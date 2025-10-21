佳通輪胎成功發行1.5億新元五年期可持續發展債券

新加坡 2025年10月21日 /美通社/ -- 佳通輪胎(Giti)宣佈，已成功發行總額1.5億新元的可持續發展債券。此次發行由星展銀行(DBS Bank Ltd.)、德意志銀行(Deutsche Bank)及匯豐銀行(HSBC)聯合牽頭安排。

該批五年期新加坡元債券按面值發行，票面利率5.750%，所募集的1.5億新元資金將用於資助或再融資與佳通輪胎《可持續金融框架》(Sustainable Finance Framework)中列出的合格綠色及社會項目直接相關的支出。穆迪公司(Moody's)已對該框架出具了第二方意見(SPO)，詳情可參閱：https://www.giti.com/social-responsibilities。

佳通的《可持續金融框架》圍繞其「基業長青，恪盡己任，福祉社會」(Continual Growth in Business, Stewardship and Uplifts)的使命展開。在其《2024年可持續發展報告》中，佳通將「真實利潤」界定為綜合考慮可持續發展因素後所獲得的利潤，旨在以現金流中性為目標實現淨零排放，平衡好氣候目標與穩健的財務紀律。

佳通輪胎首席可持續發展官Pang Chong Hau博士解釋道：「在努力達成目標的同時，我們也會綜合考慮實施成本。通過互惠協議和協同努力，我們與合作夥伴緊密合作，共同拓展價值的定義——達成一種平衡，讓可持續發展實踐帶來的效益與節約能夠覆蓋其實施成本，確保可持續發展與盈利能力齊頭並進。」

綠色創新進行時

佳通全年積極推進多項契合其可持續發展目標的項目。近期，佳通與一家頭部電動汽車製造商合作，為全球最快量產車（時速達496.22公里）研發了GitiSport e.GTR2 Pro輪胎。這彰顯了佳通為零排放車輛提供超高性能輪胎的技術實力。

當下，一輛正衝擊零排放世界紀錄的電動汽車——「穿越國家數量最多的電動汽車」，選用的是佳通GitiSynergy H2輪胎。此次行程已跨越70個國家，行駛里程超8萬公里，生動證明了輪胎的長壽命與耐久性——這對減少浪費、提升電動汽車效率意義重大。

在製造環節，佳通安徽新工廠推行可持續生產。該工廠擁有先進的自動化設備和35000平方米的屋頂太陽能電池板，預計每年可減少20-30%的碳排放。廠內還設有佳通首條淨零輪胎生產線，為全面實現淨零運營鋪平道路。

佳通在可持續發展方面的領導地位已獲得CDP披露徽章和EcoVadis鉑金獎的認可。公司還研發了一款概念輪胎，93%的材料來自可持續途徑（包括可再生和回收材料），進一步證明了其對循環創新的投入。

佳通輪胎執行主席Enki Tan博士表示：「在佳通，可持續發展並非是對法規的被動回應，而是在全球框架確立前，我們就已主動肩負的責任。此次發行的可持續發展債券，是我們使命與責任的宣言，將加速推進減排項目，支持我們業務所在社區的發展。」

「倍受信賴，鑄就成功」——佳通輪胎持續增強投資者信心，推動可持續轉型，並鞏固其作為可持續出行領域值得信賴的全球領導者的聲譽。

更多信息

佳通輪胎私人有限公司•新加坡美芝路150號#22-01/08郵編：189720

網站：www.giti.com•電郵：[email protected]•電話：+65 6249 5399

SOURCE Giti Tire Global Trading Pte Ltd