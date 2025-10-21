A Giti Tire conclui a emissão de S$ 150 milhões de notas de sustentabilidade de 5 anos

SINGAPURA, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Giti Tire (Giti) anunciou que concluiu a emissão de Notas de Sustentabilidade, totalizando S$ 150 milhões, acordadas em conjunto pelo DBS Bank Ltd., Deutsche Bank e HSBC.

As notas de cinco anos em dólares de Cingapura têm o mesmo preço, com uma taxa de cupom de 5,750%, levantando S$ 150 milhões, serão usadas para financiar ou refinanciar despesas diretamente relacionadas a projetos verdes e sociais elegíveis descritos na Estrutura de Finanças Sustentáveis da Giti. A Moody's emitiu um Second Party Opinion (SpO) sobre o Framework, disponível em https://www.giti.com/social-responsibilities.

A Estrutura Financeira Sustentável da Giti está centrada em torno de sua missão de "Crescimento Contínuo em Negócios, Administração e Elevações". Em seu Relatório de Sustentabilidade de 2024, a Giti define lucro REAL como o lucro obtido após considerar as considerações de sustentabilidade, com o objetivo de alcançar o zero líquido na neutralidade do caixa, equilibrando as ambições climáticas com uma sólida disciplina financeira.

"Enquanto trabalhamos para atingir nossos objetivos, também são feitas considerações sobre o custo de implementação", explicou o Dr. Pang Chong Hau, diretor de sustentabilidade da Giti. "Por meio de acordos recíprocos e esforços colaborativos, trabalhamos em estreita colaboração com parceiros para expandir a definição de valor - alcançando um equilíbrio em que os benefícios e as economias gerados por práticas sustentáveis compensam o custo de sua implementação. Isso garante que a sustentabilidade e a lucratividade andem de mãos dadas."

Inovação Verde em Movimento

A Giti embarca em vários projetos ao longo do ano que estão alinhados com suas metas de sustentabilidade. Recentemente, a Giti colaborou com um fabricante líder de veículos elétricos para criar o pneu GitiSport e.GTR2 Pro para o carro de produção mais rápido do mundo, atingindo 496,22 km/h. Isso destaca a proeza tecnológica da Giti no fornecimento de pneus de desempenho ultra-alto para veículos de emissão zero.

O veículo elétrico atualmente usado para uma tentativa de recorde mundial de emissão zero, " A maioria dos países visitados em um veículo elétrico", usa pneus GitiSynergy H2. Viajando mais de 80.000 km e 70 países, é uma prova viva da longevidade e durabilidade dos pneus - a chave para reduzir o desperdício e melhorar a eficiência dos veículos elétricos.

No nível de fabricação, a nova fábrica de Anhui da Giti promove a produção sustentável. A instalação possui automação avançada e 35.000 m ² de painéis solares no telhado, projetados para reduzir de 20 a 30% ao ano, e inclui a primeira linha de produção de pneus net-zero da Giti, abrindo caminho para operações totalmente net-zero.

A liderança em sustentabilidade da Giti foi reconhecida com o selo CDP Disclosure e o EcoVadis Platinum Award. A empresa também desenvolveu um pneu conceitual de origem sustentável de 93%, feito de materiais renováveis e reciclados - provando ainda mais sua dedicação à inovação circular.

"Na Giti, a sustentabilidade não é uma resposta à regulamentação - é uma responsabilidade que adotamos muito antes de as estruturas globais tomarem forma", disse o Dr. Enki Tan, presidente executivo da Giti. "Essas Notas de Sustentabilidade representam uma declaração de intenção e responsabilidade, acelerando projetos que reduzem as emissões e apoiam as comunidades onde atuamos."

Com a confiança de muitos, construída para o sucesso, a Giti continua a inspirar a confiança dos investidores, impulsionar a transformação sustentável e reforçar sua reputação como líder global confiável em mobilidade sustentável.

Mais informações

Giti Tire Pte. Ltd. • 150 Beach Road, #22-01/08, Singapore 189720

Site: www.giti.com • E-mail: [email protected] • Tel: +65 6249 5399

FONTE Giti Tire Global Trading Pte Ltd