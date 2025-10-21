Giti Tire completa la emisión de S$ 150 millones de notas de sostenibilidad de 5 años

SINGAPUR, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Giti Tire (Giti) anunció que ha completado la emisión de notas de sostenibilidad, por un total de S$ 150 millones, que está organizada conjuntamente por DBS Bank Ltd., Deutsche Bank y HSBC.

Los billetes de cinco años en dólares de Singapur tienen un precio a la par con una tasa de cupón del 5,750 %, recaudando S$ 150 millones, que se utilizarán para financiar o refinanciar gastos directamente relacionados con proyectos ecológicos y sociales elegibles descritos en el Marco de Finanzas Sostenibles de Giti. Moody's ha emitido una Opinión de Segunda Parte (OPP) sobre el Marco, disponible en https://www.giti.com/social-responsibilities.

El Marco de Finanzas Sostenibles de Giti se centra en su misión de "Crecimiento continuo en los negocios, la administración y la mejora". En su Informe de sostenibilidad 2024, Giti define el beneficio REAL como el beneficio obtenido después de tener en cuenta las consideraciones de sostenibilidad, con el objetivo de alcanzar el cero neto en la neutralidad del efectivo, equilibrando las ambiciones climáticas con una sólida disciplina financiera.

"Al trabajar hacia nuestros objetivos, también se tienen en cuenta los costos de implementación", explicó el Dr. Pang Chong Hau, director de sostenibilidad de Giti. "A través de acuerdos recíprocos y esfuerzos de colaboración, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios para ampliar la definición de valor, logrando un equilibrio en el que los beneficios y ahorros generados por las prácticas sostenibles compensen el costo de su implementación. Esto garantiza que la sostenibilidad y la rentabilidad vayan de la mano ".

Innovación ecológica en movimiento

Giti se embarca en varios proyectos a lo largo del año que están alineados con sus objetivos de sostenibilidad. Recientemente, Giti colaboró con un fabricante líder de vehículos eléctricos para crear el neumático GitiSport e.GTR2 Pro para el automóvil de producción más rápido del mundo, alcanzando los 496,22 km/h. Esto destaca la destreza tecnológica de Giti en la entrega de neumáticos de ultra alto rendimiento para vehículos de cero emisiones.

El vehículo eléctrico utilizado actualmente para un intento de récord mundial de cero emisiones, " La mayoría de los países visitados en un vehículo eléctrico", utiliza neumáticos GitiSynergy H2. Recorriendo más de 80,000 km y 70 países, es un testimonio en vivo de la longevidad y durabilidad de los neumáticos, clave para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia de los vehículos eléctricos.

A nivel de fabricación, la nueva fábrica de Giti en Anhui avanza en la producción sostenible. La instalación cuenta con automatización avanzada y 35,000 metros cuadrados de paneles solares en la azotea, que se prevé que se reduzcan entre un 20 y un 30 % anualmente, e incluye la primera línea de producción de neumáticos netos cero de Giti, lo que allana el camino hacia operaciones totalmente netas cero.

El liderazgo en sostenibilidad de Giti ha sido reconocido con la insignia CdP Disclosure y el Premio EcoVadis Platinum. La empresa también ha desarrollado un neumático conceptual con un 93 % de origen sostenible, fabricado con materiales renovables y reciclados, lo que demuestra aún más su dedicación a la innovación circular.

"En Giti, la sostenibilidad no es una respuesta a la regulación, es una responsabilidad que asumimos mucho antes de que los marcos globales tomaran forma", dijo el Dr. Enki Tan, presidente ejecutivo de Giti. "Estas notas de sostenibilidad representan una declaración de intenciones y responsabilidad, acelerando proyectos que reducen las emisiones y apoyan a las comunidades donde operamos".

Con la confianza de muchos, Built for Success, Giti continúa inspirando confianza a los inversores, impulsando la transformación sostenible y reforzando su reputación como un líder mundial de confianza en movilidad sostenible.

