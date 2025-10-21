Giti Tire rondt de uitgifte af van S$150 miljoen aan Sustainability Notes met een looptijd van 5 jaar

SINGAPORE, 21 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Giti Tire (Giti) maakt bekend dat het de uitgifte van Sustainability Notes, voor een totaalbedrag van S$150 miljoen, gezamenlijk gearrangeerd door DBS Bank Ltd., Deutsche Bank en HSBC, heeft afgerond.

De Notes, uitgegeven in Singaporese dollar met een looptijd van 5 jaar, zijn a pari geprijsd met een couponrente van 5,750%, die S$150 miljoen opbrengen, en zullen worden gebruikt voor de financiering of herfinanciering van uitgaven die rechtstreeks verband houden met in aanmerking komende groene en sociale projecten zoals beschreven in Giti's Sustainable Finance Framework. Moody's heeft een SPO (Second Party Opinion) uitgebracht over het Framework, beschikbaar op https://www.giti.com/social-responsibilities.

Giti's Sustainable Finance Framework is gebaseerd op de missie van "Continual Growth in Business, Stewardship and Uplifts" (voortdurende groei in activiteiten, beheer en verbetering). In haar 2024 Sustainability Report definieert Giti REAL profit als winst die wordt verdiend nadat rekening is gehouden met duurzaamheidsoverwegingen, waarbij wordt gestreefd naar netto-nul op kasneutraliteit en klimaatambities in evenwicht worden gebracht met een gezonde financiële discipline.

"Terwijl we naar onze doelstellingen toewerken, maken we ook afwegingen over de kosten van de implementatie," legt Dr. Pang Chong Hau, Chief Sustainability Officer bij Giti, uit. "Via wederzijdse overeenkomsten en samenwerking, werken we nauw met partners samen om de definitie van waarde uit te breiden en een balans te bereiken waarbij de voordelen en besparingen die door duurzame praktijken worden gegenereerd, tegen de kosten van de implementatie ervan opwegen. Zo kunnen duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan."

Groene innovatie in beweging

Giti start het hele jaar door verschillende projecten die in lijn liggen met haar duurzaamheidsdoelstellingen. Onlangs werkte Giti samen met een toonaangevende fabrikant van elektrische voertuigen om de GitiSport e.GTR2 Pro-band te maken voor de snelste productieauto ter wereld, die 496,22 km/u haalt. Dit benadrukt Giti's technologische bekwaamheid in het leveren van zeer sterk presterende banden voor voertuigen zonder uitstoot.

Het elektrische voertuig dat momenteel wordt gebruikt voor een poging om een wereldrecord zonder uitstoot te vestigen, "Most Countries Visited in an Electric Vehicle", is uitgerust met GitiSynergy H2-banden. Het heeft meer dan 80.000 km afgelegd in 70 landen en is een levend bewijs van de lange levensduur en duurzaamheid van banden — de sleutel om afval te verminderen en de efficiëntie van EV's te verbeteren.

Op productieniveau gaat Giti's nieuwe fabriek in Anhui voor duurzame productie. De faciliteit is voorzien van geavanceerde automatisering en heeft 35.000 m2 zonnepanelen op het dak, die naar verwachting een jaarlijkse besparing van 20-30% zullen opleveren. Het huisvest Giti's eerste productielijn voor banden zonder uitstoot, waarmee de weg naar volledige netto nul-activiteiten wordt geëffend.

Giti's leiderschap op gebied van duurzaamheid is erkend met de CDP Disclosure badge en de EcoVadis Platinum Award. Het bedrijf heeft ook een 93% duurzaam geproduceerde conceptband ontwikkeld, gemaakt op basis van hernieuwbare en gerecyclede materialen, waarmee de inzet voor circulaire innovatie verder wordt aangetoond.

"Bij Giti is duurzaamheid geen antwoord op regelgeving: het is een verantwoordelijkheid die we al omarmden lang voordat wereldwijde kaders vorm kregen," aldus Dr. Enki Tan, Executive Chairman van Giti. "Deze Sustainability Notes zijn een intentieverklaring en een manier om verantwoording af te leggen, teneinde projecten te versnellen die uitstoot verminderen en gemeenschappen steunen waar we actief zijn."

Vertrouwd door velen, gebouwd voor succes: Giti blijft het vertrouwen van investeerders wekken, duurzame transformatie stimuleren en haar reputatie als betrouwbare wereldleider in duurzame mobiliteit versterken.

