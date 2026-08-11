GLN, dochteronderneming van Hana Bank, breidt QR-betalingsnetwerk uit voor internationale reizigers naar Korea

Samenwerking met Coocon voegt 500.000 Seoul Pay-handelaren toe, waardoor GLN's QR-betalingsnetwerk uitkomt op ongeveer 1,5 miljoen handelaren in heel Korea

Transactievolume en -waarde van QR-betalingen door internationale bezoekers stegen in de eerste helft van 2026 met ongeveer 1.000% ten opzichte van de tweede helft van 2025

Gebruik van QR-betalingen breidt zich buiten Myeong-dong uit naar opkomende winkelgebieden zoals Seongsu

Mobiele QR-betaaldiensten worden later dit jaar uitgebreid voor bezoekers uit de Verenigde Staten, Canada, Singapore, Vietnam en Mongolië

SEOUL, Zuid-Korea, 12 augustus 2026 /PRNewswire/ -- GLN International (CEO Lee Suk, "GLN"), een dochteronderneming van Hana Bank, heeft het netwerk voor de acceptatie van QR-betalingen in Korea uitgebreid van ongeveer 1 miljoen naar 1,5 miljoen handelaren door het Seoul Pay-netwerk te integreren in samenwerking met Coocon. Daardoor kunnen bezoekers aan Korea nu bij nog meer handelaren in Seoul QR-betalingen gebruiken, terwijl ze toegang behouden tot het bestaande landelijke netwerk van GLN-handelaren in belangrijke toeristische bestemmingen, waaronder Busan en Jeju.

GLN expands its QR payment network to approximately 1.5 million merchants nationwide through Seoul Pay integration.

Seoul Pay is een op QR gebaseerde betaaldienst die is geïntroduceerd om de kosten voor betalingsverwerking voor kleine bedrijven te verlagen. Als open betaalplatform maakt het mogelijk dat meerdere binnenlandse en internationale betaaldiensten via één gestandaardiseerde QR-code werken.

Vanaf 3 augustus kreeg GLN via een samenwerking met Coocon, de exploitant van Seoul Pay, toegang tot ongeveer 500.000 QR-handelaren in Merchant Presented Mode (MPM). Samen met ongeveer 1 miljoen QR-handelaren in Customer Presented Mode (CPM), opgebouwd via samenwerkingen met Hana Card en andere betalingsaanbieders, stelt het uitgebreide netwerk internationale bezoekers in staat QR-betalingen te doen via hun bestaande bank- of fintech-apps uit hun thuisland, zonder valuta om te wisselen of fysieke betaalkaarten mee te nemen.

Uit de transactiegegevens van GLN blijkt dat het gebruik van QR-betalingen door internationale bezoekers in de eerste helft van 2026 aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van de tweede helft van 2025. Zowel het transactievolume als de transactiewaarde via GLN's QR-betalingsnetwerk groeiden met ongeveer 1.000%.

Het bedrijf begon in de tweede helft van 2025 met de uitbreiding van het landelijke QR-betalingsnetwerk door QR-handelaren van Hana Card toe te voegen en betaalterminals van Toss en Naver Pay te integreren, waarmee ongeveer 1 miljoen QR-handelaren werden aangesloten. Met de toevoeging van het handelarennetwerk van Seoul Pay is het totale aantal QR-handelaren gestegen tot ongeveer 1,5 miljoen, waardoor het gebruik van QR-betalingen onder internationale bezoekers aan Korea verder wordt versneld.

De bestedingspatronen van internationale reizigers breiden zich uit van het traditionele winkelgebied Myeong-dong naar opkomende commerciële gebieden zoals Seongsu. Het gebruik van QR-betalingen is aanzienlijk gegroeid bij populaire retailmerken in Seongsu, waaronder Musinsa, Daelim Warehouse, Blue Elephant, NyuNyu, rom&nd en Ready Young Pharmacy.

Het gebruik van QR-betalingen is ook toegenomen bij handelaren die vaak door internationale reizigers worden bezocht, waaronder Shinsegae Duty Free, Galleria Department Store en Daiso, evenals gemakswinkels, modewinkels, restaurants en cafés en de metro van Seoul.

Daarnaast breiden de bestedingen van internationale bezoekers zich buiten Seoul uit naar belangrijke toeristische bestemmingen zoals Busan en Jeju. Nu de vraag naar schoonheids- en medisch toerisme in Korea blijft groeien, is het gebruik van QR-betalingen ook snel toegenomen bij dermatologische klinieken, klinieken voor plastische chirurgie en apotheken in deze regio's.

GLN biedt momenteel QR-betaaldiensten voor bezoekers uit Taiwan (China) en is van plan de dienst later dit jaar uit te breiden naar reizigers uit de Verenigde Staten, Canada, Singapore, Vietnam en Mongolië. Tegen 2027 wil het bedrijf de dienst uitbreiden naar meer dan 10 landen en tegelijkertijd het netwerk van QR-handelaren in belangrijke toeristische bestemmingen zoals Busan en Jeju uitbreiden, zodat internationale reizigers gemakkelijker en probleemloos in heel Korea kunnen betalen.

"We blijven ons netwerk van QR-handelaren uitbreiden om internationale reizigers naar Korea een eenvoudige en gemakkelijke betaalervaring te bieden en tegelijkertijd bij te dragen aan de groei van lokale bedrijven en de toeristische sector in Korea," zei Lee Suk, CEO van GLN.

GLN biedt Koreaanse reizigers naar het buitenland ook QR-betaal- en QR-opnamediensten aan in 15 landen, waaronder Vietnam, China, Thailand, de Filipijnen, Laos, Japan en Indonesië. Gesteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 230 miljoen QR-betalingspunten blijft GLN zijn positie versterken als een van Aziës toonaangevende grensoverschrijdende QR-betaalplatforms.