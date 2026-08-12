A GLN, subsidiária do Hana Bank, amplia sua rede de pagamentos por QR Code para viajantes internacionais na Coreia

A parceria com a Coocon acrescenta 500.000 comerciantes ao Seoul Pay, ampliando a rede de pagamentos por QR Code (código QR) da GLN para aproximadamente 1,5 milhão de comerciantes em toda a Coreia

O volume e o valor das transações de pagamento por QR Code realizadas por viajantes internacionais que visitaram o país aumentaram aproximadamente 1.000% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o segundo semestre de 2025

O uso de pagamentos por QR Code se expande para além de Myeong-dong, alcançando distritos comerciais emergentes como Seongsu

Os serviços de pagamento móvel por QR Code serão ampliados para visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Singapura, Vietnã e Mongólia ainda este ano

SEUL, Coreia do Sul, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A GLN International (CEO Lee Suk, "GLN"), uma subsidiária do Hana Bank, ampliou sua rede de aceitação de pagamentos por QR Code na Coreia de aproximadamente 1 milhão para 1,5 milhão de comerciantes, integrando-se à rede Seoul Pay em parceria com a Coocon. Como resultado, os visitantes internacionais na Coreia agora podem usar pagamentos por QR Code em um número ainda maior de estabelecimentos comerciais em Seul, mantendo o acesso à rede nacional de comerciantes da GLN nos principais destinos turísticos, incluindo Busan e Jeju.

A GLN amplia sua rede de pagamentos por QR Code para aproximadamente 1,5 milhão de comerciantes em todo o país por meio da integração com o Seoul Pay.

Seoul Pay é um serviço de pagamento baseado em QR Code, criado para reduzir os custos de processamento de transações para pequenas empresas. Como uma plataforma de pagamentos aberta, ela permite que diversos serviços de pagamento nacionais e internacionais sejam utilizados por meio de um único QR Code padronizado.

A partir de 3 de agosto, a GLN passou a oferecer acesso a aproximadamente 500.000 comerciantes que utilizam o sistema de QR Code no modo de apresentação do comerciante (MPM), por meio de uma parceria com a Coocon, operadora do Seoul Pay. Juntamente com cerca de 1 milhão de estabelecimentos comerciais que utilizam o modo de apresentação do cliente (CPM) por meio de QR codes, criados por meio de parcerias com a Hana Card e outros provedores de pagamento, a rede ampliada possibilita que visitantes internacionais efetuem pagamentos por QR code por meio de seus aplicativos bancários ou fintechs já existentes em seus países de origem, sem a necessidade de trocar moeda ou carregar cartões de pagamento físicos.

Dados de transações da GLN mostram que o uso de pagamentos por QR Code por viajantes internacionais que chegam ao país aumentou significativamente no primeiro semestre de 2026, na comparação com o segundo semestre de 2025. O volume e o valor das transações realizadas por meio da rede de pagamentos QR da GLN cresceram cerca de 1.000%.

No segundo semestre de 2025, a empresa começou a expandir sua rede nacional de pagamentos por QR code, lançando estabelecimentos comerciais que aceitam o Hana Card QR e integrando-se aos terminais de pagamento operados pela Toss e Naver Pay. Com isso, foram garantidos aproximadamente 1 milhão de estabelecimentos comerciais que aceitam pagamentos por QR code. Com a integração à rede de comerciantes da Seoul Pay, esse número aumentou para cerca de 1,5 milhão, acelerando ainda mais a adoção desse método de pagamento entre os visitantes internacionais na Coreia.

Os padrões de gastos dos viajantes internacionais estão se expandindo para além do tradicional distrito comercial de Myeong-dong e alcançando áreas comerciais emergentes, como Seongsu. O uso de pagamentos por QR Code aumentou significativamente em marcas de varejo populares em Seongsu, incluindo Musinsa, Daelim Warehouse, Blue Elephant, NyuNyu, rom&nd e Ready Young Pharmacy.

O uso de pagamentos por QR Code também cresceu em estabelecimentos comerciais frequentemente visitados por viajantes internacionais, incluindo a Shinsegae Duty Free, a Galleria Department Store, a Daiso, além de lojas de conveniência, lojas de moda, restaurantes e cafés e o metrô metropolitano de Seul.

Além disso, os gastos de visitantes internacionais estão se expandindo para além de Seul e alcançando importantes destinos turísticos, como Busan e Jeju. Com o crescimento contínuo da demanda por turismo de beleza e saúde na Coreia, o uso de pagamentos por QR Code também cresceu rapidamente em clínicas de dermatologia, clínicas de cirurgia plástica e farmácias nessas regiões.

Atualmente, a GLN oferece serviços de pagamento por QR Code para visitantes de Taiwan (China) e planeja ampliar o serviço para viajantes dos Estados Unidos, Canadá, Singapura, Vietnã e Mongólia ainda este ano. Até 2027, a empresa pretende expandir o serviço para mais de 10 países, ao mesmo tempo em que amplia sua rede de comerciantes que aceitam pagamentos por QR Code em importantes destinos turísticos, como Busan e Jeju, facilitando os pagamentos para viajantes internacionais em toda a Coreia.

"Continuaremos expandindo nossa rede de estabelecimentos comerciais que aceitam pagamentos por QR Code para proporcionar aos viajantes internacionais que chegam ao país uma experiência de pagamento simples e conveniente, ao mesmo tempo em que contribuímos para o crescimento dos negócios locais e da indústria do turismo na Coreia", disse Lee Suk, CEO da GLN.

A GLN também oferece aos viajantes coreanos que partem para o exterior serviços de pagamento e saque via QR Code em 15 países, incluindo Vietnã, China, Tailândia, Filipinas, Laos, Japão e Indonésia. Apoiada por uma rede global de mais de 230 milhões de comerciantes que utilizam QR Code, a GLN continua a consolidar sua posição como uma das principais plataformas asiáticas de pagamentos transfronteiriços por QR Code.

FONTE GLN International