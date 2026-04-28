GGLN se conecta à rede nacional de QR code do Vietnã e viabiliza pagamentos em todo o país

Acesso direto à rede nacional de pagamentos por QR code do Vietnã

Permite pagamentos pelos apps bancários e fintechs dos países de origem dos parceiros, sem conversão de moeda

SEUL, Coreia do Sul, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A GLN International lançou um serviço nacional de pagamentos via QR code no Vietnã em parceria com a NAPAS, em uma integração direta à infraestrutura nacional de pagamentos por QR code do país.

O serviço foi apresentado em cerimônia realizada em 23 de abril, no Vietnã, com a presença do Banco Estatal do Vietnã (SBV), da NAPAS, do BIDV e do Hana Bank.

Na cerimônia de lançamento do serviço de pagamentos por QR code no Vietnã Imagem dos aplicativos compatíveis e dos logotipos de QR code que viabilizam pagamentos por esse meio em todo o Vietnã

A GLN lidera a operação do sistema de pagamentos conectado à rede nacional de QR code do Vietnã e coordenou sua integração técnica, como parte das iniciativas transfronteiriças do Hana Financial Group. O Hana Bank participa como a única instituição financeira sul-coreana designada como banco de liquidação, com aprovação do Banco Estatal do Vietnã.

A infraestrutura de pagamentos do Vietnã se baseia no sistema VietQR Global, operado pela NAPAS, que conecta bancos e estabelecimentos comerciais em todo o país. Com a integração, a GLN permite que usuários dos apps parceiros acessem a rede, ampliando a aceitação do serviço. A parceria também deve apoiar casos de uso receptivo, permitindo que usuários vietnamitas façam pagamentos por QR code na Coreia por meio de seus apps locais.

O serviço está disponível em destinos turísticos como Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang e Cidade de Ho Chi Minh, em estabelecimentos comerciais do dia a dia. Os pagamentos podem ser feitos por meio de aplicativos parceiros conectados à GLN, incluindo grandes fintechs sul-coreanas, como Toss, PurpleGLN, Hana OneQ, Hana Money e Hana Card, sem câmbio prévio. A expectativa é que o serviço seja expandido para outras plataformas, como Naver Pay e KB Banking App.

Seok Lee, CEO da GLN, afirmou: "O lançamento representa um passo importante para conectar Coreia do Sul e Vietnã por meio de uma infraestrutura unificada de pagamentos por QR code. Ao nos integrarmos à rede nacional de QR code do Vietnã, passamos a oferecer aos viajantes uma experiência de pagamento simples, por meio dos aplicativos que eles já usam em seus países de origem, sem câmbio prévio. Continuaremos a liderar os pagamentos e saques no exterior sem o uso de cartões físicos."

A GLN, subsidiária do Hana Bank, do Hana Financial Group, oferece serviços de pagamento e saque por QR code em 14 países da Ásia, incluindo Vietnã, China, Tailândia, Filipinas, Laos e Japão, com acesso a mais de 200 milhões de estabelecimentos comerciais que aceitam QR code no mundo. A empresa é uma das principais provedoras de infraestrutura de pagamentos transfronteiriços da Ásia, conectando usuários e estabelecimentos comerciais em diferentes mercados. A empresa também firmou parcerias com plataformas financeiras no exterior, como Moreta Pay, na América do Norte, DeCard App, em Singapura, e Taishin Bank, em Taiwan.

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965893/Image1__Vietnam_NAPAS_PR_ENG.jpg

FONTE GLN International