النظام أداءً أسرع حتى خمسة أضعاف في عمليات استدلال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالجيل السابق، ويدعم مجموعة واسعة من أعباء العمل في الذكاء الاصطناعي، من الوكلاء الأذكياء واستدلال نماذج اللغة الضخمة ( LLM )، إلى المحاكاة ثلاثية الأبعاد وتحليلات الفيديو. كما أن توافقه مع أنظمة التشغيل Windows و Linux و Kubernetes والبيئات الافتراضية يضمن نشرًا سلِسًا دون تغييرات جذرية في البنية التحتية. من محاكاة الروبوتات والنمذجة التنبؤية إلى البحوث الطبية وإنتاج المحتوى ثلاثي الأبعاد، يقدم خادم XL44 Series أداءً قابلًا للتوسع لوحدات معالجة الرسومات مع شبكات فائقة السرعة، لمساعدة المؤسسات على بناء مصانع الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكار عبر مختلف الصناعات.

التوفُّر

يتوفر نظام GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 الآن في جميع أنحاء العالم.

للاستفسارات أو المزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالمبيعات.

نُبذة عن Giga Computing

شركة Giga Computing Technology رائدة ومبتكِرة في الصناعة في سوق الحوسبة المؤسسية. وبعد الانفصال عن شركة GIGABYTE ، قمنا باستثمار خبرتنا في أجزاء الأجهزة في تصميم وتصنيع المُنتجات، مع العمل كشركة قائمة بذاتها يمكنها توجيه استثمارات أكبر نحو تطوير كفاءاتها الأساسية. نحن نقدِّم محفظة متكاملة من منتجات GIGABYTE تغطي جميع أنواع أعباء العمل، بدءًا من مراكز البيانات وصولاً إلى الحوسبة الطرفية، وتشمل كذلك أعباء العمل التقليدية والناشئة في مجالات مثل الحوسبة عالية الأداء ( HPC )، والذكاء الاصطناعي ( AI )، وتحليلات البيانات، وتقنيات 5G/edge ، والحوسبة السحابية، وغيرها. تضمن شراكاتنا طويلة الأمد مع قادة التكنولوجيا الرئيسيين أن تكون منتجاتنا الجديدة هي الأكثر تقدُّمًا وأن تُطلق مع منصات الشركاء الجُدد. تُجسِّد أنظمتنا الأداء والأمان وقابلية التوسُّع والاستدامة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: https://www.gigacomputing.com/en/ وانضم إلى نشرتنا الإخبارية .

