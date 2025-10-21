Giti Tire émet 150 millions de dollars singapouriens de billets de développement durable à 5 ans

SINGAPOUR, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Giti Tire (Giti) a annoncé qu'elle avait terminé l'émission de billets de durabilité, d'un montant total de 150 millions de dollars suédois, arrangée conjointement par DBS Bank Ltd, Deutsche Bank et HSBC.

Les obligations à cinq ans libellées en dollars de Singapour sont cotées au pair avec un taux d'intérêt nominal de 5,750 %. Elles permettront de lever 150 millions de dollars singapouriens et seront utilisées pour financer ou refinancer les dépenses directement liées aux projets écologiques et sociaux éligibles décrits dans le cadre de financement durable de Giti. Moody's a émis un Second Party Opinion (SPO) sur le cadre, disponible à l'adresse suivante : https://www.giti.com/social-responsibilities.

Le cadre de financement durable de Giti est centré sur sa mission de "Croissance continue de l'activité, gestion et amélioration". Dans son rapport de durabilité 2024, Giti définit REAL profit comme le bénéfice réalisé après prise en compte des considérations de durabilité, visant à atteindre le zéro net à la neutralité de trésorerie, en équilibrant les ambitions climatiques avec une discipline financière saine.

"Tout en travaillant à la réalisation de nos objectifs, nous prenons également en compte le coût de la mise en œuvre", a expliqué le Dr Pang Chong Hau, responsable en chef du développement durable chez Giti. "Par le biais d'accords réciproques et d'efforts de collaboration, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour élargir la définition de la valeur - atteindre un équilibre où les avantages et les économies générés par les pratiques durables compensent le coût de leur mise en œuvre. Cela permet de garantir que la durabilité et la rentabilité vont de pair".

L'innovation verte en mouvement

Tout au long de l'année, Giti se lance dans divers projets qui s'inscrivent dans le cadre de ses objectifs de développement durable. Récemment, Giti a collaboré avec un grand constructeur de véhicules électriques pour créer le pneu GitiSport e.GTR2 Pro pour la voiture de série la plus rapide du monde, qui a atteint 496,22 km/h. Cela met en évidence les prouesses technologiques de Giti dans la fourniture de pneus à ultra-hautes performances pour les véhicules à zéro émission.

Le véhicule électrique actuellement utilisé pour une tentative de record du monde de zéro émission, "Most Countries Visited in an Electric Vehicle ", utilise des pneus GitiSynergy H2. Parcourant plus de 80 000 km et traversant 70 pays, il témoigne de la longévité et de la durabilité des pneus, éléments clés de la réduction des déchets et de l'amélioration de l'efficacité des véhicules électriques.

Au niveau de la fabrication, la nouvelle usine de Giti à Anhui favorise la production durable. L'installation est dotée d'une automatisation avancée et de 35 000 m² de panneaux solaires sur le toit, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de 20 à 30 % par an. Elle comprend également la première ligne de production de pneus à consommation zéro de Giti, qui ouvre la voie à des opérations entièrement à consommation zéro.

Le leadership de Giti en matière de développement durable a été reconnu par le CDP Disclosure badge et EcoVadis Platinum Award. L'entreprise a également mis au point un pneu concept à 93 % d'origine durable, fabriqué à partir de matériaux renouvelables et recyclés, prouvant ainsi son engagement en faveur de l'innovation circulaire.

"Chez Giti, le développement durable n'est pas une réponse à la réglementation, c'est une responsabilité que nous avons assumée bien avant que les cadres mondiaux ne prennent forme", a déclaré le Dr Enki Tan, président exécutif de Giti. "Ces notes de durabilité représentent une déclaration d'intention et de responsabilité, accélérant les projets qui réduisent les émissions et soutiennent les communautés dans lesquelles nous opérons".

Avec son programme "Trusted by Many, Built for Success", Giti continue d'inspirer la confiance des investisseurs, de conduire une transformation durable et de renforcer sa réputation de leader mondial de confiance dans le domaine de la mobilité durable.

