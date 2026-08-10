GLN, eine Tochtergesellschaft der Hana Bank, erweitert das QR-Zahlungsnetzwerk für internationale Reisende nach Korea

Durch die Partnerschaft mit Coocon kommen 500.000 Seoul-Pay-Händler hinzu, wodurch das QR-Zahlungsnetzwerk von GLN nun rund 1,5 Millionen Händler in ganz Korea umfasst

Das Transaktionsvolumen und der Transaktionswert bei QR-Zahlungen durch internationale Einreisende stiegen im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 um rund 1.000 %

Die Nutzung von QR-Zahlungen breitet sich über Myeong-dong hinaus auf aufstrebende Einkaufsviertel wie Seongsu aus

Mobile QR-Zahlungsdienste sollen noch in diesem Jahr auf Besucher aus den USA, Kanada, Singapur, Vietnam und der Mongolei ausgeweitet werden

SEOUL, Südkorea, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- GLN International (CEO Lee Suk, „GLN"), eine Tochtergesellschaft der Hana Bank, hat sein Netzwerk für die Akzeptanz von QR-Zahlungen in Korea durch die Integration in das Seoul-Pay-Netzwerk in Zusammenarbeit mit Coocon von rund 1 Million auf 1,5 Millionen Händler erweitert. Dadurch können Besucher Koreas nun bei noch mehr Händlern in Seoul QR-Zahlungen nutzen und haben gleichzeitig weiterhin Zugang zum bestehenden landesweiten Händlernetzwerk von GLN an wichtigen Touristenzielen wie Busan und Jeju.

GLN expands its QR payment network to approximately 1.5 million merchants nationwide through Seoul Pay integration.

Seoul Pay ist ein QR-basierter Zahlungsdienst, der eingeführt wurde, um die Kosten für die Zahlungsabwicklung für kleine Unternehmen zu senken. Als offene Zahlungsplattform ermöglicht er den Betrieb mehrerer inländischer und internationaler Zahlungsdienste über einen einzigen standardisierten QR-Code.

Seit dem 3. August hat GLN durch eine Partnerschaft mit Coocon, dem Betreiber von Seoul Pay, Zugang zu rund 500.000 QR-Händlern im „Merchant Presented Mode" (MPM) erhalten. Zusammen mit rund 1 Million QR-Händlern im „Customer Presented Mode" (CPM), die durch Partnerschaften mit Hana Card und anderen Zahlungsanbietern erschlossen wurden, ermöglicht das erweiterte Netzwerk internationalen Besuchern, QR-Zahlungen mit ihren bestehenden Bank- oder Fintech-Apps aus ihren Heimatländern durchzuführen – ohne Währungsumtausch oder das Mitführen physischer Zahlungskarten.

Die Transaktionsdaten von GLN zeigen, dass die Nutzung von QR-Zahlungen durch internationale Einreisende im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 deutlich gestiegen ist. Sowohl das Transaktionsvolumen als auch der Transaktionswert über das QR-Zahlungsnetzwerk von GLN stiegen um rund 1.000 %.

Das Unternehmen begann in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit dem Ausbau seines landesweiten QR-Zahlungsnetzwerks, indem es Hana-Card-QR-Händler einführte und eine Integration mit den von Toss und Naver Pay betriebenen Zahlungsterminals vornahm, wodurch rund 1 Million QR-Zahlungshändler gewonnen wurden. Durch die Einbindung des Händlernetzwerks von Seoul Pay ist die Gesamtzahl der QR-Zahlungshändler auf rund 1,5 Millionen gestiegen, was die Akzeptanz von QR-Zahlungen bei internationalen Besuchern in Korea weiter beschleunigt.

Die Ausgabengewohnheiten internationaler Reisender erstrecken sich mittlerweile über das traditionelle Einkaufsviertel Myeong-dong hinaus auf aufstrebende Geschäftsviertel wie Seongsu. Die Nutzung von QR-Zahlungen hat bei beliebten Einzelhandelsmarken in Seongsu, darunter Musinsa, Daelim Warehouse, Blue Elephant, NyuNyu, rom&nd und Ready Young Pharmacy, deutlich zugenommen.

Die Nutzung von QR-Zahlungen hat auch bei Händlern zugenommen, die häufig von internationalen Reisenden besucht werden, darunter Shinsegae Duty Free, das Kaufhaus Galleria, Daiso sowie Convenience-Stores, Modeeinzelhändler, Restaurants und Cafés und die U-Bahn von Seoul.

Darüber hinaus erstrecken sich die Ausgaben internationaler Besucher über Seoul hinaus auf wichtige Tourismusziele wie Busan und Jeju. Da die Nachfrage nach Schönheits- und Medizintourismus in Korea weiter wächst, hat die Nutzung von QR-Zahlungen auch in Hautkliniken, Kliniken für plastische Chirurgie und Apotheken in diesen Regionen rapide zugenommen.

GLN bietet derzeit QR-Zahlungsdienste für Besucher aus Taiwan (China) an und plant, den Service noch in diesem Jahr auf Reisende aus den USA, Kanada, Singapur, Vietnam und der Mongolei auszuweiten. Bis 2027 strebt das Unternehmen an, den Service auf mehr als 10 Länder auszuweiten und gleichzeitig sein Netzwerk an QR-Zahlungsakzeptanzstellen in wichtigen Tourismusdestinationen wie Busan und Jeju zu vergrößern, um internationalen Reisenden nahtloses Bezahlen in ganz Korea zu erleichtern.

„Wir werden unser Netzwerk an QR-Zahlungsakzeptanzstellen weiter ausbauen, um internationalen Einreisenden ein einfaches und bequemes Zahlungserlebnis zu bieten und gleichzeitig zum Wachstum lokaler Unternehmen und der koreanischen Tourismusbranche beizutragen", sagte Lee Suk, CEO von GLN.

GLN bietet außerdem koreanischen Reisenden im Ausland QR-Zahlungs- und QR-Bargeldabhebungsdienste in 15 Ländern an, darunter Vietnam, China, Thailand, die Philippinen, Laos, Japan und Indonesien. Unterstützt durch ein globales Netzwerk von mehr als 230 Millionen QR-Händlern baut GLN seine Position als eine der führenden grenzüberschreitenden QR-Zahlungsplattformen Asiens weiter aus.